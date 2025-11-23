Reklama
Plan Trumpa dla Ukrainy niebezpieczny dla Polski. Prezydent i rząd chcą zmian

Warunki zakończenia wojny, przedstawione Ukrainie przez administrację USA, wzbudziły nad Wisłą sprzeciw ponad podziałami politycznymi. Karol Nawrocki i koalicja rządowa sprzeciwiają się podejmowaniu decyzji o Kijowie bez Kijowa. Wstrzymania polskiej pomocy dla Ukrainy chce Konfederacja.

Publikacja: 23.11.2025 15:35

Karol Nawrocki i Donald Tusk

Karol Nawrocki i Donald Tusk

Foto: PAP/Paweł Supernak

Jacek Nizinkiewicz

– Dowiedzieliśmy się o tej propozycji, jak wszystkie inne kraje Unii Europejskiej i sojusznicy Ukrainy. USA nie konsultowały z Polską planu dla Ukrainy, który wpłynie również na bezpieczeństwo Polski – mówi „Rzeczpospolitej” jeden z urzędników w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Kto realnie jest autorem „planu pokojowego” dla Ukrainy?

28-punktowy plan zakończenia agresji Rosji na Ukrainę przedstawiony przez Donalda Trumpa zakładający ustępstwa po stronie Kijowa na rzecz Moskwy, nie został przyjęty w naszym kraju entuzjastycznie. – Polska jest gotowa pracować nad planem pokojowym Donalda Trumpa – poinformował Donald Tusk, dodając, że „wspólnie z m.in. przywódcami Francji, Włoch, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Kanady i Japonii zadeklarowaliśmy gotowość pracy nad amerykańskim planem pokojowym, zgłaszając na wstępie zastrzeżenia do niektórych jego punktów”. Szef polskiego rządu w innym wpisie dodał, że dobrze byłoby wiedzieć, kto jest autorem „planu pokojowego”.

W czasie październikowego spotkania przedstawicieli administracji Donalda Trumpa z bliskim współpracownikiem Władimira Putina, Kiriłłem Dmitrijewem, miał zostać opracowany 28-punktowy plan zakończenia wojny – informuje Agencja Reutera. Według agencji, „wielu wysokich rangą przedstawicieli administracji USA nie zostało poinformowanych o szczegółowych założeniach dokumentu”. W rozmowie z Fox News amerykański prezydent powiedział, że dał Ukrainie czas do czwartku na to, by zgodziła się na zaproponowany przez Amerykanów plan zakończenia wojny w Ukrainie. Powiedział również, że Ukraina musi „polubić” przedstawiony przez niego plan pokojowy, a w przeciwnym wypadku „powinna walczyć dalej”, choć „nie ma kart”. Skomentował w ten sposób piątkowe orędzie Wołodymyra Zełenskiego, który stwierdził, że Ukraina ma do wyboru „utratę kluczowego partnera albo utratę godności”.

Ukraina bez wsparcia USA nie wygra wojny z Rosją 

– Ukraina odbierając atak Rosji, pozbawiona wsparcia sojusznika, jakim jest USA, może znaleźć się w trudnej sytuacji. To nie jest plan, który nastraja optymistycznie, również w Polsce – mówi „Rzeczpospolitej” minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. W Polsce klasa polityczna jest zgodna prawie w całości, że ultimatum Trumpa dla Kijowa nie powinno być zawierane bez zgody Kijowa.

– Każdy plan pokojowy zmierzający do zakończenia wywołanej przez Federację Rosyjską wojny na Ukrainie musi zostać zaakceptowany w Kijowie. To Ukraina padła ofiarą zbrodniczej agresji Putina i to Ukraińcy, przy wsparciu Stanów Zjednoczonych oraz krajów UE muszą mieć decydujący głos w rozmowach pokojowych. Wszelkie ustalenia dotyczące pokoju i bezpieczeństwa Europy, mogą zapadać wyłącznie z udziałem wszystkich zainteresowanych stron – napisał w serwisie X Prezydent RP Karol Nawrocki. Sceptycyzm wobec planów Trumpa wyraziło też PiS.

PiS, Braun i Konfederacja mówią innym językiem w sprawie Ukrainy

– USA mają swoje interesy, a Polska ma swoje interesy. Amerykańskie interesy są sprzeczne w tym wypadku z interesami polskimi – odpowiedział Janusz Cieszyński, poseł PiS na pytanie, czy posłowie partii Jarosława Kaczyńskiego dobrze wspominają moment, kiedy w Sejmie skandowali nazwisko Donalda Trumpa po wygraniu przez niego wyborów prezydenckich. Poseł Cieszyński dodał, „Stany Zjednoczone robią to, co im się opłaca, a Polska powinna robić to, co nam się opłaca, czyli nie dopuścić do podpisania traktatu, który dla Polski i Ukrainy jest zły”. Z kolei posłowie Konfederacji i partia Grzegorza Brauna, który w Oświęcimiu krzyczał „Polska dla Polaków”, chcą wstrzymania polskiej pomocy dla Ukrainy.

Konfederacja przygotowała uchwałę, w której Sejm „wzywa rząd do natychmiastowego wstrzymania finansowania Ukrainy z pieniędzy polskich podatników”. To odpowiedź na aferę korupcyjną na Ukrainie i deklarację Radosława Sikorskiego, który już zapowiedział wsparcie. – Zamierzam przelać przed końcem roku z budżetu MSZ 100 milionów dol. na pomoc dla Ukrainy w ramach programu „PEARL”, z którego kupujemy amerykańskie uzbrojenie – powiedział w Brukseli wicepremier Radosław Sikorski. Szef MSZ oczekuje, że „Europa domaga się włączenia w te decyzje”, a „wojna powinna zakończyć się na sprawiedliwych warunkach”.

Donald Tusk w Angoli. Wtorkowe posiedzenie rządu przełożone

Marek Magierowski, były rzecznik Prezydenta RP Andrzeja Dudy i ambasador Polski w USA napisał na portalu WP: „Jeśli nowy »plan pokojowy« dla Ukrainy i Rosji, zaproponowany przez administrację amerykańską, zostanie w cudowny sposób zaakceptowany przez Wołodymyra Zełenskiego, będziemy mieli do czynienia z najbardziej kuriozalnym traktatem w historii dyplomacji oraz w dziejach konfliktów zbrojnych. Brutalny agresor zostanie sowicie nagrodzony, a ofiara krwawej napaści upokorzona”.

W poniedziałek w obchodzącej 50-lecie niepodległości Angoli odbędzie się szczyt Unia Europejska – Unia Afrykańska, na marginesie którego ma dojść do spotkania wszystkich szefów rządów i państw UE, którego tematem będzie 28-punktowy plan pokojowy dotyczący zakończenia wojny na Ukrainie. Premier Tusk zapowiedział, że podczas spotkania w Luandzie przedstawi polski punkt widzenia w sprawie amerykańskiego planu pokojowego dla Ukrainy. Z naszych informacji wynika, że wtorkowe posiedzenie rządu zostało przeniesione na środę. 

W rozmowie z „Rzeczpospolitą” minister Kosiniak-Kamysz powiedział, że „żaden plan pokojowy nie może być narzucony Ukrainie i musi być zaakceptowany przez Kijów, który jest teraz w bardzo dramatycznej sytuacji”. Szef MON zaapelował również do polskiej klasy politycznej o jedność, gdyż „decyzje dotyczące bezpieczeństwa Ukrainy wpływać będą również na bezpieczeństwo Polski”.

– Dowiedzieliśmy się o tej propozycji, jak wszystkie inne kraje Unii Europejskiej i sojusznicy Ukrainy. USA nie konsultowały z Polską planu dla Ukrainy, który wpłynie również na bezpieczeństwo Polski – mówi „Rzeczpospolitej” jeden z urzędników w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Kto realnie jest autorem „planu pokojowego” dla Ukrainy?

