Poseł KO Marcin Józefaciuk zawieszony w prawach członka klubu

Aktualizacja: 09.08.2025 21:30 Publikacja: 09.08.2025 20:42
Poseł PO Marcin Józefaciuk na sali obrad Sejmu, czerwiec 2025
Foto: PAP, Rafał Guz
O zawieszeniu Józefaciuka poinformował szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński.
Jako powód zawieszenia Konwiński wskazał krytykowanie przez Józefaciuka działań rządu w zakresie edukacji, a także wprowadzenie na obrady sejmowego zespołu osoby skazanej za pedofilię.
4 sierpnia tego roku Marcin Józefaciuk wprowadził na posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Dzieci w Procesie Rozstania Rodziców osobę skazaną za pedofilię i wpisaną do specjalnego rejestru.
Gdy wyszło to na jaw, poseł tłumaczył w obszernym wpisie na X, że osoby zaproszone – zarówno ze strony rządowej, jak i organizacji pozarządowych – musiały przejść przez biuro przepustek, które weryfikuje osobę po numerze PESEL. Inna weryfikacja – w szczególności poprzez rejestry, nie miała miejsca ze względu na fakt, że uczestnikami były osoby dorosłe, a tematyką były tablice alimentacyjne. Ponadto biuro przepustek nie ma kompetencji blokowania osób, które odbyły karę i korzystają z pełni praw obywatelskich.
Józefaciuk tłumaczy, że został wprowadzony w błąd co do zakresu przewinień skazanego. Grupa nieobecna na posiedzeniu zespołu, wspierana przez zaproszoną, ale nieobecną na nim posłankę, miała – według słów Józefaciuka – zaatakować i sejmowy zespół, i jego samego w internecie.
„Gdy dowiedziałem się o sprawie, sama osoba oraz stowarzyszenie, które ją oddelegowało, otrzymały ZAKAZ dalszego uczestniczenia w pracach zespołu. Obecność osób skazanych za tego rodzaju przestępstwa, nawet po odbyciu kary, będzie negatywnie wpływać na wiarygodność samego Zespołu, jak i wszystkich zaangażowanych osób i organizacji, które licznie pojawiły się na jego spotkaniu” – pisze zawieszony poseł.
Poinformował też, że „ze względu na pozyskane w trakcie Zespołu informacje, złożył dziś na prokuraturę zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez osobę, która mając zakaz zbliżania się, jawnie stwierdziła, że ten zakaz złamała”.
Jako dodatkowy powód zawieszenia Józefaciuka szef klubu parlamentarnego KO podał „krytykę działań rządu w zakresie edukacji”. Zawieszony poseł zamieszczał na X posty krytykujące wprost ministrę Barbarę Nowacką, zarzucając jej niedostateczne zmiany w szkolnictwie.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl, TVN24
O zawieszeniu Józefaciuka poinformował szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński.
Jako powód zawieszenia Konwiński wskazał krytykowanie przez Józefaciuka działań rządu w zakresie edukacji, a także wprowadzenie na obrady sejmowego zespołu osoby skazanej za pedofilię.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Prezydent Karol Nawrocki podpisał projekt ustawy „Ochrona polskiej wsi”, zakładający przedłużenie zakazu sprzeda...
Donald Trump zaprosił Karola Nawrockiego do Białego Domu - poinformował szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernak...
„Czy Pani/Pana zdaniem możliwe byłoby po kolejnych wyborach parlamentarnych zawarcie koalicji między KO a Konfed...
„Takie podejście jest nieakceptowalne i bulwersujące. Wyniki kontroli będą we wrześniu. W oparciu o nie będziemy...
Wspiera edukację, lokalne społeczności oraz pracowników w ich trudnych życiowych momentach. Od 35 lat duński holding VKR – właściciel marek VELUX oraz spółek siostrzanych konsekwentnie pokazuje, że kapitał społeczny jest tak samo ważny jak kapitał finansowy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas