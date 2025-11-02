W Sejmie od wielu miesięcy znajdują się trzy projekty reformujące stosowanie tymczasowego aresztowania autorstwa odpowiednio: Polski 2050, Konfederacji, KO, a od sierpnia także rządowa reforma k.p.k. Za którym z nich zagłosowałby pan?

Za żadnym. Żaden z tych projektów nie odpowiada na najbardziej fundamentalną potrzebę, jaką jest zmiana podejścia sędziów do ich roli w stosowaniu tymczasowego aresztowania. Żaden z tych projektów nie mobilizuje sędziego do tego, żeby myślał przede wszystkim o ochronie prawa do wolności każdego człowieka. A sędzia przecież powinien być strażnikiem naszych praw, prawa do wolności osobistej, do domniemania niewinności.

Czy zatem którykolwiek z tych projektów pozwoli skończyć z nadużywaniem tymczasowego aresztowania w Polsce?

Uważam, że nie. To czego najbardziej potrzebujemy, to takie przeformułowanie przepisów, aby uniemożliwić sędziom zakończenie sprawy bez poważnego zastanowienia się nad rzeczywistym sensem i uzasadnieniem stosowania tego środka zapobiegawczego w danym przypadku. Sędzia powinien ustalić jakie fakty, a nie obawy przemawiają za tym że użycie tymczasowego aresztowania jest zasadne bądź niezasadne.

Czy jednak na te potrzeby nie odpowiada chociażby przewidziane w projektach wyeliminowanie albo ograniczenie możliwości stosowania aresztowania z powodu wyłącznie surowości grożącej kary?

Projekt rządowy, który ma największe szanse na uchwalenie, nie zakłada likwidacji tej przesłanki, ale jedynie podnosi z 8 do 10 lat więzienia granicę stosowania tego przepisu. To kosmetyczne zmiany, które tylko utrwalą automatyzm w podejmowaniu decyzji aresztowych. Z kolei zupełna likwidacja tej przesłanki jest mało prawdopodobna i sama też nie gwarantuje, że skończy się nadużywanie tymczasowego aresztowania, ponieważ zła praktyka kształtowała się przez dekady i wymazanie przepisu z ustawy nie spowoduje wymazania go z głów prokuratorów i sędziów. Uważam, że przepisy, które są winne ukształtowaniu się złej praktyki, należy nadpisać innymi, które pomogą w kształtowaniu się praktyki nowej, pożądanej. Konieczne jest zobowiązanie w ustawie prokuratorów, którzy wnioskują o areszt, do ustalenia majątku podejrzanego, stanu cywilnego, posiadania dzieci, karalności czy charakterystyki dochodów. Obawa, że osoba, która ma rodzinę, majątek i prosperującą firmę lub dobrą pracę w Polsce, będzie ukrywać się lub ucieknie za granicę, jest najczęściej absurdalna. Tak samo absurdalne jest wiązanie „na sztywno” motywacji podejrzanego do ucieczki lub mataczenia z rodzajem zarzutu. Obecnie można kogoś trzymać w areszcie wyłącznie z obawy, że groźba surowej kary skłoni go do zakłócania postępowania. Tylko że w 90 proc. przypadków ta groźba się nie materializuje. Jeśli organy procesowe będą zobowiązane do uwzględnienia nie obawy, ale faktycznego ryzyka, które ustalane będzie na podstawie faktów, to w końcu zaczniemy mieć do czynienia ze stosowaniem tego środka w sposób obiektywny i proporcjonalny, a nie uznaniowy i na wyrost.

Niektóre z tych projektów tkwią w Sejmie od blisko roku. Skąd to ślimacze tempo prac i czy sądzi pan, że do zmian rzeczywiście dojdzie?

Obawiam się, że ślimacze tempo prac bierze się z tego, że ta dysfunkcjonalność systemu jest na rękę rządowi. Zmiany nie są też pożądane przez organy ścigania, które korzystają z tymczasowego aresztowania w celach pozaustawowych. W Polsce wystarczy, że prokuratura postawi komuś zarzuty, sąd zdecyduje o aresztowaniu, a już politycy potrafią cynicznie odtrąbić sukces. Tak było przed 2023 r., ale obecnie nadal dochodzi do przewlekłego przetrzymywania osób bez wyroku w areszcie. Nie są z nimi wykonywane czynności, są izolowani od najbliższych, co może świadczyć o tym, że jest to jakaś forma aresztu wydobywczego i surogat kary.