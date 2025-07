17:09 Zełenski o prezydencji Danii w Radzie UE: Najbliższe pół roku może być okresem ważnych decyzji

Prezydent Wołodymyr Zełenski pogratulował Danii rozpoczęcia przewodnictwa w Radzie UE i wyraził nadzieję, że najbliższe pół roku będzie „okresem ważnych decyzji”.

„Gratuluję Danii rozpoczęcia przewodnictwa w Radzie UE. Oczekujemy, że najbliższe pół roku może stać się okresem ważnych decyzji. Ukraina realizuje wszystko, co jest konieczne w procesie negocjacji dotyczących przystąpienia naszego państwa do Unii Europejskiej. W tym roku – i będzie to właśnie w czasie duńskiego przewodnictwa – będziemy gotowi do otwarcia wszystkich obszarów” – napisał Zełenski.

17:04 Zełenski rozmawiał z prezydentem Azerbejdżanu

Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował we wtorek o rozmowie telefonicznej ze swoim azerbejdżańskim odpowiednikiem Ilhamem Alijewem.

Z relacji ukraińskiego prezydenta wynika, że „wyraził zdecydowane poparcie Ukrainy w sytuacji, gdy Rosja znęca się nad obywatelami Azerbejdżanu i grozi Republice Azerbejdżanu”.

16:11 Rosjanie próbują rozszerzyć przyczółek na zachodnim brzegu rzeki Oskił

Ukraińska armia poinformowała, że rosyjskie wojska dokładają wszelkich starań, aby rozszerzyć przyczółek na zachodnim brzegu rzeki Oskił.

- Sytuacja wokół miejscowości Dworiczna pozostaje dość napięta. Wróg dokłada wszelkich starań, aby rozszerzyć przyczółek na zachodnim brzegu rzeki Oskił. Codziennie mają tam miejsce działania szturmowe przeciwnika – przekazał Pawło Szamszyn, rzecznik operacyjno-taktycznej grupy „Charków”.

15:31 Rosjanie stracili kolejny Su-34

Ministerstwo Obrony Rosji potwierdziło wcześniejsze nieoficjalne doniesienia, że w obwodzie niżnonowogrodzkim rozbił się samolot Su-34. Do zdarzenia doszło ok. godz. 13:00 czasu moskiewskiego w trakcie lotu szkoleniowego. Komunikat głosi, że podczas podejścia do lądowania zawiódł system zwalniania jednej z goleni podwozia, a po nieudanych próbach rozwiązania problemu załoga otrzymała rozkaz przelotu w strefę bezpieczną oraz katapultowania się. Obaj piloci przeżyli, na ziemi nie ma uszkodzeń - czytamy. Rosyjski resort podał, że lot odbywał się bez amunicji. Su-34 to wielozadaniowy bombowiec taktyczny, klasyfikowany również jako samolot myśliwsko-bombowy.

15:25 Współpracownik Szojgu skazany na kolonię karną

Timur Iwanow, który w latach 2016-2024 był wiceministrem obrony Rosji i zastępcą Siergieja Szojgu, został przez Sąd Miejski w Moskwie skazany na 13 lat kolonii karnej o ogólnym rygorze. Iwanow był oskarżony m.in. o przyjęcie łapówki o szczególnie wielkich rozmiarach, nie przyznał się do winy. Były minister nie był jedynym oskarżonym. W sprawie chodziło o defraudację podczas zakupu dwóch promów oraz wycofanie prawie 4 miliardów rubli (ok. 178 mln zł) z jednego z banków. Iwanow został skazany także na grzywnę w wysokości 100 milionów rubli (4,58 mln zł), pozbawienie odznaczeń i konfiskatę części majątku. Wyrok usłyszał również jego podwładny. Strony uznane za poszkodowane - Agencja Ubezpieczeń Depozytów oraz Główny Zarząd Rozwoju Wojsk Ministerstwa Obrony Rosji - mają otrzymać od skazanych odszkodowanie za straty materialne w wysokości ponad 4,1 mld rubli. Obrona zapowiedziała apelację.

15:16 Ukraińskie Siły Powietrzne podają statystyki czerwca

Siły Powietrzne Ukrainy podały statystyki, według których ukraińska obrona przeciwlotnicza zniszczyła w czerwcu 2025 r. 4750 celów powietrznych, w tym 159 pocisków manewrujących, balistycznych i kierowanych. „Zniszczono 93 rakiety manewrujące Ch-101/Ch-55SM, 14 rakiet balistycznych Iskander-M/KN-23, 12 rakiet manewrujących Kalibr, 13 rakiet kierowanych Ch-59/69, 27 rakiet manewrujących Iskander-K, 2453 szturmowe bezzałogowe statki powietrzne Szahed; 659 bezzałogowych statków powietrznych rozpoznawczych; 1479 bezzałogowych statków powietrznych innych typów” - wynika z komunikatu. Z kolei Siły Powietrzne zniszczyły 646 celów, uderzyły w stanowiska dowodzenia, obiekty logistyczne, a także w miejsca, gdzie koncentrowały się siły rosyjskie i sprzęt przeciwnika.

14:59 Brytyjski wywiad: podczas wojny Rosja straciła łącznie ponad 30 Su-34

Rosja straciła już łącznie ponad 30 samolotów Su-34 podczas wojny na Ukrainie - wynika z aktualizacji wywiadowczej brytyjskiego resortu obrony dotyczącej ukraińskiego ataku na rosyjskie lotnisko wojskowe Maryniwka w obwodzie wołgogradzkim, gdzie 4 dni temu Służba Bezpieczeństwa Ukrainy i Siły Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy zniszczyły dwa rosyjskie samoloty Su-34.

14:40 142 ataki powietrzne na Charków w czerwcu. Ihor Terechow: Cena jest straszna

„W czerwcu Charków doświadczył 142 ataków powietrznych. To największa liczba ataków od początku pełnoskalowej inwazji rosyjskiej” – poinformował mer Charkowa Ihor Terechow w mediach społecznościowych. „Były to rakiety, drony, ataki powietrzne itp.„ - napisał. „Cena jest straszna. W ciągu miesiąca straciliśmy 15 cywilów. Kolejnych 157 osób zostało rannych, w tym 25 dzieci” - dodał.

14:27 DeepState: Rosjanie zajęli Koptiewe

Rosyjska armia zajęła miejscowość Koptiewe w obwodzie donieckim - podał 1 lipca po południu ukraiński projekt analityczny DeepState.

14:12 Rosjanie zaatakowali Hulajpołe rakietami balistycznymi

Rosjanie przeprowadzili atak rakietowy na miejscowość Hulajpołe w obwodzie dniepropietrowskim – poinformowały Siły obrony „Południe”. W ataku użyto dwóch rakiet balistycznych, prawdopodobnie typu Iskander-M. W wyniku ostrzału są zabici i ranni, zniszczeniu uległo centrum kulturalne, dwa sklepy i uszkodzone zostały domy prywatne.

13:56 Zmiana normy napięcia na Ukrainie

Od 1 lipca norma napięcia w ukraińskich sieciach elektrycznych oficjalnie zmieniła się na 230V (woltów) - poinformowała firma elektroenergetyczna Charkiwobłenerho. Wcześniej norma wynosiła 220V. „Zmiany wprowadzono w celu dostosowania ukraińskiej sieci elektrycznej do europejskiego standardu” - podano. W Polsce w gniazdkach elektrycznych standardowe napięcie wynosi 230V.

13:48 Atak w Iżewsku. Putin składa kondolencje

Władimir Putin został poinformowany o ataku na przedsiębiorstwo w Iżewsku – podały rosyjskie media. - Dosłownie godzinę temu rozmawiałem z prezydentem Władimirem Władimirowiczem Putinem. Złożył on kondolencje rodzinom ofiar i życzenia szybkiego powrotu do zdrowia rannym – powiedział szef władz Udmurcji Aleksander Breczałow.

Strona rosyjska nie ujawniła, jaki obiekt został zaatakowany. Według źródeł ukraińskich, celem uderzenia były zakłady produkujące systemy rakietowe Tor oraz drony Garpija-A1 (Harpia).

13:27 Amunicja zamiast ropy w ładowniach floty cieni? Tajemnicze eksplozje

Tankowce zawijające do rosyjskich portów zostały dotknięte serią tajemniczych eksplozji. Ostatnia miała miejsce cztery dni temu u brzegów Libii. Śledczy z Włoch nie wykluczają, że w ładowniach, zamiast ropy, mogła znajdować się amunicja.

13:19 Syrski: Rosjanie stracili ponad 30 tys. żołnierzy

Tylko w czerwcu całkowite straty okupantów w ludziach wyniosły 32 420 osób - podał naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy gen. Ołeksandr Syrski. Według niego, w tym okresie Rosjanie stracili 111 czołgów, 272 pojazdy opancerzone, 1227 zestawów artyleryjskich, 26 wyrzutni rakiet, 17 zestawów przeciwlotniczych, 3371 pojazdów, 18 jednostek sprzętu specjalnego oraz 4574 bezzałogowe statki powietrzne.

12:43 Jakie są straty Ukrainy na wojnie? Nowe dane z Rosji

Ministerstwo Obrony Rosji podało nowe informacje o dobowych stratach Sił Zbrojnych Ukrainy w rejonach odpowiedzialności poszczególnych zgrupowań rosyjskich wojsk. Według tego źródła, w strefie działań grupy „Północ” Ukraińcy stracili 180 żołnierzy, trzy wozy bojowe, sześć samochodów, cztery działa artylerii polowej i wyrzutnię rakietową RAK-SA-12, w strefie grupy „Południe” - 160 żołnierzy, samochód i cztery działa, a w strefie działań grupy „Dniepr” - 90 żołnierzy, pojazd opancerzony, siedem innych pojazdów i działo. Na kierunku działań grupy „Wschód” straty wojsk ukraińskich miały wynieść 215 żołnierzy, sześć pojazdów i dwa działa, w rejonie grupy „Zachód” - 220 żołnierzy, czołg, 12 samochodów i działo. Najwyższe straty osobowe - 500 żołnierzy, dwa pojazdy opancerzone oraz 11 samochodów - Ukraińcy mieli ponieść w rejonie odpowiedzialności rosyjskiego zgrupowania „Centrum”. Łącznie komunikat rosyjskiego dowództwa mówi o 1365 zabitych i rannych ukraińskich żołnierzach.

11:56 Rosjanie nie rezygnują z prób wkroczenia do obwodu dniepropietrowskiego

Dowództwo zgrupowania „Chortyca” poinformowało, że Rosjanie nadal podejmują próby wkroczenia na teren obwodu dniepropietrowskiego, na tym odcinku frontu trwają aktywne walki, ale – jak poinformował rzecznik zgrupowania Wiktor Trehubow - „według stanu na 1 lipca 2025 r. rano na terenie obwodu dniepropietrowskiego nie ma wojsk rosyjskich”. Ostatnio Rosja wielokrotnie informowała o przekroczeniu przez siły rosyjskie granicy administracyjnej obwodu.

11:45 Jak zwalczać rosyjskie drony kamikadze? Narada ukraińskiego dowództwa

Ukraińskie wojsko podało, że zgodnie z decyzją dowództwa w Sztabie Generalnym Ukrainy odbyła się narada poświęcona walce z rosyjskimi dronami uderzeniowymi. W komunikacie czytamy, że przedstawiciele m.in. Sił Powietrznych, Sił Systemów Bezzałogowych oraz logistycy zaprezentowali tymczasowe wyniki prac oraz propozycje rozwiązania problemów. Z relacji wynika, że omówiono zwiększenie roli dronów przechwytujących (bezzałogowców do zwalczania celów powietrznych) oraz szkolenie żołnierzy, a także zwrócono uwagę na konieczność poprawy bazy materiałowej i technicznej. „Wiemy, co należy zrobić, aby w wyznaczonym terminie mieć odpowiednią liczbę przygotowanych załóg, które będą skutecznie bronić naszych fabryk, obiektów infrastruktury krytycznej i ludności przed wrogimi dronami” - oświadczył cytowany w komunikacie szef Sztabu Generalnego Ukrainy gen. Andrij Hnatow.

11:30 Atak głęboko na terenie Federacji Rosyjskiej. Celem był producent systemów rakietowych

Ukraińskie drony zaatakowały duży obiekt wojskowy w Iżewsku, mieście oddalonym o ponad 1200 kilometrów od granicy z Ukrainą. Atak na Iżewsk potwierdziły władze autonomicznej Republiki Udmurckiej, na terytorium której położone jest to miasto. - Po ataku dronów w Iżewsku są zabici i ciężko ranni – powiedział szef władz republiki Aleksandr Brieczałow, cytowany przez rosyjskie media. Atak wywołał pożary, ale rosyjskie władze nie ujawniły, który obiekt został trafiony. Źródła ukraińskie twierdzą, że celem były Iżewskie Zakłady Elektromechaniczne „Kupol”, kluczowy producent systemów rakietowych obrony powietrznej dla rosyjskiego wojska. W zakładzie produkowane są - jak podał Andrij Kowalenko, szef ukraińskiego Centrum Zwalczania Dezinformacji - systemy rakietowe Tor oraz drony uderzeniowe Garpia-A1.

11:18 Rosyjski atak rakietowy w obwodzie dniepropietrowskim. Są zabici i ranni

Po ataku rakietowym przeprowadzonym przez Rosjan rankiem 1 lipca Serhij Łysak, szef dniepropietrowskiej obwodowej administracji wojskowej poinformował, że są ofiary śmiertelne i ranni. Zapowiedział wkrótce więcej informacji.

11:12 „Financial Times”: Głównym celem Rosjan może stać się Odessa

„W przeciwieństwie do administracji Trumpa, niewielu w Europie wierzy, że Moskwa zgodzi się na zawieszenie broni” - pisze felietonista „Financial Times” Gideon Rahman. Jeden z jego rozmówców wśród ukraińskich urzędników wyraził przekonanie, że głównym celem Rosji jest teraz zdobycie Odessy, którą Władimir Putin uważa za historycznie rosyjskie miasto. Według felietonisty „FT” ukraińscy urzędnicy na zamkniętych spotkaniach z zachodnimi sojusznikami coraz częściej wzywają do zawieszenia broni: „Rok lub dwa lata temu takie wezwania byłyby uważane za nastroje defetystyczne” - pisze Rahman. Według felietonisty „FT”, sytuacja ukraińskich sił zbrojnych na froncie jest coraz gorsza i może stać się krytyczna jesienią, ale – jak zauważa – również rosyjska armia jest bliska wyczerpania.

10:57 Ukraiński atak na Krymie. HUR pokazał nagranie

Główny Zarząd Wywiadu Ukrainy (HUR) opublikował nagranie, na którym widać, jak drony UJ-26 „Bóbr”, wyposażone w kamerę termowizyjną, uderzyły w kilka rosyjskich systemów obrony powietrznej i samolot na Krymie.

10:27 Atak Rosjan w obwodzie donieckim

Ministerstwo Obrony Rosji opublikowało nagranie, mające pokazywać atak rosyjskich dronów Gierań-2 na pozycje 143. Samodzielnej Brygady Piechoty Sił Zbrojnych Ukrainy w miejscowości Rajśke w obwodzie donieckim.

10:10 Ukraina będzie dłużej szkolić żołnierzy

Na Ukrainie zostanie wydłużony czas trwania podstawowego szkolenia wojskowego z 49 do 51 dni – poinformował Ołeksandr Syrski, Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy. „Dwa dni zostaną dodane na szkolenie żołnierzy w zakresie przeciwdziałania uderzeniom wrogich bezzałogowych statków powietrznych” - napisał w serwisie Telegram.

09:26 Atak na obwód mikołajowski. 75-letni emeryt zginął na własnym podwórku

Jedna osoba zginęła, a druga została ranna w wyniku rosyjskiego ostrzału osady Kucurubśkoji w obwodzie mikołajowskim rano 1 lipca. Rosjanie "zabili 75-letniego emeryta na jego własnym podwórku, a jego 76-letnia żona została ranna. Ofiara trafiła do szpitala i otrzymuje wszelką niezbędną opiekę medyczną" - poinformował Witalij Kim, szef mikołajowskiej obwodowej administracji wojskowej.

08:40 Minionej nocy Rosjanie zaatakowali Ukrainę 52 dronami

W nocy z 30 czerwca na 1 lipca Rosjanie zaatakowali Ukrainę 52 dronami różnych typów. Zneutralizowano 47 z nich. Ataki powietrzne zostały odparte przez lotnictwo, jednostki walki elektronicznej i mobilne grupy ogniowe Sił Obronnych Ukrainy – podano w komunikacie Sił Powietrznych Ukrainy.

08:37 Ponad 1600 odbiorców pozbawionych prądu w obwodzie zaporoskim

Ponad 1600 odbiorców w obwodzie zaporoskim zostało pozbawionych prądu, a 6 wieżowców i ponad 20 domów prywatnych zostało uszkodzonych w wyniku nocnego ataku Federacji Rosyjskiej. Rosjanie zaatakowali też jedno z przedsiębiorstw przemysłowych czterema dronami, poinformował w serwisie Telegram Iwan Fedorow, szef zaporoskiej obwodowej administracji wojskowej.

08:16 Krymski Wiatr: rosyjskie systemy S-300/S-400 mogły zostać trafione na Półwyspie Kerczeńskim

Systemy obrony powietrznej S-300/S-400 i radary mogły zostać trafione na Półwyspie Kerczeńskim - podaje organizacja Krymski Wiatr. Powołuje się przy tym na zdjęcia satelitarne, pokazujące potężny pożar na południe od wsi Kurortnoje nad Morzem Azowskim oraz informacji od mieszkańców, którzy słyszeli kilka eksplozji. Znajduje się tam stanowisko systemu obrony powietrznej S-300/S-400. W pobliżu Kurortnoje znajduje się również rzadki radar Kasta-2E2 - podaje Krymski Wiatr.

08:03 Marynarka Wojenna Ukrainy: dwa rosyjskie okręty na Morzu Śródziemnym

Na Morzu Czarnym nie ma żadnych rosyjskich okrętów; żadnych nie ma też na Morzu Azowskim. Na Morzu Śródziemnym znajdują się dwa okręty wroga, nie ma jednak żadnych jednostek uzbrojonych w pociski manewrujących Kalibr - podała w komunikacie ukraińska Marynarka Wojenna

07:44 Serhij Łysak: w nocy Rosjanie zaatakowali w obwodzie dniepropietrowskim

Rosjanie zaatakowali dronami dwa gospodarstwa rolne w obwodzie dniepropietrowskim. Samochody i maszyny rolnicze zostały uszkodzone i zniszczone. Nikt nie został ranny – poinformował Serhij Łysak, szef dniepropietrowskiej administracji obwodowej.

07:28 Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podsumowuje minioną dobę. 146 starć na froncie

W ciągu ostatnich 24 godzin odnotowano 146 starć na 13 liniach frontu, 62 razy Rosjanie szturmowali kierunki pokrowski i nowopawłowski, 19 razy próbowali przebić się przez obronę na kierunku łymańskim - podał w porannym komunikacie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Ukraińskie wojska rakietowe i artyleria zniszczyły 12 obszarów koncentracji personelu, broni i sprzętu wojskowego Rosjan, jeden posterunek dowodzenia i dwa działa artylerii - podano w komunikacie.

07:10 Atak ukraińskich dronów na obiekty logistyczne w Ługańsku

W nocy z 30 czerwca na 1 lipca w Ługańsku słychać było eksplozje, a po atakach dronów w kilku obiektach wybuchły pożary. Andrij Kowalenko, szef ukraińskiego Centrum Zwalczania Dezinformacji napisał w serwisie Telegram, wiadomość o treści: "Rosyjska logistyka w tymczasowo okupowanym Ługańsku płonie". Informacje o pożarach podał też Donbas Realities, regionalny projekt Radia Wolna Europa.

06:56 Eksplozje i syreny słyszane w miastach Saratów i Engels w Rosji

Rosyjskie kanały w serwisie Telegram poinformowały o eksplozjach i syrenach w miastach Saratów i Engels w Federacji Rosyjskiej. Jurij Slusar, pełniący obowiązki gubernatora obwodu rostowskiego poinformował, że atak dronów został odparty; wstrzymano pracę 4 rosyjskich lotnisk.

06:51 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1223 dniu wojny

06:36 Ukraina zaktualizowała dane o rosyjskich stratach

W ciągu ostatniej doby Rosja straciła na froncie prawie tysiąc żołnierzy oraz m.in. 36 systemów artylerii i 3 czołgi – podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

