Tym razem moment jest szczególny. Po zwycięstwie w wyborach w USA Donalda Trumpa nie wiadomo, czy i jak Ameryka będzie nadal wspierała Ukraińców. We wpisie na portalu Bluesky zapowiadającym szczyt w Szwecji Tusk zapowiedział, że w takiej chwili Zachód musi mieć jednolite stanowisko nie tylko w stosunku do Ukrainy, ale także w kwestiach odnoszących się do bezpieczeństwa. W czwartek w trakcie dwustronnej wizyty w Sztokholmie premierzy Polski i Szwecji podpiszą umowę o współpracy strategicznej. Uzgodnią też porozumienia odnośnie do szeregu projektów współpracy zbrojeniowej – mówią „Rzeczpospolitej” polskie źródła dyplomatyczne.

Przed ogłoszeniem kontrowersyjnej decyzji o przejściowym zawieszeniu prawa do występowania o azyl przez nielegalnych imigrantów, którzy przedostali się do Polski z Białorusi, Warszawa konsultowała w tej sprawie Helsinki, gdzie podobne przepisy zostały wcześniej uchwalone. Z kolei Finowie śledzą proces umacniania polskiej granicy z Rosją i Białorusią. Sami wdrażają podobny program pilotażowy, choć budowa muru na całej (1343 km) granicy fińsko-rosyjskiej wydaje się zadaniem ponad siły.

Grupa NB8. W grudniu współpraca zostanie poszerzona o Wielką Brytanię

– W odniesieniu do Ukrainy, Rosji mamy identyczne stanowisko. Wszyscy zdajemy sobie doskonale sprawę z tego zagrożenia. W krajach, które są położone dalej na Zachód, jest z tym gorzej – przyznaje ambasador Laine.

Czytaj więcej Polityka Szwedzki minister obrony: Obronimy Bałtyk Rosja stanowi bezpośrednie zagrożenie dla królestwa – uważa szwedzki minister obrony Pal Jonson. Jednak jego zdaniem Moskwa nie ma wojskowej przewagi nad NATO w basenie Morza Bałtyckiego.

To zbieg okoliczności, ale na kilka dni przed szczytem w Harpsund doszło do przerwania kabli światłowodowych, łączących Niemcy z Finlandią oraz Szwecję z Litwą. Niemiecki minister obrony Boris Pistorius uznał, że to akt sabotażu, choć są też sygnały, że infrastrukturę mógł zniszczyć chiński statek. Jednocześnie kolejne kraje skandynawskie wydały nowe instrukcje dla ludności cywilnej w razie rozlania się wojny w Ukrainie.

W grudniu ma z kolei dojść do spotkania podobnego formatu co NB8, ale z udziałem Wielkiej Brytanii. To tzw. Joint Expeditionary Force (Wspólne Siły Ekspedycyjne), którego jedynym obszarem zainteresowania są kwestie bezpieczeństwa. Polska jest zainteresowana dołączeniem i do tej inicjatywy. Zjednoczone Królestwo mogłoby być zainteresowane udziałem w ewentualnej misji rozjemczej w Ukrainie jako gwarancji, że zawieszenie broni z Rosją jest trwałe.