„Sylwester z Dwójką” najpopularniejszą imprezą. Cztery miliony osób wzniosło toast z TVP

Prawie cztery miliony osób wzniosło toast z telewizyjną Dwójką. Telewizja Polska pokonała Polsat i Republikę. Gwiazdą „Sylwestra z Dwójką” był Sting.

Publikacja: 01.01.2026 12:24

Maryla Rodowicz

Maryla Rodowicz

Foto: PAP/Jarek Praszkiewicz

Jacek Cieślak

Wielki muzyczny show „Sylwester z Dwójką” w Katowicach przed Spodkiem okazał się frekwencyjnym sukcesem Telewizji Polskiej.

Toast ze Stingiem i cztery miliony widzów

Największą imprezę sylwestrową w kraju oglądało w TVP2 i TVP Polonia prawie 2,9 miliona widzów (wyniki live w oparciu o dane wstępne Nielsena). Telewizja Polska pokonała pod tym względem Polsat i Telewizję Republika.

Najpopularniejszym momentem imprezy okazał się toast, który z Telewizją Polską wzniosło prawie cztery miliony osób!

Transmitując „Sylwestra z Dwójką” jednocześnie w TVP2 i TVP Polonia – Telewizja Polska osiągnęła łączny udział w paśmie emisji (godz. 19.50 – 00.30) na poziomie 24 proc. To jeden z lepszych wyników nadawcy w 2025 r. „Sylwester z Dwójką” cieszył się zainteresowaniem odbiorców również w TVP VOD – w serwisie streamingowym nadawcy imprezę śledziło na żywo 370 tysięcy osób.

Podczas „Sylwestra z Dwójką” wystąpili: Andrzej Piaseczny, Blanka, Carla Fernandes, Cleo, Doda, Dawid Kwiatkowski, EMO, Feel, Francesco Napoli, Grubson, Grzegorz Hyży, Ich Troje, Justyna Steczkowska, Kayah, Kombii, Kuba Badach, Long & Junior, Margaret, Malik Montana, Maryla Rodowicz, Michał Szpak, Modelki, Oskar Cyms, Piersi, Poparzeni Kawą Trzy, Roxie, Stachursky, Viki Gabor, Vix.N, Wiktoria Kida.

Największą gwiazdą był Sting.

Sting i polscy prezenterzy

„Sylwestra z Dwójką” poprowadzili: prezenterka „Pytania na Śniadanie” Marta Surnik, lider zespołu Ich Troje Michał Wiśniewski, wokalista zespołu Feel Piotr Kupicha, dziennikarka muzyczna Radia 357 Ola Budka oraz dziennikarz RMF FM Mateusz Opyrchał.

Gospodarzami wydarzenia byli: Miasto Katowice, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Województwo Śląskie, TAURON – Sponsor Główny, Orlen – Sponsor wydarzenia, Totalizator Sportowy – partner wydarzenia, PKP Intercity – partner promocji wydarzenia.

