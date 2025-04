Co prawda odnosi się to tylko do pewnej szczególnej sytuacji, ale przygotowujący taką wiadomość będą obawiali się tego, że zostanie ona nadużyta. Na przykład będzie się na nią powoływał podatnik, który z wcześniejszego odliczenia VAT uczyni stałą, intencjonalną praktykę.

Mail od ministra. Czy to możliwe?

Doświadczenie podpowiada, że przygotowywanie maila przez aparat urzędniczy ministerstwa doprowadziłoby to do niekończących się dyskusji o znaczeniu i definicji pojęcia „nieintencjonalny”. Wiadomość do aparatu skarbowego, w sytuacji gdyby miała być wytworzony przez MF, musiałaby przejść przez wiele warstw kontroli, które doprowadziłyby do wyprania jej z treści.

Z moich doświadczeń wynika, że na końcu dział prawny nie zgodziłby się na to, żeby w wiadomości zamieścić cokolwiek więcej niż cytat z ustawy. Wiadomość byłaby pozbawiona pointy, która byłaby użyteczna dla pracowników urzędów i popychała naprzód sprawę właściwego stosowania prawa podatkowego.

Na szczęście złożyło się tak, że propozycje deregulacyjne formułuje strona biznesowo-społeczna. Zespół deregulacyjny może łatwo uzyskać kazusy, w których urzędnicy zastosowali przepisy w sposób niewłaściwy (niezgodny z zasadą proporcjonalności, wbrew zasadzie zaufania podatnika do państwa itd.). Po starannym zanonimizowaniu te historie mogą stać się kanwą materiałów instruktażowych pokazujących niewłaściwe stosowanie przepisów wraz ze wskazaniem, jak należy traktować podobne przypadki w przyszłości.

W kolejnym kroku decydent polityczny zapoznaje się z kazusami opracowanymi przez zespół deregulacyjny. Gdy nie budzą one jego zastrzeżeń, przesyła je – wraz ze wskazaniami, jak należy stosować prawo w podobnych przypadkach – drogą służbową do wszystkich urzędników danego rodzaju administracji. To pozwoli ujednolicić stosowanie przepisów w różnych częściach kraju oraz być może zwiększyć wewnętrzną spójność poszczególnych regulacji.