Przedsiębiorcy i zwykli obywatele mogą mieć nadzieję na wdrożenie wielu niezrealizowanych pomysłów także dlatego, że rząd zapowiada kontynuację akcji deregulacyjnej i to długofalowo.

– Chcemy przejść ze sprintu do biegu długodystansowego. Deregulacja będzie pewną stałą filozofią naszej pracy – zadeklarował minister Maciej Berek, szef rządowego zespołu deregulacyjnego.

Opinia dla "Rzeczpospolitej"

Wojciech Kostrzewa, prezes Polskiej Rady Biznesu, szef Komitetu Sterującego inicjatywy SprawdzaMY

Rząd nie przyjął wielu naszych propozycji, ale to nie znaczy, że dyskusja o nich jest zakończona. Te tematy wrócą, bo postaramy się cierpliwie i konsekwentnie przekonywać rządzących do tego, że są bardzo potrzebne. Na szczęście możemy mieć na to nadzieję, bo dotychczasowe kontakty z rządem miały atmosferę dobrego dialogu. Na przykład kwestia przekazywania jednego procenta CIT na organizacje pożytku publicznego. Ten pomysł, na razie odłożony, ma głęboki sens, bo przecież w ten sposób biznes brałby na siebie finansowanie tych organizacji, a tym samym odpowiedzialność za tworzenie społeczeństwa obywatelskiego. Skorzystają na tym także organy państwa, bo przecież OPP często wyręczają je w rozwiązywaniu problemów społecznych. Inny pomysł, czyli skrócenie do trzech lat terminu przedawnienia podatków, też może być zrealizowany. Mamy zapewnienie od ministra finansów, że będzie to możliwe, gdy służby skarbowe uzyskają nowe narzędzia elektronicznej kontroli podatników. Te i inne, wciąż napływające pomysły będzie można zrealizować, choć musimy się uzbroić w cierpliwość.