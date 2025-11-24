Aktualizacja: 24.11.2025 05:43 Publikacja: 24.11.2025 04:51
45 dronów zostało strąconych nad obwodem biełgorodzkim. Dziewięć dronów strącono nad Krajem Krasnodarskim, siedem nad obwodem niżnonowogrodzkim, cztery nad obwodem woroneskim, 20 nad Morzem Czarnym, a osiem nad Morzem Azowskim – podaje Ministerstwo Obrony Rosji.
– Rola Stanów jako globalnego gwaranta pokoju się skończyła. Wchodzimy w świat stref wpływów – ostrzega „Financial Times” premier Singapuru Lawrence Wong.
Plan Białego Domu oznacza wydanie Ukraińców na pastwę Putina. Czy Ameryka zdradzi też Polskę?
We wspólnym oświadczeniu wydanym po rozmowach przez USA i Ukrainę po rozmowach w Genewie czytamy, że doszło do „znaczącego postępu w uzgadnianiu stanowisk (dotyczących planu pokojowego dla Rosji i Ukrainy – red.) oraz określenia kolejnych kroków”. „Strony potwierdziły, że jakiekolwiek przyszłe porozumienie musi w pełni szanować ukraińską suwerenność i zapewnić trwały i sprawiedliwy pokój” - głosi oświadczenie. Ukraina i USA deklarują również, że zgodziły się „kontynuować intensywne prace nad wspólnymi propozycjami” dotyczącymi planu pokojowego w nadchodzących dniach przy „utrzymywaniu bliskiego kontaktu z europejskimi partnerami”.
W niedzielę wieczorem drony-kamikadze Gerań-2 atakowały Charków – informuje gubernator obwodu charkowskiego Ołeh Synehubow. W ataku zginęły co najmniej cztery osoby, a 17 zostało rannych. Wśród rannych jest dwoje dzieci – 12-letni chłopiec i 11-letnia dziewczynka. W ataku ucierpiały budynki mieszkalne.
Na konferencji prasowej po szczycie G20 w Johannesburgu Merz miał stwierdzić, że obecnie „nie widzi woli wśród sześciorga członków grupy G7, poza USA, do przyjęcia ponownie Rosji do tej grupy”. Powrotu formatu G8 z udziałem Rosji dotyczy jeden z punktów planu pokojowego dla Rosji i Ukrainy opracowanego przez administrację Donalda Trumpa. Merz podkreślił, że powrót do formatu G8 wymaga konsensusu państw tworzących G7. Jak dodał stanowisko tożsame z jego stanowiskiem w tej sprawie przedstawił również prezydent Francji Emmanuel Macron. Rosja została usunięta z G8 w 2014 roku, po nielegalnej aneksji Krymu.
Maksim Ryżenko będzie przebywał z roboczą wizytą w Moskwie w dniach 24-25 listopada. Szef MSZ Białorusi przyjeżdża do Rosji na zaproszenie szefa rosyjskiego MSZ Siergieja Ławrowa – poinformowała rzeczniczka MSZ Rosji, Maria Zacharowa. Wizyta Ryżenki jest związana z dorocznym spotkaniem kierownictw resortów dyplomacji Rosji i Białorusi. Podczas spotkania omówione mają zostać kwestie „stosowania przez oba kraje wspólnych narzędzi dyplomatycznych, promocji tradycyjnych wartości oraz zachowania pamięci historycznej” - wyliczała Zacharowa. Ministrowie mają też rozmawiać o współpracy dwustronnej między Rosją i Białorusią, a także o „dyplomatycznym wsparciu dla procesu integracyjnego w ramach Państwa Związkowego (Związku Białorusi i Rosji)”. Wymienią także poglądy na temat sytuacji na arenie międzynarodowej.
Jak informował rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja) samolotów nie przyjmowały i nie odprawiały lotniska w Niżnym Nowogrodzie, Tambowie i Penzie.
Stacja CBS podaje, że Ukraina i USA rozmawiają o potencjalnej wizycie Wołodymyra Zełenskiego w Waszyngtonie, do której miałoby dojść w tym tygodniu. Wizyta miałaby być poświęcona rozmowie na temat planu pokojowego dla Rosji i Ukrainy opracowanego przez administrację Donalda Trumpa. Wcześniej informowano, że Waszyngton oczekuje, iż Ukraina przyjmie ten plan do czwartku. Jednocześnie – jak wynika z informacji CBS – na razie nie ma planów dotyczących rozmów USA z Rosją ws. planu. CBS twierdzi też, że Trump miał stwierdzić, iż ostateczny termin, w którym Ukraina ma przyjąć plan pokojowy, jest „elastyczny”.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1369 dniu wojny
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.
W obliczu przyspieszającej cyfryzacji cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony, ale też na infrastrukturę krytyczną.
