Powódź w Hiszpanii. Potwierdzono śmierć niemal 100 osób

Materiał filmowy nakręcony przez służby ratunkowe z pokładu śmigłowca pokazał zawalone mosty oraz poprzewracane pojazdy na autostradach. Z powodu powodzi połączenia kolejowe z Madrytem i Barceloną zostały zawieszone. W regionie odwołano zajęcia szkolne i zamknięto urzędy.

Firma energetyczna i-DE podała, że około 150 tys. odbiorców w Walencji nie miało prądu. Regionalne służby ratunkowe wezwały mieszkańców do unikania wszelkich podróży i przestrzegania dalszych oficjalnych zaleceń.

W niektórych częściach Walencji, takich jak miasta Turis, Chiva czy Bunol, odnotowano ponad 400 mm opadów deszczu, co skłoniło państwową agencję meteorologiczną AEMET do ogłoszenia we wtorek czerwonego alarmu. Został on obniżony do pomarańczowego w środę, gdy opady deszczu ustąpiły. Powodzie wystąpiły również w innych częściach kraju, w tym w regionie Andaluzji na południu Hiszpanii.

AFP

Najtragiczniejsza od lat powódź w Hiszpanii

Skutki powodzi w Hiszpanii są najtragiczniejsze w Europie od 2021 roku, gdy w Niemczech zginęło co najmniej 185 osób. Jest to prawdopodobnie najgorsza powódź w Hiszpanii w jej współczesnej historii, ponieważ liczba ofiar jest wyższa niż w 1996 r., gdy w pobliżu miasta Biescas w Pirenejach zginęło 87 ludzi. W 1957 r. dziesiątki osób zginęły w powodzi w Walencji, co doprowadziło do budowy nowego biegu rzeki Turia, aby zapobiec powodziom w centrum miasta.