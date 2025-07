Pół roku później, 18 grudnia 2009 r. prezydent Lech Kaczyński ułaskawił trzech braci – Mirosława, Tomasza i Krzysztofa Winków, którzy dopuścili się

we wsi Włodowo samosądu na Józefie Ciechanowiczu, przestępcy wielokrotnie skazywanym za kradzieże, gwałty i pobicia. W przerwach między odsiadkami dopuszczał się wymuszeń i zastraszał mieszkańców Włodowa i Brzydowa. Prosili oni o pomoc policję, ale bezskutecznie. Za lincz bracia Winkowie zostali skazani na kary czterech lat pozbawienia wolności za zabójstwo. Sąd zastosował nadzwyczajne złagodzenie kary.

Prezydent Bronisław Komorowski 11 października 2013 r. ułaskawił skazanego Radosława Agatowskiego. Kierował się względami humanitarnymi: skazany wielokrotnie za kradzieże Agatowski był niepełnosprawny intelektualnie, nie potrafił świadomie uczestniczyć w procesie wykonywania kary i resocjalizacji, a tym samym cele kary w stosunku do skazanego nie były realizowane.

Spośród 146 ułaskawień Andrzeja Dudy emocje w społeczeństwie wzbudziło aż pięć. Pierwsza decyzja zapadła tuż po objęciu urzędu głowy państwa, 16 listopada 2015 r. Prezydent ułaskawił wówczas Mariusza Kamińskiego – szefa CBA w latach 2006–2009, oraz Macieja Wąsika, skazanych wówczas nieprawomocnie za przekroczenie uprawnień w aferze gruntowej. Ułaskawienie zostało dokonane przed zapadnięciem prawomocnego wyroku skazującego, co wywołało krytykę publiczną i spór co do skutków ułaskawienia, a następnie kryzys polityczny w Polsce po ich prawomocnym skazaniu w 2024 roku.

5 czerwca 2020 r. prezydent Andrzej Duda ułaskawił warszawskiego aktywistę Jana Śpiewaka skazanego w grudniu 2019 r. na karę 5 tys. zł grzywny i 10 tys. zł nawiązki za zniesławienie adwokat Bogumiły Górnikowskiej, córki byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ćwiąkalskiego.

Dziennikarz śledczy Jerzy Jachowicz, którego w 2012 r. po raz pierwszy ułaskawił prezydent Bronisław Komorowski, dostąpił aktu łaski po raz drugi za kadencji Andrzeja Dudy. W obu przypadkach chodziło o skazanie za zniesławienie – najpierw byłego oficera SB, UOP i ABW płk. Ryszarda Bieszyńskiego, a potem prokuratora Dariusza Korneluka.

23 stycznia 2024 r. prezydent Andrzej Duda po raz drugi ułaskawił Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, skazanych prawomocnym wyrokiem na dwa lata pozbawienia wolności za nadużycie uprawnień w aferze gruntowej.