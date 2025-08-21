Aktualizacja: 21.08.2025 15:43 Publikacja: 21.08.2025 15:23
Paweł Wroński
- Przypomnę - doszło tam do eksplozji bezzałogowego statku powietrznego. W tej nocie Polska wskazuje, że Federacja Rosyjska naruszyła Traktat o przyjaźni i współpracy z 1992 roku, a także Konwencję chicagowską o lotnictwie cywilnym z 1944 roku, a także wiele praw zwyczajowych – mówił Wroński.
- Zdaniem MSZ to zdarzenie jest świadomą prowokacją ze strony Federacji Rosyjskiej, elementem wojny hybrydowej i kolejnym aktem wysoko nieprzyjaznym wobec Rzeczpospolitej Polskiej, a także wobec państw europejskich – dodał.
- Polska potępia wszelakie działania, które stanowią zagrożenie dla ludności cywilnej i przypomina, że tego rodzaju zdarzenie ma związek z agresją Rosji na Ukrainę, która toczy się od roku 2022 i jest powodem wielu cierpień i ofiar. Polska domaga się od Federacji Rosyjskiej wyjaśnienia tego incydentu i zaprzestania podobnego rodzaju prowokacyjnych działań - podkreślił też Wroński.
- W opinii MSZ to zdarzenie podważa wiarygodność Federacji Rosyjskiej, jako wiarygodnego uczestnika jakiegokolwiek procesu pokojowego i jako uczestnika wszelakich działań w społeczności międzynarodowej – zakończył rzecznik MSZ.
W nocy z wtorku na środę na pole kukurydzy w Osinach (powiat łukowski) spadł, a następnie eksplodował bezzałogowy statek powietrzny. Dron został zniszczony, jego elementy zostały rozrzucone w okolicy. Metalowe i plastikowe szczątki maszyny znaleziono porozrzucane w promieniu kilkudziesięciu metrów. Na jednym z elementów odnaleziono napis, jak informowała prokuratura, „prawdopodobnie w języku koreańskim”.
Irański dron Shahed-136
Foto: PAP
„Rzeczpospolita” informowała od razu, że dron, który rozbił się w Polsce to rosyjski dron-kamikadze typu Shahed. MSZ potwierdziło potem, że była to rosyjska wersja drona Shahed – Gerań-2.
W czwartek prokurator okręgowy w Lublinie Grzegorz Trusiewicz na konferencji prasowej podał nowe informacje na temat sprawy. – W środę udało nam się zabezpieczyć przy pomocy pracowników zakładu energetycznego trzy linie energetyczne, które wykazują ślady świeżego uszkodzenia. Przypuszczamy, że mogą mieć one związek ze zdarzeniem – powiedział.
– Wszystko wskazuje na to, że on nadleciał z Białorusi – mówił też prokurator okręgowy z Lublina, odnosząc się do drona, który spadł w Osinach. Pytany o to, w jakim kierunku leciał bezzałogowiec, Trusiewicz odparł, że to nie jest przedmiotem śledztwa.
