Aktualizacja: 22.12.2025 09:03 Publikacja: 22.12.2025 07:42
Grzegorz Braun
Foto: PAP
Akcja Demokracja zebrała w sieci ponad 33 tys. podpisów pod wnioskiem o delegalizację Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. „Chcemy, by organy polskiego państwa sprawdziły, czy działania Konfederacji Korony Polskiej, wypełniają przesłanki do delegalizacji i oceniły czy w Polsce jest miejsce na partię, której liderzy posługują się przemocą. Brak reakcji państwa na takie czyny oznacza ich cichą akceptację” - czytamy we wniosku. Jego autorzy powołują się na artykuł 13 Konstytucji RP, który zakazuje istnienia w Polsce partii politycznych, które odwołują się w programach do totalitarnych praktyk lub których program zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową lub stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy.
Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa.
Akcja Demokracja przekonuje, że partia Brauna spełnia przesłanki, o których mowa w tym artykule ponieważ jej lider stosuje przemoc fizyczną i werbalną a jego formacja szerzy nienawiść narodowościową m.in. w postaci kampanii „Stop Ukrainizacji Polski”.
O tym, że partia Grzegorza Brauna znajduje się „na granicy delegalizacji” mówił na początku grudnia szef MSWiA Marcin Kierwiński. Wcześniej pomysł delegalizacji Konfederacji Korony Polskiej poparł były minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz. Sienkiewicz stwierdził, że partia Brauna „spełnia wszystkie symptomy organizacji ekstremistycznej”.
Jednak z wypowiedzi ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka wynika, że ewentualnego wniosku o delegalizację partii Brauna nie należy się w najbliższym czasie spodziewać. - Trzeba mieć jasną świadomość jednej kwestii. By sprawdzić, czy są to uzasadnione zarzuty, najpierw musi być Trybunał Konstytucyjny, który będzie miał moc orzekania. To więc nie stanie się szybko. Dopiero później może pojawić się ewentualnie wniosek o delegalizację partii - mówił minister sprawiedliwości w rozmowie z Onetem. Tymczasem z niedawnego orzeczenia TSUE wynika, że polski Trybunał Konstytucyjny w obecnym kształcie nie stanowi niezawisłego i bezstronnego sądu ze względu na poważne nieprawidłowości w powołaniu trzech jego sędziów oraz prezesa
Zgodnie z treścią rozdziału 5 Ustawy o partiach politycznych „w sprawach zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych właściwy jest Trybunał Konstytucyjny”. „Jeżeli Trybunał Konstytucyjny wyda orzeczenie o niezgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznej, Sąd niezwłocznie wydaje postanowienie o wykreśleniu wpisu partii politycznej z ewidencji” - głosi artykuł 44 ww. ustawy.
Konfederacja Korony Polskiej w ostatnich sondażach regularnie przekracza próg wyborczy osiągając od 6 do nawet 11 proc. poparcia. W niedawnym sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej partia Brauna wyprzedziła nawet Konfederację.
Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy czy - ich zdaniem - Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna powinna zostać zdelegalizowana.
Foto: rp.pl/Weronika Porębska
„Tak” odpowiedziało 47,7 proc. badanych.
Odpowiedzi „nie” udzieliło 27,7 proc. ankietowanych.
24,6 proc. badanych nie ma zdania w tej kwestii.
- Delegalizację w większym stopniu popierają kobiety (51 proc.) niż mężczyźni (45 proc.). Takie zdanie częściej od ogółu badanych podzielają respondenci, którzy skończyli 50 lat (53 proc.) oraz posiadający wyższe wykształcenie (51 proc.). Partia Grzegorza Brauna powinna zostać zdelegalizowana według ponad połowy respondentów (53 proc.), których dochód wynosi od 3001 zł do 5000 zł netto i sześciu na dziesięciu badanych z największych miast – komentuje wyniki badania Justyna Sobczak, senior project manager w SW Research.
Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 16-17 grudnia 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Choć zwolennicy pozostania Polski w Unii Europejskiej nadal stanowią wyraźną większość, najnowszy sondaż United...
„Karol Nawrocki powiedział, że Polacy często nie czują się dziś w relacji z Ukraińcami jak partnerzy. Czy zgadza...
Instytut Badań Pollster zapytał Polaków, którzy politycy byli – ich zdaniem – największymi zwycięzcami oraz prze...
„Kto Pani/Pana zdaniem jest dziś liderem polskiej prawicy?” - takie pytanie zadaliśmy uczestnikom sondażu SW Res...
Orlen inwestuje w nowe technologie i stawia na odnawialne źródła energii, ale sukces dekarbonizacji zależy nie tylko od inwestycji grupy – kluczowa będzie zmiana przyzwyczajeń milionów klientów – ocenia Stanisław Barański, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej Grupy Orlen.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas