Kto tropi rosyjskich generałów? Kolejny zamach w Moskwie

Kolejny generał Władimira Putina padł ofiarą zamachu w Moskwie. Zginął generał Fanił Sarwarow, który walczył w Czeczenii, Syrii i Ukrainie. Tymczasem Władimir putin zachowuje się tak, jak gdyby nic się nie stało.

Publikacja: 22.12.2025 15:36

Miejsce zamachu na rosyjskiego generała w Moskwie

Foto: REUTERS/Anastasia Barashkova

Rusłan Szoszyn

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Kto jest odpowiedzialny za ostatni zamach w Moskwie?
  • Jak reagują władze rosyjskie i ukraińskie na zamachy na rosyjskich generałów?
  • Do jakich innych zamachów na terenie Rosji w ostatnich latach?
  • W jaki sposób zamachy wpływają na relacje międzynarodowe między Rosją a Ukrainą?
  • Jak zmieniają się strategie działań specjalnych w konfliktach zbrojnych?

W poniedziałek nad ranem mieszkańców ul. Jasieniewej w Moskwie obudził potężny wybuch. Szyby w oknach zadrżały. W płomieniach stanął samochód marki KIA Sorento (wcześniej do podwozia zamontowano minę na magnes), którym kierował generał Fanił Sarwarow. Generał, który w Sztabie Generalnym rosyjskich sił zbrojnych stał na czele zarządu szkolenia operacyjnego, zmarł w szpitalu w wyniku odniesionych obrażeń. Z doniesień mediów rosyjskich wynika, że 56-latek uczestniczył wcześniej w wojnie w Czeczenii, brał udział w operacjach rosyjskich sił w Syrii, a od ponad trzech lat był zaangażowany w wojnę z Ukrainą.

Zamach w Moskwie nie zakłócił wycieczki Władimira Putina w Ermitażu

Rosyjskie media, powołując się na tamtejsze władze, informują, że za zamachem mogły stać służby ukraińskie. Władze w Kijowie na razie nie komentują tych informacji.

Władimir Putin
Polityka
„Działają jak w czasach OGPU i MGB”. Jak Putin tropi przeciwników za granicą?

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow poinformował jedynie rosyjskie media, że Władimir Putin został o wszystkim „błyskawicznie poinformowany” tuż po zdarzeniu. Zabójstwo jednego z najwyższej rangi wojskowych niemalże w centrum stolicy najwyraźniej nie było wystarczającym powodem, by rosyjski dyktator przerwał swoją wycieczkę do Petersburga. W tym samym czasie, jak gdyby nigdy nic, oprowadzał po Ermitażu przywódców Armenii, Białorusi, Kazachstanu, Kirgizji, Uzbekistanu, Turkmenistanu i Tadżykistanu, którzy udali się tam na coroczny nieformalny szczyt liderów WNP (Wspólnoty Niepodległych Państw).

Ilu rosyjskich generałów zginęło na terenie Rosji podczas wojny z Ukrainą?

Najwyraźniej Moskwa w trakcie trwającej od ponad trzech lat inwazji Rosji na Ukrainę już przyzwyczaiła się do zamachów, ofiarami których padają wysokiej rangi wojskowi.  Pod koniec listopada na dożywocie skazano Ignata Kuzina. To on, według rosyjskich służb, miał zostać zwerbowany przez ukraińskie SBU i przeprowadzić zamach w podmoskiewskiej miejscowości Bałaszicha. W kwietniu zginął tam 59-letni generał Jarosław Moskalik, który był wiceszefem Głównego Zarządu Operacyjnego Sztabu Generalnego. Ładunek wybuchowy pozostawiono przy klatce schodowej wielopiętrowego bloku, w którym mieszkał.

Czytaj więcej

Zdjęcie z miejsca zamachu
Konflikty zbrojne
Zamach w obwodzie moskiewskim. Ofiarą rosyjski generał

Rok temu, w grudniu 2024 r. w Moskwie w podobny sposób zginął dowódca rosyjskich wojsk obrony radiologicznej, chemicznej i biologicznej, generał Igor Kiriłłow. Gdy wyszedł ze swojego domu przy Prospekcie Riazańskim, doszło do eksplozji. Ładunek wybuchowy zamontowano w zaparkowanej wcześniej przy chodniku hulajnodze. Z relacji zachodnich mediów (m.in. BBC) wynika, że generał padł ofiarą operacji ukraińskich służb (SBU), które uważały go za zbrodniarza wojennego. Wówczas rosyjskie służby zatrzymały 29-letniego obywatela Uzbekistanu Achmada Kurbanowa, który miał zamontować ładunek wybuchowy w hulajnodze. W rosyjskich mediach pokazano też nagranie z przesłuchania podejrzanego, który przyznał się do współpracy z SBU. W zamian, jak stwierdził na nagraniu, chciał otrzymać 100 tys. dolarów i paszport „jednego z państw Europy”.

Zamachy na terenie Rosji. Ginęli nie tylko wojskowi

W zamachach w Rosji ginęli jednak nie tylko zaangażowani w wojnę z Ukrainą zawodowi rosyjscy wojskowi. W lutym w centrum Moskwy wraz ze swoim ochroniarzem zginął Armen Sarkisjan, twórca batalionu „Arbat” działającego w oderwanej od Ukrainy przez Rosję części Donbasu. Ładunek wybuchowy eksplodował w budynku luksusowego apartamentowca.

Czytaj więcej

Kawiarnia, w której doszło do eksplozji
Konflikty zbrojne
Zamach w Petersburgu: Rosyjska policja znalazła 26-letnią podejrzaną

Z kolei w kwietniu 2023 r. w jednym z barów Petersburga zginął rosyjski bloger wojskowy Władlen Tatarski. Ukrytą w statuetce bombę miała mu wręczyć wówczas 26-letnia Rosjanka Daria Trepowa, która została skazana na 27 lat łagrów.

Do jednego z najgłośniejszych zamachów doszło pod Moskwą w sierpniu 2022 r. gdy w wyniku eksplozji samochodu osobowego zginęła propagandystka Daria Dugina, córka jednego z ideologów Kremla, Aleksandra Dugina. Rosyjskie służby oskarżyły o to zabójstwo Kijów i wydały list gończy za obywatelką Ukrainy Natalią Wowk, która miała wyjechać z Rosji do Estonii. Co ciekawe, dwóch Rosjan oskarżono i skazano na kilka lat łagrów za pomoc w dostarczeniu kobiecie fałszywych dokumentów. Jeden z nich zgłosił się na ochotnika i prosto z więzienia trafił na front. Szybko jednak trafił do ukraińskiej niewoli.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Miejsca Regiony Europa Rosja Osoby Władimir Putin Wołodymyr Zełenski Organizacje Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB)
