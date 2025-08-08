Aktualizacja: 08.08.2025 15:57 Publikacja: 08.08.2025 14:44
Dąbrowa Górnicza, 16.07.2025. Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Foto: PAP/Jarek Praszkiewicz
Warszawska prokuratura regionalna zajmie się sprawą nieprawidłowości, do jakich miało dojść przy rozdysponowaniu środków z Krajowego Planu Odbudowy.
„8 sierpnia 2025 roku Prokuratura Regionalna w Warszawie z urzędu podjęła czynności sprawdzające w związku z doniesieniami medialnym dotyczącymi nieprawidłowości w udzielaniu dotacji z Krajowego Planu Odbudowy” - czytamy w komunikacie.
Chodzi o medialne doniesienia z wieczora 7 sierpnia oraz z 8 sierpnia 2025 roku, dotyczące środków z KPO dla branży hotelarskiej, gastronomicznej i cateringowej. Co dokładniej zawierają?
Od czwartkowego wieczoru w mediach społecznościowych, a z czasem także w mediach tradycyjnych, pojawiają się kolejne przykłady firm z branży HoReCa (tj. obejmującej hotele, gastronomię i catering), które otrzymały dotacje z KPO na budzące kontrowersje projekty. Mowa m.in. o budowie solarium w pizzerii, budowie saun, wymianie mebli, zakupie wirtualnej strzelnicy, czy o wielu przypadkach kupowania łodzi i jachtów przez przedsiębiorców. Jeden z beneficjentów miał wykorzystać pieniądze dla wsparcia biznesu, opartego o udzielanie kredytów tzw. chwilówek.
„Kasa idzie na jachty, odżywcze piwo, sauny, usługi cateringu, strefy SPA. Dzień dobry Polsko!” - skomentowała w serwisie X (Twitter) posłanka partii Razem Paulina Matysiak. To nie jedyny głos ze strony polityków, wytykających nieprawidłowości w dysponowaniu funduszami z KPO.
Jak pisaliśmy na łamach rp.pl, wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Krzysztof Szyszko odniósł się do sprawy na powołanej specjalnie w tym celu konferencji.
– Mówimy o inwestycji w HoReCa, której łączny budżet to 1,2 mld zł, co stanowi mniej niż 0,5 proc. środków z KPO. Chciałbym, żeby ta skala została zauważona – zaznaczył Szyszko.
Zapowiedział też stanowczą walkę z „cwaniactwem funduszowym”. Przekazał, że w związku z spływającymi wcześniej do ministerstwa doniesieniami na temat nieprawidłowości w dysponowaniu środkami z KPO, odwołana została w lipcu szefowa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Do sprawy odniosła się także minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
„Sprawdzamy i naprawiamy wszystkie budzące wątpliwości umowy. I idziemy odważnie do przodu. Z Krajowym Planem Odbudowy” - napisała na swoim koncie w serwisie X (Twitter).
