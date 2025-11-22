Nowy dzień wolny od pracy jeszcze w 2025 roku. Ale nie wszyscy z niego skorzystają

Aktualizacja: 22.11.2025 15:36 Publikacja: 22.11.2025 14:56
Pierwsza wolna Wigilia dla większości pracowników
Foto: AdobeStock
Lista dni wolnych od pracy zawarta w Ustawie z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy rozszerzyła się w tym roku o 24 grudnia – Wigilię Bożego Narodzenia. W tym roku wypada ona w środę, co w połączeniu z kolejnymi dniami wolnymi, czyli pierwszym i drugim dniem Bożego Narodzenia, i weekendem może oznaczać aż pięć wolnych dni.
Wraz z dodaniem do katalogu dni wolnych od pracy Wigilii Bożego Narodzenia, zmienił się także art. 7 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 roku o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. W tym roku zakaz handlu nie obowiązuje więc w aż trzy kolejne niedziele poprzedzające Wigilię Bożego Narodzenia.
Nie wszyscy pracownicy będą mogli ciszyć się dniem wolnym 24 grudnia. Art. 151(10) Kodeksu pracy określa, kiedy praca w niedziele i święta jest dozwolona. Pracodawca może więc bez konsekwencji zadecydować o dniu pracującym:
Dzień wolny 24 grudnia mają także pracownicy handlu – w niedzielę i święta handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem oraz powierzanie wykonywania pracy w handlu i wykonywania czynności z nim związanych, jest zakazane. Jednak art. 6 Ustawy z dnia 10 stycznia 2018 roku o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni zawiera wyjątki od zakazu. W Wigilię handel może więc odbywać się między innymi:
Jak informuje Państwowa Inspekcja Pracy, w przypadku nielegalnego zobowiązania do pracy w Wigilię Bożego Narodzenia grozi grzywna do 30 tys. zł, natomiast w przypadku złamania prawa dotyczącego handlu grzywna może wynieść nawet do 100 tys. zł.
Źródło: rp.pl
