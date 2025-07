Ułaskawienie to bezpiecznik czy relikt? Kontrowersje po decyzji prezydenta Andrzeja Dudy

– Chodzi o przypadki, w których przy wykonywaniu kary zatracany jest element sprawiedliwości i wykonywanie kary staje się niekorzystne z punktu widzenia ładu publicznego. Przykładowo, jeśli matka osadzonego nagle zachoruje i potrzebuje codziennej pomocy, powstaje pytanie, czy z punktu widzenia sprawiedliwości bardziej korzystne jest utrzymywanie osadzonego w więzieniu, przez co matka trafi np. do DPS-u, czy też darowanie mu reszty kary i umożliwienie sprawowania opieki – tłumaczy prof. Zaleśny.

146 osób tylu skazanych zostało ułaskawionych przez prezydenta Andrzeja Dudę

Jak przypomina wiele wniosków o ułaskawienia składają osoby, które odbyły już karę, ale nadal figurują w rejestrze karnym, co uniemożliwia im pełnienie niektórych funkcji czy wykonywanie wielu zawodów. W ich przypadku ułaskawienie ma przynieść skutek szybszego zatarcia skazania i aktywność zawodową.

970 osób w tylu przypadkach Andrzej Duda odmówił wydania aktu łaski

– Z punktu widzenia tego, że skutki danego orzeczenia trwają lata, a sytuacja osobista skazanego może ulec diametralnej zmianie, zasadne jest, by można było prezydencką interwencją łagodzić skutki sądowego orzeczenia, ale pod warunkiem, że głowa państwa działa w dobrej wierze w kierunku realizacji interesu publicznego i dobra wspólnego, o którym mowa w art. 1 Konstytucji, a nie kieruje się motywami politycznymi lub stosuje ułaskawienia wobec osób sobie bliskich czy, jak w Stanach Zjednoczonych, swoich darczyńców – dodaje konstytucjonalista.

Zła praktyka wypaczyła sens aktu łaski

Innego zdania jest dr Piotr Starzyński, z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, który uważa, że we współczesnym państwie prawa można było obejść się bez tej instytucji. – Zwłaszcza, że jest bardzo dużo rozwiązań prawnych zmierzających do wzruszenia prawomocnego rozstrzygnięcia, jak wznowienie postępowania czy kasacja. To, że taka instytucja występuje w zasadzie w każdym państwie europejskim mającym znamiona nowoczesnego państwa prawa, wynika raczej z tradycji niż z punktu widzenia potrzeby korekty rażąco niesprawiedliwych rozstrzygnięć. Niestety milczenie konstytucji na temat przesłanek do zastosowania tej instytucji powoduje, że na przestrzeni lat wielokrotnie stosowanie prawa łaski miało walor polityczny – tłumaczy adwokat.