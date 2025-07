Czy zwrot kosztów dojazdu własnym autem to wybór rodzica?

Ta propozycja nie satysfakcjonowała kobiety. Podkreślała ona, że dzieci wymagają kształcenia specjalnego. A zaproponowany przez burmistrza zwrot kosztów przewozu jej nie odpowiada, bo ma dużo obowiązków związanych także z opieką nad dwójką swoich biologicznych dzieci. Zauważyła, że gmina mogła rozważyć możliwość uruchomienia dodatkowego kursu busem. Zwłaszcza że jej podopieczni – po konsultacji z nauczycielem – mogliby zaczynać zajęcia o późniejszej godzinie.

Czytaj więcej Samorząd Dowóz na rehabilitację nie podlega opodatkowaniu Świadczenie przez gminę usług w zakresie dowozu osób niepełnosprawnych na zabiegi rehabilitacyjne...

Burmistrz zdania nie zmienił. Upierał się, że nie jest w stanie spełnić żądania matki, bo nie dysponuje środkami transportu umożliwiającymi zorganizowanie dowozu jej podopiecznych do szkoły.

Przeciąganie liny nic nie dało. Spór trafił na wokandę, a Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Poznaniu dopatrzył się bezczynności samorządowców. Nie kwestionował, że gmina spełnia swój obowiązek poprzez zorganizowanie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów we własnym zakresie albo poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.

Ma on charakter zobowiązania przemiennego. I owszem realizacja przez gminę jednej z alternatywnych powinności skutkuje jej wypełnieniem, ale wybór sposobu jej realizacji jest pozostawiony rodzicom dziecka i to oni decydują, jaki wariant dowozu wybrać. Zdaniem sądu to rodzice czy opiekunowie dzieci decydują o tym, czy chcą lub mogą zapewnić im samodzielny dowóz do szkoły za zwrotem kosztów.

Czy gmina nie musi zapewniać dziecku miejsca w szkolnym busie?

WSA podkreślił, że obowiązek zapewnienia przez gminę przewozu niepełnosprawnego dziecka do szkoły jest realizacją konstytucyjnego prawa do nauki. I oświadczenie rodziców niepełnosprawnego dziecka w kwestii dowozu wiąże organ gminy. Konkretnie chodzi o to, że jeżeli sami wyrażają zamiar dowożenia dziecka do ośrodka, to samorząd nie może uchylić się od zawarcia umowy. Jeśli jednak rodzice nie zgłaszają takiego zamiaru, to obowiązkiem gminy jest we własnym zakresie zorganizowanie dowozu niepełnosprawnego dziecka oraz zapewnienie mu opieki.