Szymon Hołownia lubi mówić, że jako polityk wielokrotnie przeżywał już swoją polityczną śmierć. I że ma kilka żyć – niczym kot. Jest pewne, że jedno z tych politycznych żyć zużył w ostatnich tygodniach. To oczywiście konsekwencja jego rozmów z Adamem Bielanem i Jarosławem Kaczyńskim. Koalicjanci Polski 2050 powtarzają: „Niesmak pozostał” – jak to ujął niedawno w programie Rzecz o Polityce wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Hołownia ma realny problem: jego elektorat głosował w 2023 r. na Trzecią Drogę w wielu przypadkach zgodnie z hasłem „Albo Trzecia Droga, albo trzecia kadencja PiS”. Dla tych ludzi nocne rozmowy z Kaczyńskim – nawet jeśli dotyczyły tylko historii Polski i tematów geopolitycznych – mogły być szokiem. Tak samo jak dla licznych polityków Polski 2050 w Sejmie. Szymon Hołownia być może znalazł się dziś w największym zakręcie swojej politycznej kariery. Najnowszy sondaż United Surveys dla WP.pl pokazuje, że gdyby wybory odbyły się dziś, ta partia uzyskałaby tylko 2,8 proc. głosów (spadek o 1,6 pkt proc.).

Wyjście pierwsze: Wyciszenie kontrowersji i powrót do stabilnej kohabitacji z premierem Tuskiem

Nie ma już pewności, że premier Donald Tusk pozostanie szefem rządu aż do końca tej kadencji Sejmu. Ale na pewno w PO będzie rozgrywającym jeszcze przez długie lata – tak samo jak Jarosław Kaczyński w swoim obozie. Hołownia może więc spróbować zwrotu w kierunku Tuska i koalicji rządzącej – wyciszyć kontrowersje, które generuje nie tylko on, ale też np. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz – i co najwyżej ogólnie rywalizować z Tuskiem o jego elektorat, jednak daleko od PiS. To jasne, że partie koalicyjne nie tylko szukają swoich własnych „rynków zbytu”, ale też częściowo konkurują o tego samego wyborcę.