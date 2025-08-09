Poseł KO Marcin Józefaciuk zawieszony w prawach członka klubu

O zawieszeniu Józefaciuka poinformował szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński.

Reklama Reklama

Jako powód zawieszenia Konwiński wskazał krytykowanie przez Józefaciuka działań rządu w zakresie edukacji, a także wprowadzenie na obrady sejmowego zespołu osoby skazanej za pedofilię.

Skazany pedofil na obradach Zespołu ds. Ochrony Dzieci w Procesie Rozstania Rodziców

4 sierpnia tego roku Marcin Józefaciuk wprowadził na posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Dzieci w Procesie Rozstania Rodziców osobę skazaną za pedofilię i wpisaną do specjalnego rejestru.

Gdy wyszło to na jaw, poseł tłumaczył w obszernym wpisie na X, że osoby zaproszone – zarówno ze strony rządowej, jak i organizacji pozarządowych – musiały przejść przez biuro przepustek, które weryfikuje osobę po numerze PESEL. Inna weryfikacja – w szczególności poprzez rejestry, nie miała miejsca ze względu na fakt, że uczestnikami były osoby dorosłe, a tematyką były tablice alimentacyjne. Ponadto biuro przepustek nie ma kompetencji blokowania osób, które odbyły karę i korzystają z pełni praw obywatelskich.