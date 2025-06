Amerykańskie bombowce B-2 lecą na Guam. Coraz bliżej Iranu

Dwa do czterech strategicznych bombowców, zdolnych do przenoszenia amunicji, która mogłaby zniszczyć ufortyfikowany irański zakład nuklearny Fordo, gdzie Iran wzbogaca uran, wystartowało w sobotę z bazy lotniczej Whiteman w stanie Missouri.

Bombowce, którym towarzyszą cztery powietrzne tankowce, zmierzają do amerykańskiej bazy morskiej Guam na Oceanie Spokojnym - informuje izraelski dziennik „Haarec”. Nie jest jasne, czy bombowce będą kontynuować lot do amerykańskiej bazy wsparcia morskiego w Diego Garcia, położonej około 3700 km od Iranu.

Bombowiec B-2 mógłby być użyty w każdym amerykańskim na wzmocnione irańskie obiekty nuklearne, takie jak Natanz lub Fordo, tym bardziej, że to jedyna maszyna zdolna do przenoszenia i zrzucenia GBU-57 - ważącej ponad 13,5tony bomby penetrującej, przeznaczonej do niszczenia bunkrów i innych silnie umocnionych obiektów.

Izrael nie dysponuje ani takimi bombami, ani B-2.