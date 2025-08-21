Rzeczpospolita
MSZ przekazał notę protestacyjną ambasadzie Rosji

- Chciałem zawiadomić, że dzisiaj, po południu, została przekazana ambasadzie Federacji Rosyjskiej nota protestacyjna wobec wydarzeń, które rozegrały się w miejscowości Osiny w nocy z 19 na 20 sierpnia – poinformował rzecznik MSZ Paweł Wroński.

Publikacja: 21.08.2025 15:23

Paweł Wroński

Paweł Wroński

Foto: PAP, Paweł Supernak

Artur Bartkiewicz

- Przypomnę - doszło tam do eksplozji bezzałogowego statku powietrznego. W tej nocie Polska wskazuje, że Federacja Rosyjska naruszyła Traktat o przyjaźni i współpracy z 1992 roku, a także Konwencję chicagowską o lotnictwie cywilnym z 1944 roku, a także wiele praw zwyczajowych – mówił Wroński.  

Czytaj więcej

Zabezpieczanie terenu w miejscowości Osiny, gdzie spadł dron
Służby
Skąd nadleciał dron, który wybuchł w Osinach? Nowe informacje prokuratury

- Zdaniem MSZ to zdarzenie jest świadomą prowokacją ze strony Federacji Rosyjskiej, elementem wojny hybrydowej i kolejnym aktem wysoko nieprzyjaznym wobec Rzeczpospolitej Polskiej, a także wobec państw europejskich – dodał. 

- Polska potępia wszelakie działania, które stanowią zagrożenie dla ludności cywilnej i przypomina, że tego rodzaju zdarzenie ma związek z agresją Rosji na Ukrainę, która toczy się od roku 2022 i jest powodem wielu cierpień i ofiar. Polska domaga się od Federacji Rosyjskiej wyjaśnienia tego incydentu i zaprzestania podobnego rodzaju prowokacyjnych działań - podkreślił też Wroński. 

- W opinii MSZ to zdarzenie podważa wiarygodność Federacji Rosyjskiej, jako wiarygodnego uczestnika jakiegokolwiek procesu pokojowego i jako uczestnika wszelakich działań w społeczności międzynarodowej – zakończył rzecznik MSZ. 

Dron-kamikadze spadł na pole kukurydzy w województwie lubelskim

W nocy z wtorku na środę na pole kukurydzy w Osinach (powiat łukowski) spadł, a następnie eksplodował bezzałogowy statek powietrzny. Dron został zniszczony, jego elementy zostały rozrzucone w okolicy. Metalowe i plastikowe szczątki maszyny znaleziono porozrzucane w promieniu kilkudziesięciu metrów. Na jednym z elementów odnaleziono napis, jak informowała prokuratura, „prawdopodobnie w języku koreańskim”.

Irański dron Shahed-136

Irański dron Shahed-136

Foto: PAP

„Rzeczpospolita” informowała od razu, że dron, który rozbił się w Polsce to rosyjski dron-kamikadze typu Shahed. MSZ potwierdziło potem, że była to rosyjska wersja drona Shahed – Gerań-2. 

W czwartek prokurator okręgowy w Lublinie Grzegorz Trusiewicz na konferencji prasowej podał nowe informacje na temat sprawy. – W środę udało nam się zabezpieczyć przy pomocy pracowników zakładu energetycznego trzy linie energetyczne, które wykazują ślady świeżego uszkodzenia. Przypuszczamy, że mogą mieć one związek ze zdarzeniem – powiedział.

– Wszystko wskazuje na to, że on nadleciał z Białorusi – mówił też prokurator okręgowy z Lublina, odnosząc się do drona, który spadł w Osinach. Pytany o to, w jakim kierunku leciał bezzałogowiec, Trusiewicz odparł, że to nie jest przedmiotem śledztwa.

Więcej informacji wkrótce



Źródło: rp.pl

Polityka Rząd Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ) Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Miejsca Regiony Europa Rosja Ukraina

e-Wydanie