Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Poseł KO Marcin Józefaciuk zawieszony w prawach członka klubu

Poseł Koalicji Obywatelskiej Marcin Józefaciuk został zawieszony w prawach członka klubu parlamentarnego KO. Jednym z powodów jest dopuszczenie do uczestniczenia w obradach zespołu parlamentarnego skazanego pedofila.

Publikacja: 09.08.2025 20:42

Poseł PO Marcin Józefaciuk na sali obrad Sejmu, czerwiec 2025

Poseł PO Marcin Józefaciuk na sali obrad Sejmu, czerwiec 2025

Foto: PAP, Rafał Guz

Agnieszka Kazimierczuk

O zawieszeniu Józefaciuka poinformował  szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński.

Jako powód zawieszenia Konwiński wskazał krytykowanie przez Józefaciuka działań rządu w zakresie edukacji, a także wprowadzenie na obrady sejmowego zespołu osoby skazanej za pedofilię.

Skazany pedofil na obradach Zespołu ds. Ochrony Dzieci w Procesie Rozstania Rodziców

4 sierpnia tego roku Marcin Józefaciuk wprowadził na posiedzenie  Zespołu ds. Ochrony Dzieci w Procesie Rozstania Rodziców osobę skazaną za pedofilię i wpisaną do specjalnego rejestru. 

Gdy wyszło to na jaw, poseł tłumaczył w obszernym wpisie na X, że osoby zaproszone – zarówno ze strony rządowej, jak i organizacji pozarządowychmusiały przejść przez biuro przepustek, które weryfikuje osobę po numerze PESEL. Inna weryfikacja  – w szczególności poprzez rejestry, nie miała miejsca ze względu na fakt, że uczestnikami były osoby dorosłe, a tematyką były tablice alimentacyjne. Ponadto biuro przepustek nie ma kompetencji blokowania osób, które odbyły karę i korzystają z pełni praw obywatelskich.

Reklama
Reklama

Józefaciuk tłumaczy, że został wprowadzony w błąd co do zakresu przewinień skazanego. Grupa nieobecna na posiedzeniu zespołu, wspierana przez zaproszoną, ale nieobecną na nim posłankę, miała – według słów Józefaciuka – zaatakować i sejmowy zespół, i jego samego w internecie. 

Gdy dowiedziałem się o sprawie, sama osoba oraz stowarzyszenie, które ją oddelegowało, otrzymały ZAKAZ dalszego uczestniczenia w pracach zespołu. Obecność osób skazanych za tego rodzaju przestępstwa, nawet po odbyciu kary, będzie negatywnie wpływać na wiarygodność samego Zespołu, jak i wszystkich zaangażowanych osób i organizacji, które licznie pojawiły się na jego spotkaniu” – pisze zawieszony poseł. 

Poinformował też, że „ze względu na pozyskane w trakcie Zespołu informacje, złożył dziś na prokuraturę zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez osobę, która mając zakaz zbliżania się, jawnie stwierdziła, że ten zakaz złamała.

Józefaciuk krytykował pracę MEN. To drugi powód jego zawieszenia

Jako dodatkowy powód zawieszenia Józefaciuka szef klubu parlamentarnego KO podał „krytykę działań rządu w zakresie edukacji”. Zawieszony poseł zamieszczał na X posty krytykujące wprost ministrę Barbarę Nowacką, zarzucając jej niedostateczne zmiany w szkolnictwie. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl, TVN24

Polityka Partie Polityczne Koalicja Obywatelska Platforma Obywatelska Osoby Marcin Józefaciuk

O zawieszeniu Józefaciuka poinformował  szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński.

Jako powód zawieszenia Konwiński wskazał krytykowanie przez Józefaciuka działań rządu w zakresie edukacji, a także wprowadzenie na obrady sejmowego zespołu osoby skazanej za pedofilię.

Pozostało jeszcze 89% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Urodzinowa oferta na Škodę Fabia w leasingu dla przedsiębiorców
Materiał Promocyjny
Urodzinowa oferta na Škodę Fabia w leasingu dla przedsiębiorców
Advertisement
Prezydent Karol Nawrocki podczas spotkania z rolnikami w miejscowości Krąpiel
Polityka
Zakaz sprzedaży polskiej ziemi. Karol Nawrocki podpisał projekt ustawy
Karol Nawrocki spotkał się z Donaldem Trumpem w Białym Domu podczas kampanii wyborczej
Polityka
Donald Trump zaprosił Karola Nawrockiego do Białego Domu. Znamy datę spotkania
Sławomir Mentzen i Donald Tusk
Polityka
Sondaż: Czy Polacy wierzą w możliwość koalicji KO z Konfederacją?
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Polityka
Ministra ostro reaguje na aferę ws. KPO. „Będziemy wyciągać konsekwencje”
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Materiał Promocyjny
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Reklama
Reklama
e-Wydanie