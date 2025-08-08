Od kwietnia 2024 roku prowadzony był nabór wniosków na dotacje dla branży hotelarskiej, gastronomicznej i cateringowej (HoReCa) oraz turystycznej i kulturalnej w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Łącznie do rozdysponowania było 1,2 mld złotych, a rząd zakładał, że wsparcie trafi do 2,5 tys. przedsiębiorstw w całym kraju.

Ministerstwo Sportu i Turystyki informuje, że „wsparcie na przedsięwzięcie jest udzielane w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia. Maksymalna wartość wsparcia wynosi 90 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych to 600 tys. złotych. Zatem wymagany jest wkład własny minimum 10 proc. kosztów kwalifikowalnych”.

Pieniądze z KPO. Gdzie trafi ponad miliard złotych?

Przedsiębiorstwa mogły otrzymać od 50 do 540 tys. złotych, a realizacja inwestycji nie powinna być dłuższa niż 12 miesięcy i musi zakończyć się przed 31 stycznia 2026 r.

Celem programu jest „stworzenie warunków do budowania odporności na wypadek kolejnych kryzysów oraz rozwój przedsiębiorczości polskich firm”.

W piątek na stronie KPO pojawiła się mapa przedstawiająca przedsiębiorstwa, które otrzymały dotacje. Internauci szybko zaczęli zauważać, że pieniądze trafią na zakup luksusowych produktów. Po kilku godzinach strona KPO została wyłączona. Wyświetlany jest komunikat: „Serwis chwilowo niedostępny. Przepraszamy za niedogodności.”