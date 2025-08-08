Warszawska prokuratura regionalna zajmie się sprawą nieprawidłowości, do jakich miało dojść przy rozdysponowaniu środków z Krajowego Planu Odbudowy.

Reklama Reklama

„8 sierpnia 2025 roku Prokuratura Regionalna w Warszawie z urzędu podjęła czynności sprawdzające w związku z doniesieniami medialnym dotyczącymi nieprawidłowości w udzielaniu dotacji z Krajowego Planu Odbudowy” - czytamy w komunikacie.

Chodzi o medialne doniesienia z wieczora 7 sierpnia oraz z 8 sierpnia 2025 roku, dotyczące środków z KPO dla branży hotelarskiej, gastronomicznej i cateringowej. Co dokładniej zawierają?

KPO na jachty, solarium i sauny. Prokuratura bada sprawę

Od czwartkowego wieczoru w mediach społecznościowych, a z czasem także w mediach tradycyjnych, pojawiają się kolejne przykłady firm z branży HoReCa (tj. obejmującej hotele, gastronomię i catering), które otrzymały dotacje z KPO na budzące kontrowersje projekty. Mowa m.in. o budowie solarium w pizzerii, budowie saun, wymianie mebli, zakupie wirtualnej strzelnicy, czy o wielu przypadkach kupowania łodzi i jachtów przez przedsiębiorców. Jeden z beneficjentów miał wykorzystać pieniądze dla wsparcia biznesu, opartego o udzielanie kredytów tzw. chwilówek.