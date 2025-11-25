Aktualizacja: 25.11.2025 13:11 Publikacja: 25.11.2025 12:48
Andrij Jermak i Marco Rubio po rozmowach w Genewie
Foto: PAP/EPA
Jakie są różnice między amerykańskim a europejskim planem pokojowym?
W Zjednoczonych Emiratach Arabskich już zaczęły się rozmowy amerykańsko-rosyjskie, na które sekretarz armii USA Denis Driscoll przywiózł chyba ostateczną wersję planu pokojowego, ustalonego w Szwajcarii, w toku negocjacji między delegacjami USA i Ukrainy.
Wypowiedzi rosyjskich przedstawicieli na razie źle wróżą rozmowom. – Dowiedzieliśmy się o europejskim planie i na pierwszy rzut oka jest on całkowicie niekonstruktywny i nam nie odpowiada – jeszcze przed rozpoczęciem negocjacji w Abu Zabi zdążył powiedzieć doradca Putina ds. zagranicznych Jurij Uszakow.
Pierwotny amerykański 28-punktowy plan był prawdopodobnie przynajmniej w części nieamerykańskiego autorstwa. – Zadzwonił sekretarz stanu Marco Rubio. (Powiedział, że) jesteśmy adresatami propozycji, która została przekazana jednemu z naszych przedstawicieli. To nie są nasze rekomendacje, to nie jest nasz plan pokojowy. To propozycja, która została otrzymana – mówił senator Mike Rounds po rozmowie z Rubio.
Gdy w mediach wybuchła burza, Rubio jednak wszystkiemu zaprzeczył.
Sam dokument wyglądał jakby składał się z dwóch części napisanych przez dwóch autorów. W pierwszej, większej, spisane zostały rosyjskie życzenia, w drugiej – amerykańskie. Rosjanie życzyli sobie m.in. uznania swej władzy w obwodach donieckim i ługańskim oraz na Krymie. Raz jednak było to uznanie „faktyczne” a raz „międzynarodowe”, co świadczy, że dokument spisywano dość niechlujnie.
Ponadto Ukraina miała zrezygnować z wstąpienia do NATO (i zapisać to w konstytucji), zmniejszyć armię do 600 tys. żołnierzy. Z Rosji zostałyby zdjęte sankcje. Na pocieszenie Kijów miał otrzymać gwarancje bezpieczeństwa od USA, ale nie wiadomo jakie.
Plan pokojowy dla Ukrainy
Rosja ma przyłączyć Krym oraz obwody: ługański i doniecki
Foto: Paweł Krupecki
W drugiej części dokumentu Waszyngton zapewnił sobie „rekompensatę za gwarancje” oraz cały rosyjski fundusz zamrożony w Europie, ok. 300 mld dolarów – część bezpośrednio, a część do spółki z Kremlem na rozwój wspólnych projektów.
Opublikowanie dokumentu wywołało zdenerwowanie w Europie, która nic o nim nie wiedziała. W przeciwieństwie do Putina, który przyznał, że Kreml wcześniej go otrzymał.
– Główne punkty niezgody to sprawy terytorialne, bezpieczeństwa i pieniędzy (chodzi o zamrożone rosyjskie kapitały –red.) – powiedział jeden z unijnych polityków.
Europejski plan przewiduje zawieszenie broni wzdłuż linii frontu i zobowiązanie Ukrainy do rezygnacji z odzyskania „utraconych terenów drogą militarną”. W sprawie NATO Europejczycy jedynie konstatowali „brak konsensusu” w sprawie przyjęcia Ukrainy, nie tworząc barier dla jej przyjęcia. Armia ukraińska ma zaś liczyć do 800 tys. żołnierzy. Ile jest ich obecnie, nie wiadomo, Putin twierdzi, że 880 tys. Jeśli tak, to europejskie ograniczenie nie byłoby zbyt dotkliwe.
Europejczycy nie zgodzili się też, by to USA występowało jako pośrednik między Rosją a NATO. Była to dość dziwna amerykańska propozycja, w końcu Waszyngton należy do Sojuszu.
Przy okazji amerykańsko-rosyjska zgoda na obecność w Polsce tylko europejskich samolotów wojskowych zmieniona została na aprobatę dla wszystkich natowskich samolotów. A w samej Ukrainie zakaz rozmieszczania wojsk NATO został zamieniony na zakaz ich pobytu „w czasie pokoju”.
Europejczycy nie przyznali też Amerykanom praw do rosyjskich funduszy zamrożonych w Belgii, uzależniając ich zwrot Rosji od wypłaty Ukrainie rekompensat.
– Wszystkie kwestie dotyczące Europy, w tym te dotyczące NATO, zostały usunięte z tego planu. To jest zdecydowany sukces – powiedział niemiecki minister spraw zagranicznych Johann Wadephul po negocjacjach z Amerykanami w Szwajcarii. W ten sposób dokument schudł do 19. punktów.
Rusłan Stefanczuk, przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy
Oznacza to chyba, że w wersji planu, jaki sekretarz armii USA Driscoll zawiózł na rozmowy z Rosjanami nie ma żadnych wzmianek o Sojuszu czy rosyjskich aktywach.
Z kolei Ukraińcy powiedzieli, że ich głównym problemem w rozmowach z Amerykanami w Genewie były sprawy terytorialne, które „mogą rozstrzygnąć tylko liderzy państw”, czyli Wołodymyr Zełenski z Trumpem. Nie wiadomo jednak, jaką formę przybrały obecnie punkty na ten temat i czy w ogóle są.
Amerykanie już jednak poinformowali, że nic z pierwotnego ich planu nie zaginęło. Wszystkie punkty sporne zostały zebrane w jakimś osobnym dokumencie (lub nawet kilku), „do dalszych negocjacji”.
U Ukraińców również nic nie zaginęło. – Prawdziwego pokoju nie da się osiągnąć, dopóki Krym nie wróci do Ukrainy – oświadczył szef ukraińskiego parlamentu Rusłan Stefanczuk.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
