Jezioro Urmia, niegdyś największe jezioro Iranu, w ostatnich dekadach niemal całkowicie wyschło, pozostawiając rozległą solną równinę. Dwadzieścia lat temu region wokół jeziora przyciągał turystów, a lokalna gospodarka opierała się na usługach hotelowych i rekreacyjnych. Obecnie na wyschniętym dnie stoją zardzewiałe łodzie.

Zasiewanie chmur jest stosowane w Iranie od lat, a według szefa Narodowego Centrum Badań nad Zasiewaniem Chmur, Mohammada Mehdiego Javadian-Zadeha, działania potrwają do połowy maja. Mają być prowadzone samolotami, dronami lub innymi dostępnymi systemami, a ich celem jest zwiększenie opadów w wybranych zlewniach.

Iran. Najbardziej sucha jesień od pół wieku

Irańska Organizacja Meteorologiczna informuje o spadku opadów o około 89 proc. w stosunku do średniej wieloletniej. Jest to najbardziej sucha jesień od 50 lat. W wielu regionach kraju nie spadła ani jedna kropla deszczu, mimo że sezon deszczowy trwa już ponad 50 dni. W ponad 20 prowincjach nie odnotowano żadnych opadów, a liczba zbiorników wodnych, w których poziom wody spadł poniżej 5 proc. pojemności, wzrosła z ośmiu do trzydziestu dwóch.

W Teheranie spadł zaledwie 1 mm deszczu, a temperatura sięgała 20°C. Śnieg, zwykle obecny w drugiej połowie listopada, pojawił się jedynie lokalnie, m.in. na północ od stolicy, gdzie odnotowano pierwsze w tym roku opady. Pokrywa śnieżna zmniejszyła się o 98,6 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem. Malejące zasoby wodne przekładają się na wzrost cen wody butelkowanej i ograniczenia w jej sprzedaży.