Efekty? Najpierw komisyjne propozycje zostały mocno okrojone już na etapie przekuwania ich w oficjalny rządowy dokument, a teraz resort sprawiedliwości cichcem wygumkował 95 proc. z nich z projektu czekającego na przyjęcie przez Radę Ministrów.

Rozumiem, że łatwiej „sprzedaje” się obywatelom informacje o tym, że przestępcy będą gnić w więzieniu, niż tłumaczy, że warto ich resocjalizować i stosować kary wolnościowe, bo to z reguły przynosi większy pożytek społeczeństwu (i przy okazji mniej kosztuje).

Luz decyzyjny sędziów i niezależność prokuratury to teoria

Rozumiem też, że jak przychodzi co do czego, każda władza, zwłaszcza ta mająca przemożny wpływ na prokuraturę (bo przecież projekt rozdziału funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego też utknął w czeluściach rządowych szuflad), niechętnie pozbywa się narzędzi wpływania na przebieg postępowań karnych. Politycy, mimo wynoszenia niezawisłości sędziowskiej na sztandary, lubią też tak skonstruować przepisy, by orzekający nie mieli zbyt dużej swobody przy wydawaniu wyroków.

Nie mam jednak pojęcia, po co rządzący stracili tyle energii krytykując przepisy ukute na modłę Zbigniewa Ziobry i jego akolitów, zapowiadając reformę „deformy”.