Wielki pożar we Francji. Ogień objął powierzchnię większą niż Paryż

Nadal rozszerza się największy tego lata pożar w południowej Francji, w pobliżu granicy z Hiszpanią. François Bayrou, premier Francji, mówi o „katastrofie na bezprecedensową skalę”.

Publikacja: 07.08.2025 07:13

Na południu Francji wybuchł największy od XXI wieku pożar

Foto: AFP

Artur Bartkiewicz

Ogień pochłonął już ponad 15 tys. hektarów – powierzchnię znacznie większą niż ta, którą zajmuje Paryż (nieco ponad 10 tys. hektarów). Jak dotąd wiadomo o jednej ofierze śmiertelnej, 13 osób zostało rannych (w tym 11 strażaków). To największy pożar w XXI wieku we Francji. Władze twierdzą, że to największy pożar we Francji od 1949 roku.

2 tysiące strażaków walczy z pożarem na południu Francji. „To piekło”

Z ogniem walczy ok. 2 tys. strażaków i kilka samolotów gaśniczych. Pożar wybuchł we wtorek po południu we wsi Ribaute, w departamencie Aude. Rejon ten jest silnie zalesiony, znajduje się tu wiele winnic.

Pożary w Azji od lat wywołują poważne problemy w azjatyckich metropoliach – z powodu zanieczyszczeni
Planeta
Pory roku zanikają. Naukowcy proponują nowy podział. „Sezon śmieci” zamiast zimy

W środę pożar nadal się rozszerzał – informowały lokalne władze. Walce z pożarem nie sprzyja pogoda – na południu Francji jest gorąco, sucho i wietrznie.

Jak informuje Jacques Piraux, stojący na czele władz wsi Jonquières, położonej – podobnie jak Ribaute – w Oksytanii, wszyscy mieszkańcy wsi zostali ewakuowani. – To obraz smutku i zniszczenia – mówił w środę rano w rozmowie z BFM TV. – Wygląda jak księżycowy krajobraz, wszystko jest spalone. Ponad połowa lub 3/4 wsi pochłonął ogień. To piekło – dodał.

Prewencyjnie ewakuowano dwa kempingi w rejonie, w którym szerzy się pożar. Mieszkańcy i turyści na terenach przylegających do obszaru, na którym trwa walka z ogniem, mają nie opuszczać budynków i muszą liczyć się z ewakuacją.

W środę po południu premier Francji spotkał się ze strażakami i mieszkańcami Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, gdzie straż pożarna utworzyła sztab kryzysowy. Najciężej dotknięte przez ogień zostały - oprócz Jonquières - miejscowości Lagrasse, Fabrezan, Tournissan, Coustouge i wspomniane Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse. Spłonęło co najmniej 25 budynków mieszkalnych, a ponad 2,5 tys. gospodarstw domowych nie ma prądu. Spłonęło też kilkadziesiąt samochodów. 

Prezydent Francji, Emmanuel Macron oświadczył, że „wszystkie zasoby państwa” zostały zmobilizowane do walki z pożarem. 

Zmiany klimatyczne zwiększają częstotliwość upałów i susz, które sprzyjają pożarom

Ministerstwo Środowiska oświadczyło, że departament Aude doświadcza w sierpniu suszy, na jego terenie wprowadzono ograniczenia w pobieraniu wody. Brak opadów w ostatnich miesiącach „odegrał dużą rolę w szerzeniu się ognia, ponieważ roślinność jest bardzo wysuszona” – czytamy w oświadczeniu.

Tego lata w południowej Europie doszło do wielu dużych pożarów. Eksperci ds. klimatu zwracają uwagę, że zmiany klimatyczne zwiększają częstotliwość i intensywność upałów i susz, co czyni region śródziemnomorski bardziej narażonym na pojawianie się pożarów. W lipcu pożar dotarł do Marsylii, drugiego co do wielkości miasta Francji. Wówczas ucierpiało ok. 300 osób.

Uruchomiony przez UE program Copernicus Climate Change Service (C3S) alarmuje, że Europa jest najszybciej ocieplającym się kontynentem – temperatury rosną tu dwukrotnie szybciej, niż rośnie globalna średnia temperatura od lat 80.

