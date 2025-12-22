Z tego artykułu się dowiesz: Kto jest odpowiedzialny za ostatni zamach w Moskwie?

Jak reagują władze rosyjskie i ukraińskie na zamachy na rosyjskich generałów?

Do jakich innych zamachów na terenie Rosji w ostatnich latach?

W jaki sposób zamachy wpływają na relacje międzynarodowe między Rosją a Ukrainą?

Jak zmieniają się strategie działań specjalnych w konfliktach zbrojnych?

W poniedziałek nad ranem mieszkańców ul. Jasieniewej w Moskwie obudził potężny wybuch. Szyby w oknach zadrżały. W płomieniach stanął samochód marki KIA Sorento (wcześniej do podwozia zamontowano minę na magnes), którym kierował generał Fanił Sarwarow. Generał, który w Sztabie Generalnym rosyjskich sił zbrojnych stał na czele zarządu szkolenia operacyjnego, zmarł w szpitalu w wyniku odniesionych obrażeń. Z doniesień mediów rosyjskich wynika, że 56-latek uczestniczył wcześniej w wojnie w Czeczenii, brał udział w operacjach rosyjskich sił w Syrii, a od ponad trzech lat był zaangażowany w wojnę z Ukrainą.

Zamach w Moskwie nie zakłócił wycieczki Władimira Putina w Ermitażu

Rosyjskie media, powołując się na tamtejsze władze, informują, że za zamachem mogły stać służby ukraińskie. Władze w Kijowie na razie nie komentują tych informacji.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow poinformował jedynie rosyjskie media, że Władimir Putin został o wszystkim „błyskawicznie poinformowany” tuż po zdarzeniu. Zabójstwo jednego z najwyższej rangi wojskowych niemalże w centrum stolicy najwyraźniej nie było wystarczającym powodem, by rosyjski dyktator przerwał swoją wycieczkę do Petersburga. W tym samym czasie, jak gdyby nigdy nic, oprowadzał po Ermitażu przywódców Armenii, Białorusi, Kazachstanu, Kirgizji, Uzbekistanu, Turkmenistanu i Tadżykistanu, którzy udali się tam na coroczny nieformalny szczyt liderów WNP (Wspólnoty Niepodległych Państw).