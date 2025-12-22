Sondaż poparcia partii politycznych. Lider się umacnia. Przepychanka Konfederacji

Respondenci zostali zapytani, na które ugrupowanie oddaliby swój głos, gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę. Wyniki wskazują zarówno na umocnienie pozycji liderów, jak i na spadki poparcia części partii.

Na pierwszym miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska, która mogłaby liczyć na 32,8 procent poparcia. To wzrost o 1,1 punktu procentowego w porównaniu z wcześniejszym badaniem tej samej pracowni z początku grudnia. Wynik ten potwierdza stabilną pozycję KO jako najsilniejszego ugrupowania i sugeruje, że partia skutecznie mobilizuje swój elektorat.

Drugą pozycję zajmuje Prawo i Sprawiedliwość, na które głos oddałoby 25,4 procent ankietowanych. W porównaniu z poprzednim sondażem oznacza to niewielki wzrost o 0,3 punktu procentowego.

Jednej Konfederacji poparcie rośnie, drugiej spada

Na trzecim miejscu uplasowała się Konfederacja z wynikiem 10,7 procent. To jednak ugrupowanie zanotowało największy spadek w zestawieniu – aż o 3,9 punktu procentowego. Wynik ten może świadczyć o odpływie części wyborców do innych formacji prawicowych lub o rosnącym niezdecydowaniu elektoratu.