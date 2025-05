To uwagi do procedowanej właśnie reformy, które w obszernej opinii formułuje prof. Jerzy Skorupka z Uniwersytetu Wrocławskiego. Ekspertyza trafiła niedawno do sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. To właśnie ta komisja pracuje nad trzema projektami, które mają wspólny cel: ograniczyć nadmierne stosowanie w Polsce tymczasowego aresztowania.

Nadużywanie tymczasowego aresztowania w Polsce i trzy projekty, które mają naprawić system

A jest to niebagatelny problem, na który od lat zwracają uwagę organizacje społeczne, rzecznik praw obywatelskich i duża część środowiska prawniczego. Potwierdzają to statystyki. Z ubiegłorocznego raportu Fundacji Court Watch wynika, że prawie 90 proc. wniosków o tymczasowe aresztowanie było w ubiegłych latach akceptowanych, a blisko połowa sędziów za każdym razem godziła się na zastosowanie tego środka.

Remedium na to mają być leżące na sejmowym stole trzy projekty nowelizacji kodeksu postępowania karnego autorstwa Polski 2050, Konfederacji oraz KO. Projekty te eliminują albo ograniczają możliwość stosowania aresztowania z powodu wyłącznie surowości grożącej kary, skracają do 12 miesięcy łączny czas tymczasowego aresztowania w postępowaniu przygotowawczym czy dają podejrzanemu i jego pełnomocnikowi prawo do niezwłocznego zapoznania się z dowodami załączonymi do wniosku o środek zapobiegawczy.

– Przedłożone projekty zmiany przepisów o tymczasowym aresztowaniu należy ocenić, co do zasady, pozytywnie – stwierdza prof. Jerzy Skorupka w opinii prawnej zamówionej przez komisję sejmową. Ekspert nie szczędzi jednak przy tym krytyki i formułuje uwagi do konkretnych zapisów. Negatywnie ocenia m.in. propozycję Konfederacji, by sędzia, który orzekał o zastosowaniu lub przedłużeniu tymczasowego aresztowania w toku postępowania przygotowawczego, był z mocy prawa wyłączony od udziału w sprawie tego oskarżonego.