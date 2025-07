– Bardzo ważną kwestią jest też zapewnienie udziału obrońcy w czynnościach procesowych już bezpośrednio po zatrzymaniu podejrzanego. Przewidziano też odpłatne dyżury obrończe adwokatów. A to z kolei pozwoli na faktyczny dostęp do obrońcy, w sytuacji gdy ktoś zostaje zatrzymany. Obrońcy zagwarantowano też dostęp do akt sprawy, czyli uczyniono prawo do obrony realnym – tłumaczy Francesco Goldoni.

Dziś, jeśli nie ma wniosku o tymczasowe aresztowanie, to udostępnianie akt zależy tylko od decyzji prokuratora. A więc aż do postawienia aktu oskarżenia zainteresowany może tych dowodów nie poznać, a przez to ciężko mu się bronić.

– Bardzo ważną zmianą jest też nieuwzględnianie dowodów z zeznań bez udziału obrońcy. Bo często ktoś zastraszony na przesłuchaniu przyznaje się, a sąd oczywiście najczęściej interpretuje to na jego niekorzyść. Istotne jest również wprowadzenie możliwości sporządzania uzasadnień wyroków przez sąd w tradycyjnej formie – choć szkoda, że fakultatywnie – podsumowuje ekspert.