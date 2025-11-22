Według Johnsona plan, który zakłada m.in. przekazanie Rosji Krymu i Donbasu, redukcję ukraińskich sił zbrojnych i zakaz przystępowania Ukrainy do NATO, prowadzi do „wojskowej kastracji” Ukrainy. Polityk zauważa, że amerykański dokument sugeruje ponadto, że Ukraińcy powinni nie tylko zaniechać wszelkich prób odzyskania Krymu czy Donbasu, ale także oddać ogromne połacie terytorium, a na nich około 250 000 ukraińskich cywilów, nad którymi Rosjanie nawet nie sprawują kontroli.

Były premier uważa, że sytuacja Ukrainy jest „dramatyczna i krytyczna”, a gdyby plan przyjęła, stałaby się kozłem ofiarnym, uzależnionym od widzimisię Rosji i narażonym na kolejną inwazję.

Całkowita kapitulacja tak zwanych przyjaciół Ukrainy

Boris Johnson, za czasów swojego premierostwa, był jednym z najbardziej zdecydowanych popleczników Ukrainy. Wspierał ten kraj politycznie i militarnie, często obejmując przywódczą rolę w organizacji dostaw broni i pomocy. Johnson krytykował zachodnie kraje, które w początkowej fazie konfliktu nie chciały mocno zaangażować się na rzecz Ukrainy, a także podkreślał niezwykłe przywództwo i odwagę prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

Były premier podkreślał, że Zachód ostatecznie zjednoczył się w wsparciu Ukrainy, choć początkowo niektóre z państw, np. Niemcy i Francja, były bardziej stonowane, a nawet skłonne do szybkiego zakończenia konfliktu połączonego z upadkiem Ukrainy. Johnson jasno zaznaczał, że nie można negocjować ani ustępować wobec Putina, a utrzymanie pomocy Ukrainie jest kluczowe dla jej przetrwania. Oprócz działań na arenie międzynarodowej, Johnson odwiedzał Ukrainę, spotykał się z żołnierzami i mieszkańcami oraz podnosił morale poprzez swoje wsparcie dla ukraińskiej obrony. O jego działaniach na rzecz Ukrainy świadczyć może choćby zadowolenie Rosji w chwili, gdy stracił stanowisko premiera. "Głupi klaun odchodzi" - pisały rosyjskie media, zadowolone, że polityk otrzymał to, na co zasłużył za dozbrajanie Ukrainy przeciwko Rosji.