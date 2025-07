Katastrofalne powodzie w Teksasie. Liczba ofiar rośnie, władze krytykowane za brak informacji

Woda zaczęła zalewać hrabstwo Kerr i inne obszary w piątek około godziny czwartej rano czasu lokalnego.

Reklama

Jak poinformował na konferencji prasowej Larry Leitha, szeryf hrabstwa Kerr, wśród zaginionych jest co najmniej 15 dzieci i 28 dorosłych. W pobliskim hrabstwie Kendall zginęła jedna osoba. Co najmniej cztery osoby zginęły w hrabstwie Travis i co najmniej dwie osoby w hrabstwie Burnet. Kolejna osoba zginęła w mieście San Angelo w hrabstwie Tom Green. Wciąż wiele osób jest zaginionych, wśród nich 27 dziewcząt z Camp Mystic w hrabstwie Kerr, chrześcijańskiego obozu letniego nad rzeką Guadalupe. Jak poinformował szeryf, w momencie nadejścia powodzi w obozie Camp Mystic przebywało około 750 dzieci.

W obozie Camp Mystic w Teksasie było 24 uczestników wymiany kulturowej z Polski. Wszyscy są cali i zdrowi.

Liczba poszukiwanych wciąż nieznana

Władze wciąż nie podały całkowitej liczby poszukiwanych osób. Gubernator Teksasu Greg Abbott poinformował, że ratownicy uratowali już „setki osób” i zapewnił, że będą pracować 24 godziny na dobę, aby odnaleźć zaginionych. Ogłosił też niedzielę dniem modlitwy za stan.