Duchowy przywódca Iranu wskazał następców. Obawia się zamachu

Iran czeka na decyzję Trumpa

W Iranie rosną obawy o sabotaż wewnętrzny, władze skierowały do społeczeństwa apel o zgłaszanie podejrzanych osób. Osoby współpracujące z Izraelem z kolei zostały wezwane do poddania się do niedzieli, w przeciwnym razie grozi im stracenie.

Źródła „NYT” twierdzą, że władze Iranu przygotowują się na różne scenariusze, od nasilenia izraelskich ataków po potencjalne przystąpienie Stanów Zjednoczonych do wojny.

W sobotni wieczór prezydent USA ma się spotkać z zespołem ds. bezpieczeństwa narodowego i zdecydować, czy Stany Zjednoczone przystąpią do konfliktu.

Tymczasem z bazy lotniczej Whiteman w stanie Missouri wystartowały strategiczne amerykańskie bombowce B-12, zdolne do przenoszenia GBU-57 - ważącej ponad 13,5tony bomby penetrującej, przeznaczonej do niszczenia bunkrów i innych silnie umocnionych obiektów. Takich jak irańskie zakłady nuklearne.