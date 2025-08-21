- Przypomnę - doszło tam do eksplozji bezzałogowego statku powietrznego. W tej nocie Polska wskazuje, że Federacja Rosyjska naruszyła Traktat o przyjaźni i współpracy z 1992 roku, a także Konwencję chicagowską o lotnictwie cywilnym z 1944 roku, a także wiele praw zwyczajowych – mówił Wroński.

- Zdaniem MSZ to zdarzenie jest świadomą prowokacją ze strony Federacji Rosyjskiej, elementem wojny hybrydowej i kolejnym aktem wysoko nieprzyjaznym wobec Rzeczpospolitej Polskiej, a także wobec państw europejskich – dodał.

- Polska potępia wszelakie działania, które stanowią zagrożenie dla ludności cywilnej i przypomina, że tego rodzaju zdarzenie ma związek z agresją Rosji na Ukrainę, która toczy się od roku 2022 i jest powodem wielu cierpień i ofiar. Polska domaga się od Federacji Rosyjskiej wyjaśnienia tego incydentu i zaprzestania podobnego rodzaju prowokacyjnych działań - podkreślił też Wroński.

- W opinii MSZ to zdarzenie podważa wiarygodność Federacji Rosyjskiej, jako wiarygodnego uczestnika jakiegokolwiek procesu pokojowego i jako uczestnika wszelakich działań w społeczności międzynarodowej – zakończył rzecznik MSZ.