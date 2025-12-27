Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Sondaż: Czy Polacy uważają, że decyzja o uczynieniu Wigilii dniem wolnym była słuszna?

„Czy decyzja o tym, by Wigilia była dniem ustawowo wolnym od pracy była słuszna?” – takie pytanie zadaliśmy uczestnikom sondażu SW Research.

Publikacja: 27.12.2025 09:09

24 grudnia 2025 roku mieliśmy w Polsce pierwszą Wigilię, która była ustawowo wolna od pracy

24 grudnia 2025 roku mieliśmy w Polsce pierwszą Wigilię, która była ustawowo wolna od pracy

Foto: PAP

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie zmiany wprowadzono w polskim prawie odnośnie Wigilii?
  • Jaką rolę odegrała Nowa Lewica w procesie ustanawiania Wigilii dniem wolnym od pracy?
  • Jak Polacy oceniają decyzję o ustanowieniu Wigilii dniem wolnym od pracy?

24 grudnia 2024 roku prezydent Andrzej Duda podpisał Ustawę z 6 grudnia 2024 roku, zmieniającą ustawę o dniach wolnych od pracy oraz niektóre inne ustawy. Zmiana polegała na ustanowieniu Wigilii dniem wolnym od pracy. Tym samym liczba dni ustawowo wolnych od pracy w okresie świąt Bożego Narodzenia wydłużyła się do trzech, a liczba dni ustawowo wolnych od pracy w roku – do 14.

Dni ustawowo wolne od pracy w Polsce

1 stycznia – Nowy Rok

6 stycznia – Święto Trzech Króli

Wielkanoc (niedziela i poniedziałek, święto jest ruchome) 

1 maja – Święto Pracy

3 maja – Święto Konstytucji 3 Maja

Boże Ciało (czwartek, święto jest ruchome)

15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

1 listopada – Wszystkich Świętych

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości

24 grudnia – Wigilia 

25 i 26 grudnia – Boże Narodzenie 

Wolna Wigilia to realizacja obietnicy wyborczej Nowej Lewicy

Na mocy podpisanej przez Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy pierwszą Wigilią ustawowo wolną od pracy w Polsce była tegoroczna Wigilia. 

– To zmiana, o którą w zeszłym roku walczyliśmy bardzo zdecydowanie, bo wiemy, jak ważny jest czas spędzony z rodziną. Wiemy, jak ciężko pracują Polki i Polacy i jak bardzo wyczekują na ten okres, w którym mogą odetchnąć, odpocząć, zrelaksować się i spędzić czas tak, jak tego chcą najbardziej – z bliskimi lub w jakikolwiek inny sposób. Wolna od pracy Wigilia to był taki postulat często przywoływany przez polityków różnych ugrupowań. Przywoływany, podnoszony, ale nigdy nie wprowadzony. Do czasu. Do czasu, aż tej zmiany dokonaliśmy, i już jutro, czyli 24 grudnia polskie rodziny będą mogły spędzić ze sobą więcej czasu. Na święta będzie można dojechać nieco wcześniej, a zatem nieco bezpieczniej. To dobra i ważna zmiana, której doświadczy nawet 13 milionów pracujących Polek i Polaków – mówiła 23 grudnia minister pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (Nowa Lewica). 

Reklama
Reklama

Osobom, które 24 grudnia muszą pracować (np. pracownikom ochrony zdrowia, funkcjonariuszom policji czy pracownikom zatrudnionym w transporcie publicznym) za pracę w Wigilię przysługuje dodatkowy dzień wolny lub dodatkowe wynagrodzenie. 

Wiemy, jak ciężko pracują Polki i Polacy, i jak bardzo wyczekują na ten okres, w którym mogą odetchnąć, odpocząć, zrelaksować się i spędzić czas tak, jak tego chcą najbardziej – z bliskimi lub w jakikolwiek inny sposób

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister pracy i polityki społecznej

Wprowadzenie wolnej od pracy Wigilii było spełnieniem obietnicy wyborczej Nowej Lewicy. Promotorką zmian w prawie była wspomniana minister pracy. Przed 2025 rokiem Wigilia była dniem pracującym, ale w wielu zakładach pracy godziny pracy były tego dnia skracane, tak aby pracownicy mogli zdążyć na tradycyjną, wigilijną kolację z bliskimi. 

W czasie procedowania projektu wprowadzającego wolną Wigilię pojawił się postulat, by ustanowienie Wigilii dniem wolnym od pracy wiązało się z likwidacją jednego z już istniejących dni ustawowo wolnych od pracy – ale ostatecznie nie przyjęto takiego rozwiązania. Zdecydowano się natomiast na zwiększenie liczby niedziel handlowych w grudniu o jedną, tak, aby zrekompensować przedsiębiorcom (zwłaszcza działającym w branży handlowej) wprowadzenie dodatkowego dnia wolnego od pracy

Sondaż: 71 proc. mieszkańców największych miast uważa, że decyzja o ustanowieniu Wigilii dniem wolnym od pracy była słuszna

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, czy – ich zdaniem – decyzja o tym, by Wigilia była dniem ustawowo wolnym od pracy była słuszna.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Reklama
Reklama

Na tak zadane pytanie „tak” odpowiedziało 63,9 proc. badanych.

Zdaniem 12,3 proc. badanych decyzja była słuszna, ale powinna jej towarzyszyć decyzja o likwidacji innego dnia ustawowo wolnego od pracy. 

11,2 proc. respondentów uważa, że decyzja o wprowadzeniu wolnej Wigilii była niesłuszna.

12,6 proc. nie ma zdania w tej sprawie. 

– Nowe regulacje częściej popierają kobiety (71 proc.) niż mężczyźni (67 proc.). Odsetek respondentów wyrażających taką opinię maleje wraz ze wzrostem wieku (76 proc. – najmłodsi, 64 proc. – najstarsi). Opinię taką podziela trzech na czterech badanych (76 proc.), których zarobki wynoszą od 3000 zł do 5000 zł netto. Z uwagi na miejsce zamieszkania taka opinia jest najbardziej popularna wśród osób z największych miast (71 proc.) – komentuje wyniki badania Małgorzata Bodzon, senior project manager w SW Research.

Metodologia badania:

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 22-23 grudnia 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Sondaże i badania Święta Święta Kościelne Boże Narodzenie wigilia
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Czego Polacy obawiają się w 2026 roku? Nowy sondaż
Społeczeństwo
Czego Polacy obawiają się w 2026 roku? Nowy sondaż
Szefowie związków zawodowych ocenili zmiany na polskim rynku pracy w 2025 roku
Społeczeństwo
„Obietnice bez pokrycia”. Szefowie związków wystawili rządowi brutalną ocenę za 2025 rok
Tramwaj znów na Rakowieckiej. Ile lat tzreba było czekać na odwrócenie nieprzemyślanej decyzji?
Społeczeństwo
Historyczny debiut „dziewiętnastki”. Tramwaje Warszawskie wracają na Rakowiecką
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Rapperswil w Szwajcarii. Na pierwszym planie po lewej hotel Szwanen. Nad miastem góruje zamek, który
Społeczeństwo
Co czeka zagraniczne oddziały Instytutu Pileckiego
W kierunku zrównoważonej przyszłości – konkretne działania
Materiał Promocyjny
W kierunku zrównoważonej przyszłości – konkretne działania
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama