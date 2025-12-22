Sondaż poparcia partii politycznych. Lider się umacnia. Przepychanka Konfederacji

Aktualizacja: 22.12.2025 18:09 Publikacja: 22.12.2025 17:15
Respondenci zostali zapytani, na które ugrupowanie oddaliby swój głos, gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę. Wyniki wskazują zarówno na umocnienie pozycji liderów, jak i na spadki poparcia części partii.
Na pierwszym miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska, która mogłaby liczyć na 32,8 procent poparcia. To wzrost o 1,1 punktu procentowego w porównaniu z wcześniejszym badaniem tej samej pracowni z początku grudnia. Wynik ten potwierdza stabilną pozycję KO jako najsilniejszego ugrupowania i sugeruje, że partia skutecznie mobilizuje swój elektorat.
Drugą pozycję zajmuje Prawo i Sprawiedliwość, na które głos oddałoby 25,4 procent ankietowanych. W porównaniu z poprzednim sondażem oznacza to niewielki wzrost o 0,3 punktu procentowego.
Na trzecim miejscu uplasowała się Konfederacja z wynikiem 10,7 procent. To jednak ugrupowanie zanotowało największy spadek w zestawieniu – aż o 3,9 punktu procentowego. Wynik ten może świadczyć o odpływie części wyborców do innych formacji prawicowych lub o rosnącym niezdecydowaniu elektoratu.
Wyraźnie zyskało natomiast ugrupowanie Grzegorza Brauna – Konfederacja Korony Polskiej, które uzyskało 8,6 procent poparcia, notując wzrost o 2,4 punktu procentowego. To wynik zbliżający partię do dwucyfrowego poparcia i potwierdzający jej rosnącą rozpoznawalność wśród wyborców.
Słabsze rezultaty odnotowała Lewica, na którą wskazało 4,9 procent badanych, co oznacza spadek o 1,7 punktu procentowego. Jeszcze niżej znalazła się partia Razem z wynikiem 3,5 procent, a także Polskie Stronnictwo Ludowe, które uzyskało 2,6 procent poparcia, notując jednak wyraźny wzrost. Stawkę zamyka Polska 2050 z wynikiem 2,1 procent.
Opcję "inna partia" wybrało 1,3 procent badanych (+ 0,3 p.p.), a odpowiedzi odmówiło 2,5 procent respondentów.
Grupa 5,6 procent respondentów twierdzi, że nie podjęło jeszcze decyzji, na kogo odda głos.
Badanie Opinia24 przeprowadzone zostało na 1000-osobowej próbie ogólnopolskiej.
