Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, szefowa resortu rodziny argumentowała, że zmiana wykracza poza zakres procedowanego projektu.

– Dotyczy ona raczej ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta. Przypominam, że jej nowelizacja była w porządku obrad tego posiedzenia, ale postanowiliśmy się skupić tylko na projekcie dotyczącym wolnych Wigilii – wskazywała.

Czytaj więcej Opinie polityczno - społeczne Zuzanna Dąbrowska: Wolna Wigilia, czyli Ryszard Petru pod choinkę Ryszard Petru kojarzy się ze świętami Bożego Narodzenia. Kiedyś pomylił liczbę królów niosących dary Dzieciątku. Od tego roku, dzięki obronie pracującej Wigilii przed rozpasanymi pracownikami, na stałe będzie się kojarzył z polską wersją „Opowieści wigilijnej”.

Przypomnijmy, że chodzi o projekt przygotowany przez parlamentarzystów Polski 2050. Przewiduje on poluzowanie obowiązujących przepisów o zakazie handlu w niedzielę. Projektodawcy tłumaczą, że dotychczasowy okres obowiązywania ustawy pokazał, iż nie spełniła ona części celów, dla jakich ją przyjęto.

Dlatego proponowany projekt zakłada zwiększenie liczby niedziel handlowych. Działalność sklepów byłaby dopuszczalna, co do zasady, w pierwszą i trzecią niedzielę każdego miesiąca. Projektodawcy proponują też rozszerzenie uprawnień pracowniczych z tytułu pracy w ten dzień. Zatrudnionemu ma przysługiwać za ten czas 200 proc. wynagrodzenia. Ponadto firma będzie musiała zapewnić mu inny dzień wolny od pracy w okresie sześciu dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli. Jeżeli natomiast nie będzie to możliwe, musiałaby zagwarantować pracownikowi dzień wolny do końca okresu rozliczeniowego. Byłaby też zobowiązana do zapewnienia co najmniej dwóch wolnych niedziel w miesiącu.

– Nadmienię, że na ten moment opinia rządu na temat tej propozycji jest negatywna – wskazywała minister Dziemianowicz-Bąk.