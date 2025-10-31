Z ostatniego raportu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA) wynika jednak, że 400 kg wzbogaconego do 60 proc. uranu znajduje się pod gruzami zbombardowanych przez amerykańskie lotnictwo irańskich ośrodków. Przyznają to irańskie władze, starając się obecnie dotrzeć do tych zasobów. Zdaniem Richarda Daltona czynią to jednak nie po to, aby zdobyć materiał do wyprodukowania broni nuklearnej, lecz by odzyskać kartę przetargową w relacjach z Donaldem Trumpem, który powtarza nieustannie, że jego administracja jest gotowa do kolejnej rundy negocjacji. Pięć dotychczasowych nie dało rezultatów.

Rezygnacja z aspiracji nuklearnych oznaczałaby nie tylko przyznanie się do klęski w niedawnej wojnie, ale także wyrzeczenie się programu, który przez lata stanowił podstawę działań Islamskiej Republiki Iranu w konfrontacji z USA i Izraelem. Dlatego też zdaniem Daltona nie ma mowy o zaakceptowaniu przez Teheran oferty Waszyngtonu, nawet jeżeli przyjąć założenie, że produkowanie wzbogaconego uranu nie miało służyć konstrukcji broni nuklearnej, lecz jedynie politycznej grze. Wielu ekspertów jest takiego właśnie zdania. Ale nie w Izraelu, gdzie traktowano program irański jako zagrożenie dla egzystencji państwa żydowskiego. Bez względu na to, jakie były rzeczywiste plany Teheranu, program atomowy był igraniem z ogniem.

Tak samo jak drugi z elementów irańskiej strategii politycznej w regionie, czyli wsparcie tzw. osi oporu złożonej z takich organizacji jak libański Hezbollah, Hamas w Gazie, szyickie ugrupowania zbrojne w Syrii i Iraku, a także jemeńskich Huti. Zagrażając militarnie bezpośrednio Izraelowi, odgrywały rolę wysuniętej daleko poza granice Iranu „linii obrony”.

Po zbrojnej konfrontacji z państwem żydowskim oś ta już praktycznie nie istnieje. Jej odbudowanie jest praktycznie niemożliwe. Ale demonstracyjne wizyty irańskich oficjeli w Iraku czy Libanie, wskazywać mogą, że planów takich ostatecznie nie zarzucono.

Strategia Iranu na teraz. Największa tajemnica: kto będzie następcą ajatollaha Chameneiego?

Priorytetem irańskich władz wydaje się być obecnie odbudowa systemu obrony przeciwlotniczej, rozbitego na początku dwunastodniowej wojny przez izraelskie lotnictwo. Stąd wzmożone kontakty z Rosją.