Polska polityka ponownie wkroczyła w fazę absurdu, tak dobrze opisanego przez Tadeusza Konwickiego w „Małej apokalipsie” z 1979 r. Czasy inne, lecz skala absurdów i paradoksów jest podobna. Poważne problemy są sprowadzane do banałów, gra pozorów zastępuje konkretne działania. Biegamy jak kurczak bez głowy, choć świat wokół nas jest coraz bardziej groźny. Jak pisał Konwicki: „Nasza epoka to szlachetne wątpliwości, to błogosławiona niepewność, to boski brak decyzji”.

Liberalne partie. Nacjonalistyczne hasła

Twierdzimy na przykład, że dzielna Ukraina walczy o wolność Europy i naszą, ale inwestujemy głównie w ochronę własnych, a nie ukraińskich granic. Coraz bardziej dyskryminujemy ukraińskich imigrantów, blokujemy przepływ ukraińskiego eksportu rolnego, budzimy historyczne demony wzajemnych relacji i mnożymy liczbę warunków, na jakich Ukraina może przystąpić do UE. Choć amerykański parasol obronny nie daje dziś gwarancji, kupujemy coraz więcej amerykańskiej broni, która może stać się bezużyteczna z powodu kaprysu prezydenta Trumpa.

Państwo traktuje łagodnie ekscesy ruchów skrajnie prawicowych, lecz nęka ofiary tych ekscesów: migrantów, feministki, homoseksualistów i ekologów. Rasistowska i nacjonalistyczna retoryka jest stopniowo przyjmowana nawet przez partie z pozoru liberalne, co sugeruje, że przemoc wobec mniejszości jest uzasadniona pomimo wszelkich prawnych zabezpieczeń. Zresztą, prawa międzynarodowe, takie jak prawo do azylu, są (trwale) zawieszane, a konstytucyjne zapisy dotyczące praw człowieka są ignorowane.