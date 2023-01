Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 341 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski podkreśla, że ukraińska armia, broniąc się w obwodzie donieckim, broni całej Ukrainy.

W opinii dla waszyngtońskiego dziennika Johnson napisał, że Putin, rozpoczynając inwazję na Ukrainę, "utorował jej drogę do NATO".



"Prawda jest taka, że gdybyście zapytali mnie przed inwazją Putina, kiedy Ukraina przystąpi do NATO, powiedziałbym: Mniej więcej wtedy, gdy piekło zamarznie, albo: nie przez co najmniej 10 lat” - pisz3 były premier, zagorzały sojusznik Kijowa.



Dodaje, że Ukraińcom należy dać wszystko, czego potrzebują, aby zakończyli tę wojnę tak szybko, jak to możliwe, "a my powinniśmy rozpocząć proces przyjmowania Ukrainy do NATO, i to teraz”.

Johnson uważa, że na nic by się zdały protesty Moskwy, bo "kiedyś Moskwa miała sprawę i została wysłuchana z szacunkiem. Dziś ta sprawa została obrócona w proch przez bomby i rakiety Putina".



Były premier Wielkiej Brytanii uważa, że NATO nie mogłoby niczego nauczyć Ukraińców o prowadzeniu wojny, "ale oni mogliby wiele nauczyć nas".



Johnson jest zdania, że Putin zaatakował Ukrainę, ponieważ nie wierzył, że NATO poważnie traktuje jej obronę.



"Gdybyśmy byli na tyle odważni i konsekwentni, by wprowadzić Ukrainę do NATO, wtedy tej katastrofie można by zapobiec” - napisał Boris Johnson.