Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Nowy dzień wolny od pracy jeszcze w 2025 roku. Ale nie wszyscy z niego skorzystają

Do tej pory Wigilia dla wielu pracowników była walką z czasem, ponieważ poranne godziny zajmowała im praca zawodowa. W tym roku po raz pierwszy jest to dzień ustawowo wolny od pracy. Czy jednak każdy może z tego skorzystać?

Publikacja: 22.11.2025 14:56

Pierwsza wolna Wigilia dla większości pracowników

Pierwsza wolna Wigilia dla większości pracowników

Foto: AdobeStock

Justyna Szymczyk-Mielniczyn

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Dlaczego Wigilia stała się dniem ustawowo wolnym od pracy?
  • Jakie zmiany wprowadzono w przepisach dotyczących wolnych dni okołoświątecznych?
  • Kogo dotyczą wyjątki od dnia wolnego 24 grudnia?
  • Gdzie obowiązują zakazy handlu w Wigilię Bożego Narodzenia?
  • Jakie są konsekwencje prawne dla pracodawców za nielegalne zobowiązanie do pracy w Wigilię?

Lista dni wolnych od pracy zawarta w Ustawie z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy rozszerzyła się w tym roku o 24 grudnia – Wigilię Bożego Narodzenia. W tym roku wypada ona w środę, co w połączeniu z kolejnymi dniami wolnymi, czyli pierwszym i drugim dniem Bożego Narodzenia, i weekendem może oznaczać aż pięć wolnych dni.

Wolna Wigilia „nie za darmo”

Wraz z dodaniem do katalogu dni wolnych od pracy Wigilii Bożego Narodzenia, zmienił się także art. 7 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 roku o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. W tym roku zakaz handlu nie obowiązuje więc w aż trzy kolejne niedziele poprzedzające Wigilię Bożego Narodzenia.

Dla kogo Wigilia Bożego Narodzenia nie będzie wolna?

Nie wszyscy pracownicy będą mogli ciszyć się dniem wolnym 24 grudnia. Art. 151(10) Kodeksu pracy określa, kiedy praca w niedziele i święta jest dozwolona. Pracodawca może więc bez konsekwencji zadecydować o dniu pracującym:

  • w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii;
  • gdy praca odbywa się w ruchu ciągłym;
  • przy pracy zmianowej;
  • przy niezbędnych remontach;
  • w transporcie oraz w komunikacji;
  • w zakładowych strażach pożarnych i służbach ratowniczych;
  • w przypadku pilnowania mienia i ochrony osób;
  • w rolnictwie i hodowli;
  • gdy wykonywane są prace konieczne ze względu na ich użyteczność społeczną i potrzeby ludności, w szczególności w zakładach świadczących usługi dla ludności, w gastronomii, zakładach hotelarskich, jednostkach gospodarki komunalnej, zakładach opieki zdrowotnej oraz innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych, w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zapewniających całodobową opiekę oraz zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, oświaty turystyki i wypoczynku;
  • w stosunku do pracowników, którzy są zatrudnieni w systemie czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta;
  • przy wykonywaniu prac polegających na świadczeniu usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub urządzeń telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów prawa komunikacji elektronicznej, odbieranych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zgodnie z przepisami obowiązującymi odbiorcę usługi, dni, o których mowa w art. 151(9) § 1 Kodeksu pracy, są u niego dniami pracy, a także zapewniających możliwość świadczenia takich usług.
Reklama
Reklama

Zakaz handlu w Wigilię Bożego Narodzenia. Których miejsc nie obowiązuje?

Dzień wolny 24 grudnia mają także pracownicy handlu – w niedzielę i święta handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem oraz powierzanie wykonywania pracy w handlu i wykonywania czynności z nim związanych, jest zakazane. Jednak art. 6 Ustawy z dnia 10 stycznia 2018 roku o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni zawiera wyjątki od zakazu. W Wigilię handel może więc odbywać się między innymi:

  • na stacjach paliw;
  • w kwiaciarniach;
  • w aptekach oraz punktach aptecznych;
  • w miejscach handlujących pamiątkami lub dewocjonaliami;
  • w placówkach, które głównie sprzedają prasę, bilety komunikacji miejskiej, wyroby tytoniowe czy kupony gier losowych;
  • w placówkach pocztowych;
  • w hotelach;
  • w placówkach handlowych na dworcach, w portach i przystaniach – w zakresie związanym z bezpośrednią obsługą podróżnych;
  • w placówkach handlowych na lotniskach;
  • w strefach wolnocłowych;
  • w placówkach handlowych na terenie jednostek wojskowych;
  • w hurtowniach farmaceutycznych;
  • w placówkach handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek;
  • w piekarniach, cukierniach i lodziarniach, w których przeważająca działalność polega na handlu wyrobami piekarniczymi i cukierniczymi.

Co grozi pracodawcy, który wymusi pracę w Wigilię?

Jak informuje Państwowa Inspekcja Pracy, w przypadku nielegalnego zobowiązania do pracy w Wigilię Bożego Narodzenia grozi grzywna do 30 tys. zł, natomiast w przypadku złamania prawa dotyczącego handlu grzywna może wynieść nawet do 100 tys. zł.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Święta wigilia

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Dlaczego Wigilia stała się dniem ustawowo wolnym od pracy?
  • Jakie zmiany wprowadzono w przepisach dotyczących wolnych dni okołoświątecznych?
  • Kogo dotyczą wyjątki od dnia wolnego 24 grudnia?
  • Gdzie obowiązują zakazy handlu w Wigilię Bożego Narodzenia?
  • Jakie są konsekwencje prawne dla pracodawców za nielegalne zobowiązanie do pracy w Wigilię?
Pozostało jeszcze 92% artykułu

Lista dni wolnych od pracy zawarta w Ustawie z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy rozszerzyła się w tym roku o 24 grudnia – Wigilię Bożego Narodzenia. W tym roku wypada ona w środę, co w połączeniu z kolejnymi dniami wolnymi, czyli pierwszym i drugim dniem Bożego Narodzenia, i weekendem może oznaczać aż pięć wolnych dni.

Wolna Wigilia „nie za darmo”

Pozostało jeszcze 92% artykułu
Reklama
23 stycznia GDDKiA rozpoczęła akcję pomiarową w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu 2025.
Prawo drogowe
Rząd chce podwyższyć opłaty za przejazd drogami ekspresowymi i autostradami
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Advertisement
W całej Polsce z powodu nieuregulowanego prawa do gruntu cierpi nawet milion mieszkańców.
Nieruchomości
Spółdzielcy będą wreszcie na swoim. Rząd chce rozwiązać problem z PRL
Frankowicze. Sąd nie zawsze związany stanowiskiem sądu odwoławczego
Konsumenci
Frankowicze. Sąd nie zawsze związany stanowiskiem sądu odwoławczego
Jak po rozwodzie wycenić nakłady małżonka na wspólny majątek? Wyrok SN
Prawo rodzinne
Jak po rozwodzie wycenić nakłady małżonka na wspólny majątek? Wyrok SN
Jak budować strategię cyberodporności
Materiał Promocyjny
Jak budować strategię cyberodporności
Darowizna od rodzica powinna iść na konto dziecka. Bo fiskus ją opodatkuje
Podatki
Darowizna od rodzica powinna iść na konto dziecka. Bo fiskus ją opodatkuje
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama