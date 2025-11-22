Nowy dzień wolny od pracy jeszcze w 2025 roku. Ale nie wszyscy z niego skorzystają

Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego Wigilia stała się dniem ustawowo wolnym od pracy?

Jakie zmiany wprowadzono w przepisach dotyczących wolnych dni okołoświątecznych?

Kogo dotyczą wyjątki od dnia wolnego 24 grudnia?

Gdzie obowiązują zakazy handlu w Wigilię Bożego Narodzenia?

Jakie są konsekwencje prawne dla pracodawców za nielegalne zobowiązanie do pracy w Wigilię?

Lista dni wolnych od pracy zawarta w Ustawie z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy rozszerzyła się w tym roku o 24 grudnia – Wigilię Bożego Narodzenia. W tym roku wypada ona w środę, co w połączeniu z kolejnymi dniami wolnymi, czyli pierwszym i drugim dniem Bożego Narodzenia, i weekendem może oznaczać aż pięć wolnych dni.

Wolna Wigilia „nie za darmo”

Wraz z dodaniem do katalogu dni wolnych od pracy Wigilii Bożego Narodzenia, zmienił się także art. 7 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 roku o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. W tym roku zakaz handlu nie obowiązuje więc w aż trzy kolejne niedziele poprzedzające Wigilię Bożego Narodzenia.

Dla kogo Wigilia Bożego Narodzenia nie będzie wolna?

Nie wszyscy pracownicy będą mogli ciszyć się dniem wolnym 24 grudnia. Art. 151(10) Kodeksu pracy określa, kiedy praca w niedziele i święta jest dozwolona. Pracodawca może więc bez konsekwencji zadecydować o dniu pracującym: