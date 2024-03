Zwraca też uwagę na kwestię transparentów z hasłami, które namawiają do zbrojnej agresji na Polskę, dyskryminacji ze względu na narodowość czy propagują ideologię komunistyczną. – Tego typu czyny mogą wyczerpywać znamiona co najmniej pięciu przestępstw z kodeksu karnego, za które może grozić nawet kara pozbawienia wolności do lat pięciu – podkreśla adwokat.

Odnosząc się do haseł pojawiających się podczas protestów mec. Baszuk podkreślił, że wolność słowa i wolność udziału w pokojowych zgromadzeniach publicznych oznacza też wolność formułowania poglądów, które uważamy za niedopuszczalne. – Jest to zgodne ze standardami strasburskimi. Jeśli hasła te nie nawołują do przestępstwa czy nie niosą ze sobą mowy nienawiści, to państwo powinno powstrzymać się od przesadnej ingerencji w tej kwestii – mówi.

Czytaj więcej Polityka Antyukraińskie hasła na protestach rolników. MSZ apeluje do organizatorów Sytuacja polskich rolników jest wynikiem agresji Władimira Putina na Ukrainę, nie tego, że Ukraińcy się bronią - oświadczyło Ministerstwo Spraw Zagranicznych, wyrażając zaniepokojenie antyukraińskimi i proputinowskimi hasłami na protestach rolników.

O ile protestujący powinni wystrzegać się niszczenia cudzego mienia lub formułowania haseł, które nie mieszczą się w wolności słowa, to najczęstsza forma obecnych demonstracji, czyli blokowanie dróg, nie powinna być podstawą do odpowiedzialności karnej.

- W wypadku zgromadzeń publicznych mających charakter pokojowy blokowanie dróg, do którego dochodzi najczęściej, jest jedną z dopuszczalnych form wyrażania protestu. Oczywiście w kodeksie wykroczeń widnieje zapis o utrudnianiu bądź uniemożliwianiu ruchu na drodze publicznej. Jednak uważam, że w tym wypadku przepisy o charakterze porządkowo-wykroczeniowym powinny ustępować realizacji prawa do udziału w pokojowym zgromadzeniu publicznym – mówi mec. Baszuk.