Chodzi o jedno z dwóch śledztw, jakie prokuratura wszczęła w sprawie otrzymanego przez Jarosława Szymczyka prezentu od szefów ukraińskich służb, który miał być atrapą, a okazał się sprawną bronią przeciwpancerną. Granatnik RGW-90 eksplodował w grudniu 2022 r. w gabinecie ówczesnego komendanta głównego policji, powodując obrażenia u kilku osób (w tym samego generała) oraz w pomieszczeniach na trzech kondygnacjach budynku.

Reklama Reklama

W styczniu do sądu trafił akt oskarżenia w śledztwie, w którym generał usłyszał zarzut wwiezienia granatnika nielegalnie do Polski oraz odpalenia go, co zagroziło życiu ludzi i mieniu. Kolejny zarzut dotyczy „niedopełnienia obowiązków i działania na szkodę interesu publicznego lub prywatnego poprzez niewydanie poleceń sprawdzenia pirotechnicznego otrzymanego prezentu, granatnika, pomimo posiadania w tym zakresie możliwości, sił i środków”. Generałowi Szymczykowi grozi 8 lat więzienia.

Śledczy chcą sprawdzić, czy były szef polskiej policji Jarosław Szymczyk padł ofiarą dywersji

W drugim śledztwie gen. insp. Jarosław Szymczyk ma status pokrzywdzonego, ponieważ doznał obrażeń (uszkodzenie słuchu) podczas eksplozji broni. Śledczy chcą sprawdzić, czy były szef polskiej policji padł ofiarą dywersji. Postępowanie to zostało jednak zawieszone z powodu braku reakcji ukraińskiej prokuratury na polskie wnioski o pomoc prawną, m.in. wnioski o przesłuchanie osób, które mogą znać okoliczności wręczenia delegacji polskiej policji prezentu w postaci przerobionych granatników.

W piątek RMF FM podało, że strona ukraińska nadesłała pewną korespondencję związaną z wyjaśnianiem sprawy. Nie jest to co prawda całościowa realizacja polskiego wniosku o pomoc prawną, ale mimo to prokurator prowadzący sprawę uznał, że są podstawy do podjęcia postępowania i już przygotował uzupełniający wniosek do Ukraińców.