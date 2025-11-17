Reklama
Iran uruchamia operacje zasiewania chmur w obliczu rekordowej suszy

Iran rozpoczął intensywne działania mające na celu wywołanie opadów, wykorzystując technikę zasiewania chmur. Według państwowej agencji IRNA operacje przeprowadzono nad dorzeczem jeziora Urmia, gdzie samoloty wyposażone w specjalne instalacje rozpyliły w chmurach substancje chemiczne, takie jak jodek srebra czy jodek potasu. Kolejne działania mają objąć obszar Azerbejdżanu Wschodniego i Zachodniego.

Publikacja: 17.11.2025 08:36

Modlitwy o deszcz w Teheranie

Foto: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Jakub Mikulski

Jezioro Urmia, niegdyś największe jezioro Iranu, w ostatnich dekadach niemal całkowicie wyschło, pozostawiając rozległą solną równinę. Dwadzieścia lat temu region wokół jeziora przyciągał turystów, a lokalna gospodarka opierała się na usługach hotelowych i rekreacyjnych. Obecnie na wyschniętym dnie stoją zardzewiałe łodzie.

Zasiewanie chmur jest stosowane w Iranie od lat, a według szefa Narodowego Centrum Badań nad Zasiewaniem Chmur, Mohammada Mehdiego Javadian-Zadeha, działania potrwają do połowy maja. Mają być prowadzone samolotami, dronami lub innymi dostępnymi systemami, a ich celem jest zwiększenie opadów w wybranych zlewniach.

Iran. Najbardziej sucha jesień od pół wieku

Irańska Organizacja Meteorologiczna informuje o spadku opadów o około 89 proc. w stosunku do średniej wieloletniej. Jest to najbardziej sucha jesień od 50 lat. W wielu regionach kraju nie spadła ani jedna kropla deszczu, mimo że sezon deszczowy trwa już ponad 50 dni. W ponad 20 prowincjach nie odnotowano żadnych opadów, a liczba zbiorników wodnych, w których poziom wody spadł poniżej 5 proc. pojemności, wzrosła z ośmiu do trzydziestu dwóch.

W Teheranie spadł zaledwie 1 mm deszczu, a temperatura sięgała 20°C. Śnieg, zwykle obecny w drugiej połowie listopada, pojawił się jedynie lokalnie, m.in. na północ od stolicy, gdzie odnotowano pierwsze w tym roku opady. Pokrywa śnieżna zmniejszyła się o 98,6 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem. Malejące zasoby wodne przekładają się na wzrost cen wody butelkowanej i ograniczenia w jej sprzedaży.

Według Ahmadza Vazifeha z Krajowego Centrum ds. Klimatu i Zarządzania Kryzysem Suszy, zapory w Teheranie oraz w prowincjach Azerbejdżanu Wschodniego, Azerbejdżanu Zachodniego i Markazi są w „niepokojącym stanie”, a poziom wody utrzymuje się tam na poziomie jednocyfrowym. Ministerstwo zapowiedziało również kary dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw zużywających nadmierne ilości wody.

Modlitwy o deszcz w Iranie

W całym kraju odbywają się modlitwy o deszcz. Pojawiają się także głosy łączące suszę z kwestiami moralnymi i religijnymi. Niektórzy duchowni, w tym ajatollah Mohsen Araki, wskazują na związki między „rozpustą na ulicach” a brakiem deszczu. Ajatollah Abdullah Jawadi Amoli mówi natomiast o rzekomym wpływie „problemów kulturowych i społecznych” na ustanie boskiego miłosierdzia. Równocześnie część obywateli pyta o wyjaśnienia pozareligijne. Pojawiają się pytania o techniczne możliwości wywoływania opadów, a także o wcześniejsze ostrzeżenia ekspertów.

W Teheranie wprowadzono nocne ograniczenia ciśnienia w wodociągach. Dyrektor generalny stołecznego przedsiębiorstwa gospodarki odpadami, Mohsen Ardakani, wskazuje, że mieszkańcy zmniejszyli zużycie o 10 proc. w ciągu siedmiu miesięcy, choć potrzebna jest redukcja o 20 proc.

Prezydent Masud Pezeszkian przestrzegł, że w przypadku braku deszczu konieczne może być racjonowanie wody, a nawet ewakuacja części mieszkańców. Wypowiedź ta została podważona przez niektórych przedstawicieli rządu, ale niektórzy eksperci z zakresu gospodarki wodnej nie wykluczają takiego scenariusza.

