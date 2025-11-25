Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są różnice między amerykańskim a europejskim planem pokojowym? Dlaczego propozycje Rosjan, które pojawiły się w planie amerykańskim budzą kontrowersje?

Co wywołało niezadowolenie Europy wobec pierwotnego planu pokojowego?

Jakie zmiany zostały wprowadzone w wyniku rozmów w Genewie?

Jak wyglądała reakcja Ukrainy na międzynarodowe propozycje?

W Zjednoczonych Emiratach Arabskich już zaczęły się rozmowy amerykańsko-rosyjskie, na które sekretarz armii USA Denis Driscoll przywiózł chyba ostateczną wersję planu pokojowego, ustalonego w Szwajcarii, w toku negocjacji między delegacjami USA i Ukrainy.

Wypowiedzi rosyjskich przedstawicieli na razie źle wróżą rozmowom. – Dowiedzieliśmy się o europejskim planie i na pierwszy rzut oka jest on całkowicie niekonstruktywny i nam nie odpowiada – jeszcze przed rozpoczęciem negocjacji w Abu Zabi zdążył powiedzieć doradca Putina ds. zagranicznych Jurij Uszakow.

Co Rosjanom podobało się w pierwotnym planie pokojowym Donalda Trumpa

Pierwotny amerykański 28-punktowy plan był prawdopodobnie przynajmniej w części nieamerykańskiego autorstwa. – Zadzwonił sekretarz stanu Marco Rubio. (Powiedział, że) jesteśmy adresatami propozycji, która została przekazana jednemu z naszych przedstawicieli. To nie są nasze rekomendacje, to nie jest nasz plan pokojowy. To propozycja, która została otrzymana – mówił senator Mike Rounds po rozmowie z Rubio.

Gdy w mediach wybuchła burza, Rubio jednak wszystkiemu zaprzeczył.