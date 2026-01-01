Wielki muzyczny show „Sylwester z Dwójką” w Katowicach przed Spodkiem okazał się frekwencyjnym sukcesem Telewizji Polskiej.

Reklama Reklama

Toast ze Stingiem i cztery miliony widzów

Największą imprezę sylwestrową w kraju oglądało w TVP2 i TVP Polonia prawie 2,9 miliona widzów (wyniki live w oparciu o dane wstępne Nielsena). Telewizja Polska pokonała pod tym względem Polsat i Telewizję Republika.

Najpopularniejszym momentem imprezy okazał się toast, który z Telewizją Polską wzniosło prawie cztery miliony osób!

Transmitując „Sylwestra z Dwójką” jednocześnie w TVP2 i TVP Polonia – Telewizja Polska osiągnęła łączny udział w paśmie emisji (godz. 19.50 – 00.30) na poziomie 24 proc. To jeden z lepszych wyników nadawcy w 2025 r. „Sylwester z Dwójką” cieszył się zainteresowaniem odbiorców również w TVP VOD – w serwisie streamingowym nadawcy imprezę śledziło na żywo 370 tysięcy osób.