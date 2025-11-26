O wyroku donosi Gazeta Krakowska, która zaznacza, że sądowa batalia w tej sprawie trwała 3 lata, a SN swoim orzeczeniem podtrzymał prawomocny wyrok uniewinniający z marca 2025 r.

Prokurator pod wpływem alkoholu opiekował się dzieckiem

Jak już opisywaliśmy na rp.pl, sprawa dotyczyła interwencji policji w domu podhalańskiego prokuratora Bartłomieja Z. W czerwcu 2022 r. do zakopiańskiej komendy zgłosiła się jego była żona prokuratora tłumacząc, że były mąż przetrzymuje kosztowną zabawkę należącą do ich trzyletniego dziecka. Policjanci: sierż. sztab. Paulina Sobień oraz sierż. Adrian Skwarek udali się na miejsce, by odzyskać przedmiot. W trakcie czynności funkcjonariuszka wyczuła od prokuratora woń alkoholu. – Ponieważ opiekował się trzyletnim dzieckiem, chciałam zbadać go alkomatem. Wtedy usłyszałam, że jest prokuratorem i nie zgadza się na badanie – relacjonowała w rozmowie z mediami policjantka.

Prokurator zgodził się poddać badaniu dopiero po informacji, że w braku zgody zostanie doprowadzony na badanie krwi. Pierwszy wynik z alkomatu wykazał 0,17 mg/l, a powtórny – 0,14 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Kilka dni później Bartłomiej Z. zarzucił policjantom bezprawne wkroczenie do mieszkania, naruszenie miru domowego, przekroczenie uprawnień oraz bezpodstawny przymus do badania trzeźwości.