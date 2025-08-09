Rzeczpospolita
Afera KPO. Zawiadomienie do prokuratury przeciwko Donaldowi Tuskowi

Chodzi o nieprawidłowości w związku z podziałem środków pochodzących z Krajowego Planu Odbudowy. Miały one trafić m.in. na zakup jachtów, samochodów i budowę solarium.

Publikacja: 09.08.2025 14:59

Łeba, 08.08.2025. Premier Donald Tusk podczas wypowiedzi dla mediów

Foto: Piotr Matusewicz/PAP

Jan Skoumal

Do prokuratury złożone zostało zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez premiera Donalda Tuska w związku z podziałem środków, przyznawanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Złożył je poseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Sasin.

„Składam zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Donalda Tuska przy podziale środków z KPO. Panie Ministrze Żurek – oczekuję, że z takim samym zapałem rozliczycie aferę KPO, jak chcecie rozliczać rzekomą aferę Funduszu Sprawiedliwości” – napisał polityk na swoim koncie w serwisie X (Twitter). 

Nieprawidłowości przy podziale środków z KPO. Jacek Sasin składa zawiadomienia przeciwko Donaldowi Tuskowi

Z zawiadomienia Jacka Sasina wynika, że składa je on w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa przez funkcjonariuszy publicznych, odpowiedzialnych za dysponowanie środkami pochodzącymi z KPO. Mogli oni, jak czytamy, „przez przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków działać na szkodę interesu publicznego oraz prywatnego, a także doprowadzić do wyrządzenia Skarbowi Państwa znacznej szkody majątkowej”, a więc dopuścić się czynów z art. 231 lub art. 296 Kodeksu karnego. Jak wskazuje Sasin, biorąc pod uwagę skalę ujawnionych nieprawidłowości, kształt procesu decyzyjnego oraz dotychczasowy, jego zdaniem, brak reakcji odpowiednich organów, konieczne jest rozpoczęcie badania stanu wiedzy i działań funkcjonariuszy od premiera Donalda Tuska, „tak by ustalić czy nie doszło z jego strony do popełnienia przestępstwa”.

Jak zaznaczył Sasin w uzasadnieniu, na zaistnienie nieprawidłowości wskazują sami urzędnicy państwowi. Polityk PiS przytacza wypowiedzi samego premiera Tuska oraz wiceministra funduszy i polityki regionalnej Jana Krzysztofa Szyszki. Nie są to więc doniesienia wyłącznie medialne.

Afera KPO niedopełnieniem obowiązków przez Donalda Tuska? Reakcja premiera

Podkreśla także, że „obowiązkiem premiera Donalda Tuska było takie ukształtowanie nadzoru nad udzielaniem dotacji z KPO (...) aby pieniądze nie trafiły na projekty co do których przyznanie wsparcia nie było uzasadnione”. Zdaniem Sasina działania „po fakcie” nie są wystarczające, gdyż nie jest jasne czy będzie możliwe odzyskanie środków, a nawet gdyby do odzyskania doszło, opóźni to wypłatę tych środków osobom, które powinny je były otrzymać. Z kolei w interesy prywatne wielu przedsiębiorców, którym prawidłowo przyznano środki, godzi decyzja o ogólnym wstrzymaniu ich wypłacania.

„Należy podkreślić, że pomimo posiadanej od „kilku tygodni” wiedzy oraz przeświadczenia o tym, że w programie KPO dochodziło do „nieprawidłowości” a środki były „marnowane” nie zawiadomiono o tym prokuratury” – pisze Sasin w zawiadomieniu. Zaznacza, że brak złożenia zawiadomienia przez funkcjonariusza publicznego o możliwości popełnienia przestępstwa jest także przestępstwem (art. 304 par. 2 Kodeksu postępowania karnego).

Premier Donald Tusk odniósł się do sprawy (po publikacji przez Jacka Sasina treści zawiadomienia) na swoim koncie w serwisie X (Twitter).

„Każdy, kto popełnił błędy, poniesie (lub już poniósł) konsekwencje. Niezależnie od stanowiska i partyjnej przynależności. A to, że PiS kłamie i manipuluje w tej sprawie, nie będzie żadnym usprawiedliwieniem. Dla nikogo” – napisał Tusk.

Afera KPO, czyli pieniądze na solarium, jachty i oranżerię w barze z kebabem

Jak pisaliśmy na łamach rp.pl, prokuratura wszczęła czynności związane z nieprawidłowościami w ramach rozdzielania środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Wieczorem w czwartek 7 sierpnia i w piątek 8 sierpnia 2025 roku sieć obiegły informacje o kontrowersyjnych projektach, na które przedsiębiorcy z branży HoReCa (hotelarskiej, gastronomicznej i cateringowej) otrzymali setki tysięcy dotacji z KPO. 

– Mówimy o inwestycji w HoReCa, której łączny budżet to 1,2 mld zł, co stanowi mniej niż 0,5 proc. środków z KPO. Chciałbym, żeby ta skala została zauważona – tłumaczył na piątkowej konferencji prasowej wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Krzysztof Szyszko.

Pieniądze z KPO miały zostać przyznane m.in. na zakup jachtów i drogich samochodów, budowę solarium w pizzerii i oranżerii w kebabie, a także wsparcie biznesu udzielającego kredyty tzw. chwilówki. Wiceminister Szyszko zapowiedział już walkę z „cwaniactwem funduszowym”, a minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przekazała, że wszystkie wątpliwe umowy zostaną sprawdzone i naprawione. Informacje o nieprawidłowościach spływały do resortu już wcześniej – w związku z nimi w lipcu 2025 roku swoją funkcję straciła Katarzyna Duber-Stachurska, szefowa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Samorządy Finanse samorządów Krajowy Plan Odbudowy (KPO) Osoby Donald Tusk Jacek Sasin

