Śmiejemy się z Viktora Orbána, a za chwilę opowiadamy podobne głupstwa o przywództwie

Jak ktoś chce skończyć z globalizacją, to powinien zamknąć internet, a nie rozdawać subsydia dla niewydajnych spółek z udziałem Skarbu Państwa. A jeśli mamy dosyć europejskiej integracji, to popatrzmy, w jakim dole po brexicie znalazła się Wielka Brytania.

Jeśli przywódcy Chin czy Ameryki mają wybujałą wizję wielkości i samowystarczalności, to jeszcze mogę zrozumieć. Lecz kiedy polityk państwa, które mocarstwom nie sięga do kolan, opowiada takie same bajki, to nie wiem, czy się śmiać, czy płakać. Jeśli mamy takie silne wojsko i gospodarkę, to dlaczego tyle obaw o przyszłość? Śmiejemy się z Viktora Orbána, który zdaje się uważać, iż jest przywódcą dumnych narodów Europy, a potem ogłaszamy, że to my jesteśmy krajem, od którego inni oczekują przywództwa. Kto od nas oczekuje przywództwa? Grenlandia? Bo przecież nie sąsiedzi, którzy mają już dość naszej megalomanii.