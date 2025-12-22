Rzeczpospolita
Publicystyka
Reklama

Jędrzej Bielecki: Widmo polexitu nad Polską. Nieprzerobiona lekcja brexitu

Układ polityczny w Polsce zaczyna niepokojąco przypominać dynamikę w Wielkiej Brytanii przed referendum brexitowym.

Publikacja: 22.12.2025 13:00

Czy Polsce może zacząć poważnie zagrażać polexit?

Czy Polsce może zacząć poważnie zagrażać polexit?

Foto: PAP, Paweł Supernak

Jędrzej Bielecki

Dobrze pamiętam środek londyńskiej nocy 24 czerwca 2016 r., gdy brytyjskie media, a z nimi cały świat z niedowierzaniem alarmowały, że w głosowaniu poprzedniego dnia wygrali zwolennicy porzucenia Unii Europejskiej. Kraj z najdłuższą tradycją demokratyczną w Europie, najlepszymi uniwersytetami na świecie i największą liczbą wydawanych książek właśnie strzelił sobie w stopę.

Polska, inaczej niż Wielka Brytania, leży między Niemcami i Rosją; nie ma broni atomowej; najważniejszego języka świata czy specjalnych relacji z USA

David Cameron nie docenił bredni o Brukseli w brytyjskich mediach 

Niektórzy wtedy triumfowali. Na okładce „Daily Telegraph” można było zobaczyć mapę, na której Wielka Brytania uwalnia się z łańcuchów, którymi rzekomo Zjednoczona Europa pętała królestwo w niewoli. Dziewięć lat później po tym entuzjazmie pozostało niewiele. 56 proc. Brytyjczyków uważa, że rozwód z Unią był błędem, tylko 36 proc. jest przeciwnego zdania. Kraj grzęźnie w marazmie gospodarczym, a poparcie dla Partii Konserwatywnej, która zainicjowała brexit, załamało się do historycznie niskiego poziomu. Zmarginalizowany na scenie międzynarodowej kraj znów zerka ku Europie: stąd koordynacja kwestii ukraińskiej z Francją i Niemcami. Ale powrotu do Unii już nie ma. A już z pewnością do znakomitego układu, jaki królestwo miało we Wspólnocie – pełnię praw przy minimum obowiązków. 

Czytaj więcej

Nowy sondaż: Kto chce Polexitu? Wyborcy PiS przed Konfederacją
Polityka
Nowy sondaż: Kto chce Polexitu? Wyborcy PiS przed Konfederacją

Za tę tragedię odpowiedzialny jest David Cameron. Przed wyborami w 2015 r. obiecał, że przeprowadzi referendum rozwodowe, bo chciał powstrzymać rosnące wpływy eurosceptycznej Partii Niepodległościowej Zjednoczonego Królestwa (UKIP). Nie docenił przełożenia bredni wypisywanych w brytyjskich mediach przeciw Brukseli na nastroje społeczne. 

Reklama
Reklama

Foto: Paweł Krupecki

Polexit jak brexit? Warszawa, inaczej niż Londyn, nie dałaby sobie rady poza Unią Europejską

Układ w Polsce zaczyna się rysować podobnie. PiS z niepokojem patrzy, jak w siłę rosną obie Konfederacje, a w szczególności ugrupowanie depczącego unijną flagę Grzegorza Brauna. Może się więc pokusić o prewencyjny ruch, jaki zrobił Cameron. Ale i u nas lata atakowania integracji przez nacjonalistycznych populistów przyniosły tragiczne skutki. Jak wynika z sondażu dla Wirtualnej Polski, aż 47 proc. zwolenników PiS widzi nasz kraj poza Unią.

Czytaj więcej

Wiele wskazuje na to, że dziś Brytyjczycy nie wyszliby z UE
Polityka
"Brexit nie tym, czego się spodziewali". Badanie wskazuje na rozczarowanie Brytyjczyków

Tyle że Polska, inaczej niż Wielka Brytania, leży między Niemcami i Rosją; nie ma broni atomowej; najważniejszego języka świata czy specjalnych relacji z USA. Osamotniony Londyn, mimo wszystko, jakoś daje sobie radę. Warszawa by rady nie dała. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Prawo i Sprawiedliwość (PiS) Miejsca Regiony Europa Wielka Brytania Osoby David Cameron Brexit
Bogusław Chrabota: Wizyta zakończona sukcesem
Komentarze
Bogusław Chrabota: Wizyta zakończona sukcesem
Wołodymyr Zełenski i Karol Nawrocki
Komentarze
Jędrzej Bielecki: Ratunek dla Ukrainy. Donald Tusk dał radę, Karol Nawrocki nie
Prezydent Karol Nawrocki
Komentarze
Michał Szułdrzyński: Dlaczego Karol Nawrocki atakuje Okrągły Stół? Gra toczy się o pamięć i władzę
Karol Nawrocki
Komentarze
Michał Szułdrzyński: Czy Zełenski zrozumie, że Nawrocki stał się zakładnikiem Brauna i Mentzena
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Wbrew apelom demonstrujących przed Sejmem parlament nie odrzucił weta
Komentarze
Bogusław Chrabota: Psi bilans. Dlaczego Karol Nawrocki stoi po złej stronie historii?
W kierunku zrównoważonej przyszłości – konkretne działania
Materiał Promocyjny
W kierunku zrównoważonej przyszłości – konkretne działania
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama