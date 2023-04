Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 404 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Jewgienij Prigożyn twierdzi, że Rosjanie zajęli budynek będący siedzibą władz Bachmutu.

Władlen Tatarski (właśc. Maksym Fomin), bloger, prokremlowski dziennikarz i korespondent wojenny zginął w niedzielę 2 kwietnia w wyniku wybuchu w kawiarni w centrum Petersburga. Tatarski znany był ze wsparcia dla rosyjskiej inwazji na Ukrainę. - Wszystkich pokonamy, wszystkich zabijemy, wszystkich okradniemy - mówił na nagraniu z Kremla, gdy w 2022 r. prezydent Rosji Władimir Putin ogłaszał aneksję czterech ukraińskich obwodów.

Prokremlowski korespondent wojenny zginął na spotkaniu w kawiarni, na którym występował jako gość prowojennej grupy Cyber Front Z. Według wcześniejszych doniesień rosyjskich mediów, Tatarski miał zginąć na skutek eksplozji bomby ukrytej w popiersiu przedstawiającym go w wojskowym hełmie, które na spotkaniu otrzymał od kobiety.

Miejsce, w którym doszło do eksplozji, w której zginął Władlen Tatarski Olga MALTSEVA / AFP

Na nowo opublikowanym 25-sekundowym nagraniu widać, jak Tatarski przekazuje trzymany przez siebie mikrofon innemu mężczyźnie, po czym wkłada statuetkę z powrotem do pudełka. Następnie bloger nakrywa figurkę papierem (może to być też folia bąbelkowa), po czym dochodzi do wybuchu.

Według rosyjskich agencji państwowych, powołujących się na miejscowy resort zdrowia, w niedzielnej eksplozji ranne zostały co najmniej 32 osoby, a stan 10 z nich jest ciężki.

Rosyjski Narodowy Komitet Antyterrorystyczny oskarżył o atak służby specjalne Ukrainy i członków Fundacji Walki z Korupcją stworzonej przez Aleksieja Nawalnego. Rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow, mówił o "ataku terrorystycznym" w Petersburgu.

Rosyjskie służby zatrzymały 26-letnią Darię Trepową, podejrzaną o udział w eksplozji. MSW Rosji podało, że kobieta przyznała się do wniesienia do kawiarni w Petersburgu statuetki, która następnie eksplodowała.



Rosyjscy blogerzy wojskowi od początku oskarżali o atak Ukrainę i porównywali go do zamachu, w którym w sierpniu 2022 roku zginęła Daria Dugina, córka ideologa rosyjskiego imperializmu, Aleksandra Dugina, zwolenniczka wojny na Ukrainie. Rosyjskie władze o zamordowanie Duginy oskarżyły ukraiński wywiad wojskowy.

Jak podało BBC, kawiarnia, w której zginął Tatarski, należała niegdyś do Jewgienija Prigożyna, założyciela Grupy Wagnera.