Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Sondaż poparcia partii politycznych. Lider się umacnia. Przepychanka Konfederacji

Ponad 7 punktów procentowych dzieli dwie główne partie polityczne. W najnowszym sondażu pracowni Opinia24 dla TVN i TVN24 najwięcej traci Konfederacja.

Publikacja: 22.12.2025 17:15

Sondaż poparcia partii politycznych. Lider się umacnia. Przepychanka Konfederacji

Foto: PAP, Piotr Nowak

Agnieszka Kazimierczuk

Respondenci zostali zapytani, na które ugrupowanie oddaliby swój głos, gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę. Wyniki wskazują zarówno na umocnienie pozycji liderów, jak i na spadki poparcia części partii.

Na pierwszym miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska, która mogłaby liczyć na 32,8 procent poparcia. To wzrost o 1,1 punktu procentowego w porównaniu z wcześniejszym badaniem tej samej pracowni z początku grudnia. Wynik ten potwierdza stabilną pozycję KO jako najsilniejszego ugrupowania  i sugeruje, że partia skutecznie mobilizuje swój elektorat.

Drugą pozycję zajmuje Prawo i Sprawiedliwość, na które głos oddałoby 25,4 procent ankietowanych. W porównaniu z poprzednim sondażem oznacza to niewielki wzrost o 0,3 punktu procentowego. 

Czytaj więcej

Nowy sondaż: Kto chce Polexitu? Wyborcy PiS przed Konfederacją
Polityka
Nowy sondaż: Kto chce Polexitu? Wyborcy PiS przed Konfederacją

Jednej Konfederacji poparcie rośnie, drugiej spada

Na trzecim miejscu uplasowała się Konfederacja z wynikiem 10,7 procent. To jednak ugrupowanie zanotowało największy spadek w zestawieniu – aż o 3,9 punktu procentowego. Wynik ten może świadczyć o odpływie części wyborców do innych formacji prawicowych lub o rosnącym niezdecydowaniu elektoratu.

Reklama
Reklama

Wyraźnie zyskało natomiast ugrupowanie Grzegorza Brauna – Konfederacja Korony Polskiej, które uzyskało 8,6 procent poparcia, notując wzrost o 2,4 punktu procentowego. To wynik zbliżający partię do dwucyfrowego poparcia i potwierdzający jej rosnącą rozpoznawalność wśród wyborców.

Czytaj więcej

Grzegorz Braun
Polityka
Sondaż: Czy partia Grzegorza Brauna powinna zostać zdelegalizowana?

Pozostałe ugrupowania poza Sejmem

Słabsze rezultaty odnotowała Lewica, na którą wskazało 4,9 procent badanych, co oznacza spadek o 1,7 punktu procentowego. Jeszcze niżej znalazła się partia Razem z wynikiem 3,5 procent, a także Polskie Stronnictwo Ludowe, które uzyskało 2,6 procent poparcia, notując jednak wyraźny wzrost. Stawkę zamyka Polska 2050 z wynikiem 2,1 procent. 

Opcję "inna partia" wybrało 1,3 procent badanych (+ 0,3 p.p.), a odpowiedzi odmówiło 2,5 procent respondentów.

Grupa 5,6 procent respondentów twierdzi, że nie podjęło jeszcze decyzji, na kogo odda głos. 

Badanie Opinia24 przeprowadzone zostało na 1000-osobowej próbie ogólnopolskiej.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Sondaże i badania
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Grzegorz Braun
Polityka
Fundacja Grzegorza Brauna nie będzie mogła się starać o 1,5 proc. podatku
Nowy sondaż: Kto chce Polexitu? Wyborcy PiS przed Konfederacją
Polityka
Nowy sondaż: Kto chce Polexitu? Wyborcy PiS przed Konfederacją
Grzegorz Braun
Polityka
Sondaż: Czy partia Grzegorza Brauna powinna zostać zdelegalizowana?
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Wołodymyr Zełenski i Karol Nawrocki
Polityka
Nawrocki ocenił, że w relacji z Ukraińcami nie czujemy się jak partnerzy. Co na to Polacy?
W kierunku zrównoważonej przyszłości – konkretne działania
Materiał Promocyjny
W kierunku zrównoważonej przyszłości – konkretne działania
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama