- Pytam więc, patrząc na ponad 1000 lat polskiej historii (...) gdzie jest nasze jestestwo, gdzie są nasze wartości chrześcijańskie, które budowały fundamenty Rzeczpospolitej i czemu musimy być świadkami i odpierać presję protezy wartości chrześcijańskich, jaką miały być obce nam ideologie w polskich szkołach i polskim systemie edukacji. To nie nasze, to nie polskie, prezydent Polski nie pozwoli, abyśmy znów stali się pawiem i papugą narodów (...) I mówię to jako zwolennik Polski w UE. Ale mówiący przede wszystkim: po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy – mówił przemawiając przed Grobem Nieznanego Żołnierza Nawrocki.

Reklama Reklama

Bronisław Komorowski o zmianie konstytucji: Zapowiedzi Karola Nawrockiego to zapowiedzi haseł wyborczych

O ocenę przemówienia, w którym Nawrocki przestrzegał przed ideologami płynącymi z Zachodu, był w RMF FM pytany były prezydent Bronisław Komorowski.

- Nie słuchałem wystąpienia, słuchałem omówienia i fragmentów przywoływanych przez komentujących. Co mam powiedzieć? Aż strasznie tego słuchać. Moje pokolenie ludzi Solidarności i opozycji antykomunistycznej marzyło, działało i doprowadziło w końcu do tego, że Polska stała się z powrotem częścią świata Zachodu, ze wszystkimi jego wartościami – mówił Komorowski zaznaczając, że Polska stała się częścią Zachodu również z jego słabościami.

- Prezydent idzie pod prąd odczuć społecznych i historycznego procesu wiązania Polski w imię bezpieczeństwa, rozwoju, demokracji ze światem zachodnim – dodał.