Jak zaznaczył Sasin w uzasadnieniu, na zaistnienie nieprawidłowości wskazują sami urzędnicy państwowi. Polityk PiS przytacza wypowiedzi samego premiera Tuska oraz wiceministra funduszy i polityki regionalnej Jana Krzysztofa Szyszki. Nie są to więc doniesienia wyłącznie medialne.

Afera KPO niedopełnieniem obowiązków przez Donalda Tuska? Reakcja premiera

Podkreśla także, że „obowiązkiem premiera Donalda Tuska było takie ukształtowanie nadzoru nad udzielaniem dotacji z KPO (...) aby pieniądze nie trafiły na projekty co do których przyznanie wsparcia nie było uzasadnione”. Zdaniem Sasina działania „po fakcie” nie są wystarczające, gdyż nie jest jasne czy będzie możliwe odzyskanie środków, a nawet gdyby do odzyskania doszło, opóźni to wypłatę tych środków osobom, które powinny je były otrzymać. Z kolei w interesy prywatne wielu przedsiębiorców, którym prawidłowo przyznano środki, godzi decyzja o ogólnym wstrzymaniu ich wypłacania.

„Należy podkreślić, że pomimo posiadanej od „kilku tygodni” wiedzy oraz przeświadczenia o tym, że w programie KPO dochodziło do „nieprawidłowości” a środki były „marnowane” nie zawiadomiono o tym prokuratury” – pisze Sasin w zawiadomieniu. Zaznacza, że brak złożenia zawiadomienia przez funkcjonariusza publicznego o możliwości popełnienia przestępstwa jest także przestępstwem (art. 304 par. 2 Kodeksu postępowania karnego).

Premier Donald Tusk odniósł się do sprawy (po publikacji przez Jacka Sasina treści zawiadomienia) na swoim koncie w serwisie X (Twitter).

„Każdy, kto popełnił błędy, poniesie (lub już poniósł) konsekwencje. Niezależnie od stanowiska i partyjnej przynależności. A to, że PiS kłamie i manipuluje w tej sprawie, nie będzie żadnym usprawiedliwieniem. Dla nikogo” – napisał Tusk.