Aktualizacja: 08.08.2025 11:19 Publikacja: 08.08.2025 10:57
Foto: Google Maps
Od kwietnia 2024 roku prowadzony był nabór wniosków na dotacje dla branży hotelarskiej, gastronomicznej i cateringowej (HoReCa) oraz turystycznej i kulturalnej w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Łącznie do rozdysponowania było 1,2 mld złotych, a rząd zakładał, że wsparcie trafi do 2,5 tys. przedsiębiorstw w całym kraju.
Ministerstwo Sportu i Turystyki informuje, że „wsparcie na przedsięwzięcie jest udzielane w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia. Maksymalna wartość wsparcia wynosi 90 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych to 600 tys. złotych. Zatem wymagany jest wkład własny minimum 10 proc. kosztów kwalifikowalnych”.
Przedsiębiorstwa mogły otrzymać od 50 do 540 tys. złotych, a realizacja inwestycji nie powinna być dłuższa niż 12 miesięcy i musi zakończyć się przed 31 stycznia 2026 r.
Celem programu jest „stworzenie warunków do budowania odporności na wypadek kolejnych kryzysów oraz rozwój przedsiębiorczości polskich firm”.
W piątek na stronie KPO pojawiła się mapa przedstawiająca przedsiębiorstwa, które otrzymały dotacje. Internauci szybko zaczęli zauważać, że pieniądze trafią na zakup luksusowych produktów. Po kilku godzinach strona KPO została wyłączona. Wyświetlany jest komunikat: „Serwis chwilowo niedostępny. Przepraszamy za niedogodności.”
„KPO - tu jest jakby luksusowo. Jak informuje rządowa strona: “KPO to wsparcie, które możesz zobaczyć, kiedy pijesz kawę w kawiarni, czy odpoczywasz w hotelowym lobby”. Kasa idzie na jachty, odżywcze piwo, sauny, usługi cateringu, strefy SPA. Dzień dobry Polsko!” - napisała na X Paulina Matysiak.
„Przypomnijmy, że KPO w Sejmie w maju 2021 uchwaliło PiS z poparciem Lewicy, PSL i PL 2050, KO się wstrzymała, Konfederacja była przeciw.” - wskazał europoseł Stanisław Tyszka.
„Setki tysięcy złotych na jachty, sauny, maszyny do lodów, platformy do gry w brydża a nawet na wprowadzenie najmu krótkoterminowego – na to idą środki z KPO. To jawne rozkradanie pieniędzy publicznych, które miały iść na innowacje. Szczególnie, że na fabrykę leków już nie wystarczyło. Przecież to jest taki skandal, ze głowa mała.” - napisała posłanka Marcelina Zawisza.
Na sposób wydatkowania dotacji wskazał również Jakub Niewiadomski z Partii Razem.
„Mój oddział nie dostał kasy z KPO na fotele do chemioterapii, pompy do leków i usg. A naprawde są nam potrzebne (a szpital ma ponad 200mln długu). Jak czytam, że poszło 500k na lody, albo jacht w ramach dyweryfikacji to przepraszam, ale SZLAG MNIE JASNY TRAFIŁ **** z pacjentami” - napisał lekarz Jakub Kosikowski.
„Te szpitale onkologiczne nie dostały kasy z KPO. Nie starczyło dla nich. Pieniądze poszły na jachty, solaria i ekspresy. Program Jacht+ im. Donalda Tuska.” - napisał poseł Sławomir Mentzen.
„Czyli ten cały KPO o który toczyła boje obecna władza, miał być na jachty i sauny? To teraz rozumiem dlaczego rozdzierali szaty. „Luksusowa” władza – daleko od ludzi.” - napisał Michał Wójcik.
Andrzej Domański w rozmowie z Polskim Radiem powiedział, że KPO to dziesiątki miliardów złotych. - Te pieniądze trafiły do gospodarki w absolutnie kluczowe miejsca, przede wszystkim w transformację energetyczną - mówił.
- KPO to są tysiące, dziesiątki tysięcy inwestycji i oczywiście zdarzy się, że wśród tak olbrzymiej puli pojawi się jeden czy kilka przykładów środków, które nie zostały właściwie wydane. Każda sprawa, każdy taki przypadek musi być wyjaśniany. Ale jednak pamiętajmy o prawdziwym obrazie KPO, czyli środkach, które pomagają modernizować polską gospodarkę - dodał.
Źródło: rp.pl
