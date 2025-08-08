Burzę w mediach społecznościowych wywołała opublikowana na portalu Krajowego Planu Odbudowy lista projektów, które uzyskały dofinansowanie dla branży HoReCa. Pieniądze trafiły m.in. na jachty czy innowacje w produkcji lodów. Zainteresowanie tematem było tak duże, że nie wytrzymały serwer, na których znajdowała się strona.

– Mówimy o inwestycji w HoReCa, której łączny budżet to 1,2 mld zł, co stanowi mniej niż 0,5 proc. środków z KPO. Chciałbym, żeby ta skala została zauważona – powiedział Jan Szyszko, wiceminister funduszy i polityki regionalnej na specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej. Szyszko bronił pomysłu wsparcia dla restauratorów, bo mocno dotknęła ich pandemia, ale zapowiadał walkę z – jak się wyraził – cwaniactwem funduszowym. – Przypomnę, że jest to branża, która w sposób szczególny ucierpiała w czasie pandemii, a KPO jest instrumentem odbudowy gospodarki po pandemii. Według GUS aż 65 proc. przedsiębiorców z tej branży pandemia dotknęła bezpośrednio – mówił Szyszko. Podkreślał, że całość KPO ma dużo większą skalę i działa prawidłowo. – Te pół procenta KPO absolutnie nie rzutuje na 99,5 proc. KPO, które inwestujemy w polską energetykę, elektrownie wiatrowe na Bałtyku, na zakup sprzętu w oddziałach onkologicznych i kardiologicznych czy na budowę żłobków w regionach, gdzie ich do tej pory nigdy nie było – mówił Szyszko.

Jan Szyszko o wydatkowaniu środków z KPO: Włos się jeży na głowie

Szyszko dodał jednak: – Rzeczywiście, gdy czytamy o wnioskach o dofinansowanie rozbudowy garderoby czy innej godnej potępienia kreatywności ze strony beneficjentów, to włos się jeży na głowie. Pierwsze sygnały, że w tej inwestycji mogą się pojawiać nieprawidłowości, mające charakter systemowy, dotarły do kierownictwa kilka tygodni temu i niezwłocznie zaczęliśmy temat badać, a potem podejmować stosowne decyzje.

Jak byli wybierani beneficjenci? Minister tłumaczył, że za nadzór odpowiadała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, która w otwartym konkursie wybrała pięciu operatorów regionalnych, którzy byli odpowiedzialni za wybór ostatecznych beneficjentów środków. Wiceszef resortu podkreślał, że największa odpowiedzialność za dobór projektów spoczywa na partnerach regionalnych. Kontrole będzie przeprowadzała PARP, a wnioski będą mogły być podważone, zaś finansowanie oddalone.