Miejsce zamachu na rosyjskiego generała w Moskwie
W poniedziałek nad ranem mieszkańców ul. Jasieniewej w Moskwie obudził potężny wybuch. Szyby w oknach zadrżały. W płomieniach stanął samochód marki KIA Sorento (wcześniej do podwozia zamontowano minę na magnes), którym kierował generał Fanił Sarwarow. Generał, który w Sztabie Generalnym rosyjskich sił zbrojnych stał na czele zarządu szkolenia operacyjnego, zmarł w szpitalu w wyniku odniesionych obrażeń. Z doniesień mediów rosyjskich wynika, że 56-latek uczestniczył wcześniej w wojnie w Czeczenii, brał udział w operacjach rosyjskich sił w Syrii, a od ponad trzech lat był zaangażowany w wojnę z Ukrainą.
Rosyjskie media, powołując się na tamtejsze władze, informują, że za zamachem mogły stać służby ukraińskie. Władze w Kijowie na razie nie komentują tych informacji.
Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow poinformował jedynie rosyjskie media, że Władimir Putin został o wszystkim „błyskawicznie poinformowany” tuż po zdarzeniu. Zabójstwo jednego z najwyższej rangi wojskowych niemalże w centrum stolicy najwyraźniej nie było wystarczającym powodem, by rosyjski dyktator przerwał swoją wycieczkę do Petersburga. W tym samym czasie, jak gdyby nigdy nic, oprowadzał po Ermitażu przywódców Armenii, Białorusi, Kazachstanu, Kirgizji, Uzbekistanu, Turkmenistanu i Tadżykistanu, którzy udali się tam na coroczny nieformalny szczyt liderów WNP (Wspólnoty Niepodległych Państw).
Najwyraźniej Moskwa w trakcie trwającej od ponad trzech lat inwazji Rosji na Ukrainę już przyzwyczaiła się do zamachów, ofiarami których padają wysokiej rangi wojskowi. Pod koniec listopada na dożywocie skazano Ignata Kuzina. To on, według rosyjskich służb, miał zostać zwerbowany przez ukraińskie SBU i przeprowadzić zamach w podmoskiewskiej miejscowości Bałaszicha. W kwietniu zginął tam 59-letni generał Jarosław Moskalik, który był wiceszefem Głównego Zarządu Operacyjnego Sztabu Generalnego. Ładunek wybuchowy pozostawiono przy klatce schodowej wielopiętrowego bloku, w którym mieszkał.
Rok temu, w grudniu 2024 r. w Moskwie w podobny sposób zginął dowódca rosyjskich wojsk obrony radiologicznej, chemicznej i biologicznej, generał Igor Kiriłłow. Gdy wyszedł ze swojego domu przy Prospekcie Riazańskim, doszło do eksplozji. Ładunek wybuchowy zamontowano w zaparkowanej wcześniej przy chodniku hulajnodze. Z relacji zachodnich mediów (m.in. BBC) wynika, że generał padł ofiarą operacji ukraińskich służb (SBU), które uważały go za zbrodniarza wojennego. Wówczas rosyjskie służby zatrzymały 29-letniego obywatela Uzbekistanu Achmada Kurbanowa, który miał zamontować ładunek wybuchowy w hulajnodze. W rosyjskich mediach pokazano też nagranie z przesłuchania podejrzanego, który przyznał się do współpracy z SBU. W zamian, jak stwierdził na nagraniu, chciał otrzymać 100 tys. dolarów i paszport „jednego z państw Europy”.
W zamachach w Rosji ginęli jednak nie tylko zaangażowani w wojnę z Ukrainą zawodowi rosyjscy wojskowi. W lutym w centrum Moskwy wraz ze swoim ochroniarzem zginął Armen Sarkisjan, twórca batalionu „Arbat” działającego w oderwanej od Ukrainy przez Rosję części Donbasu. Ładunek wybuchowy eksplodował w budynku luksusowego apartamentowca.
Z kolei w kwietniu 2023 r. w jednym z barów Petersburga zginął rosyjski bloger wojskowy Władlen Tatarski. Ukrytą w statuetce bombę miała mu wręczyć wówczas 26-letnia Rosjanka Daria Trepowa, która została skazana na 27 lat łagrów.
Do jednego z najgłośniejszych zamachów doszło pod Moskwą w sierpniu 2022 r. gdy w wyniku eksplozji samochodu osobowego zginęła propagandystka Daria Dugina, córka jednego z ideologów Kremla, Aleksandra Dugina. Rosyjskie służby oskarżyły o to zabójstwo Kijów i wydały list gończy za obywatelką Ukrainy Natalią Wowk, która miała wyjechać z Rosji do Estonii. Co ciekawe, dwóch Rosjan oskarżono i skazano na kilka lat łagrów za pomoc w dostarczeniu kobiecie fałszywych dokumentów. Jeden z nich zgłosił się na ochotnika i prosto z więzienia trafił na front. Szybko jednak trafił do ukraińskiej niewoli.
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.
