Kiedy zostanie wprowadzony areszt elektroniczny?

Rozwiązanie w postaci wprowadzenia tzw. aresztu elektronicznego, zostało już wypracowane w projekcie nowelizacji kodeksu postępowania karnego, przygotowanego przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego. Wprowadzenie aresztu elektronicznego przy wykorzystaniu systemu dozoru elektronicznego (który dziś wykorzystywany jest do odbywania krótkich kar pozbawienia wolności) ma umożliwić ograniczenie kosztów ekonomicznych i społecznych związanych z pobytem w areszcie śledczym.

Stosowanie takiego aresztu byłoby nawet czterokrotnie tańsze niż osadzenia w areszcie śledczym lub zakładzie karnym. – Środek ten zmniejsza również ryzyko demoralizacji oskarżonego, pozwala mu utrzymywać więzi społeczne i pracować nad resocjalizacją, a jednocześnie daje większe możliwości monitorowania jego zachowania – czytamy w projekcie komisji kodyfikacyjnej (który jest o wiele bardziej kompleksowy niż projekt Konfederacji, który również przewiduje wprowadzenia aresztu domowego). Na razie jednak projekt autorstwa komisji został przekazany do MS. – Istnieje bardzo duża szansa, że jeszcze przed wakacjami zostanie on skierowany do konsultacji społecznych – usłyszeliśmy od przedstawicieli resortu.