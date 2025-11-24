Z tego artykułu się dowiesz: Jakie były główne tematy rozmów podczas spotkania delegacji USA i Ukrainy w Genewie?

Jakie zmiany wprowadzono w planie pokojowym dla Ukrainy w porównaniu do wcześniejszych propozycji?

Jakie były reakcje uczestników na postępy w negocjacjach genewskich?

Jakie podejście przyjęto do kwestii granic i relacji z NATO w nowych propozycjach pokojowych?

Jakie były reakcje Rosji na nowo opracowany plan pokojowy?

Nowy plan pokojowy dla Ukrainy opracowany przez USA i Ukrainę podczas rozmów w Genewie zawiera 19 punktów i stanowi istotną modyfikację poprzedniej 28-punktowej propozycji, która była krytykowana przez Kijów za przekraczanie czerwonych linii, zwłaszcza w kwestiach terytorialnych.

Najbardziej wrażliwe politycznie punkty, dotyczące zwłaszcza granic i relacji NATO z Rosją i USA, zostały pozostawione do decyzji prezydentów Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego. Ukraińska delegacja podkreślała, że nie ma mandatu do podejmowania decyzji odnośnie terytorium, co zgodnie z ukraińską konstytucją wymagałoby referendum narodowego.

Poniedziałkowe spotkanie w Genewie miało charakter intensywnych, ale owocnych negocjacji – jak relacjonował dla „Financial Times” Sierhij Kisłyca, wiceminister spraw zagranicznych i członek ukraińskiej delegacji.

Rozmowy w Genewie wisiały na włosku

Początek spotkania delegacji Ukrainy i USA był bardzo napięty, niewiele brakowało, a do rozmów by nie doszło. Amerykanie mieli być sfrustrowani faktem, że szczegóły 28-punktowego planu wyciekły do mediów i wywołały nie tylko dyskusję, ale i oburzenie sojuszników Ukrainy.