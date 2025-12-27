Z tego artykułu się dowiesz: Jakie zmiany wprowadzono w polskim prawie odnośnie Wigilii?

Jaką rolę odegrała Nowa Lewica w procesie ustanawiania Wigilii dniem wolnym od pracy?

Jak Polacy oceniają decyzję o ustanowieniu Wigilii dniem wolnym od pracy?

24 grudnia 2024 roku prezydent Andrzej Duda podpisał Ustawę z 6 grudnia 2024 roku, zmieniającą ustawę o dniach wolnych od pracy oraz niektóre inne ustawy. Zmiana polegała na ustanowieniu Wigilii dniem wolnym od pracy. Tym samym liczba dni ustawowo wolnych od pracy w okresie świąt Bożego Narodzenia wydłużyła się do trzech, a liczba dni ustawowo wolnych od pracy w roku – do 14.

Dni ustawowo wolne od pracy w Polsce 1 stycznia – Nowy Rok



6 stycznia – Święto Trzech Króli



Wielkanoc (niedziela i poniedziałek, święto jest ruchome)



1 maja – Święto Pracy



3 maja – Święto Konstytucji 3 Maja



Boże Ciało (czwartek, święto jest ruchome)



15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny



1 listopada – Wszystkich Świętych



11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości



24 grudnia – Wigilia



25 i 26 grudnia – Boże Narodzenie

Wolna Wigilia to realizacja obietnicy wyborczej Nowej Lewicy

Na mocy podpisanej przez Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy pierwszą Wigilią ustawowo wolną od pracy w Polsce była tegoroczna Wigilia.

– To zmiana, o którą w zeszłym roku walczyliśmy bardzo zdecydowanie, bo wiemy, jak ważny jest czas spędzony z rodziną. Wiemy, jak ciężko pracują Polki i Polacy i jak bardzo wyczekują na ten okres, w którym mogą odetchnąć, odpocząć, zrelaksować się i spędzić czas tak, jak tego chcą najbardziej – z bliskimi lub w jakikolwiek inny sposób. Wolna od pracy Wigilia to był taki postulat często przywoływany przez polityków różnych ugrupowań. Przywoływany, podnoszony, ale nigdy nie wprowadzony. Do czasu. Do czasu, aż tej zmiany dokonaliśmy, i już jutro, czyli 24 grudnia polskie rodziny będą mogły spędzić ze sobą więcej czasu. Na święta będzie można dojechać nieco wcześniej, a zatem nieco bezpieczniej. To dobra i ważna zmiana, której doświadczy nawet 13 milionów pracujących Polek i Polaków – mówiła 23 grudnia minister pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (Nowa Lewica).