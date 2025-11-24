Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Arabska przystań rosyjskich bogaczy. Tam sankcje nie działają

Pierwszego dnia wojny dyktator spotkał się na Kremlu z oligarchami. Dzień potem jedna trzecia uczestników (17 osób) natychmiast wyjechała do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a wraz z nimi Rosję opuściły ich jachty i miliardy. Trwa odpływ kapitału z Rosji do ZEA. Sięga już blisko 13 mld dol.

Publikacja: 24.11.2025 17:24

Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie

Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie

Foto: Adobe Stock

Iwona Trusewicz

W wywiadzie dla „Wiedomosti” Daniił Jegorow, szef Federalnej Służby Podatkowej Rosji, poinformował, że rosyjscy rezydenci przelali z Rosji do ZEA około 1 biliona rubli, czyli 12,72 mld dol. (według obecnego kursu wymiany). Rosyjski fiskus otrzymał tę informację z systemu automatycznej wymiany informacji finansowych ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Władze bagatelizują ten odpływ kapitału najbogatszych Rosjan, tłumacząc, że to „normalna praktyka”.

Zjednoczone Emiraty Arabskie zgarniają rosyjski kapitał

„Nie używałbym terminu „odpływ”, ponieważ zawsze istnieją warunkowe odpływy i napływy. Tak, ludzie wybierają kraj zamieszkania, miejsce, w którym znajdą pracę lub gdzie będą się uczyć ich dzieci. W tym sensie nie widzę żadnego problemu w odpływie środków, o ile jest on legalny” – stwierdził szef Federalnej Służby Podatkowej.

Podczas piątkowego spotkania z Putinem Jegorow poinformował, że Zjednoczone Emiraty Arabskie stały się najbardziej pożądaną jurysdykcją zagraniczną dla rosyjskiego biznesu, co ułatwiła umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. „ZEA są zdecydowanym liderem. Już teraz odnotowujemy ponad bilion rubli w aktywach rosyjskich firm w tym kraju” – powiedział urzędnik.

Czytaj więcej

Rosyjski miliarder porzucił jacht wart 200 mln dolarów. Niszczeje w Dubaju
Biznes
Rosyjski miliarder porzucił jacht wart 200 mln dolarów. Niszczeje w Dubaju

Zanim Rosja zajęła ukraiński Krym, a potem napadła na pokojowego sąsiada mordując, grabiąc i niszcząc, rosyjscy bogacze mieli inną bezpieczną przystań dla swoich pływających pałaców i miliardów. Był nią Cypr – członek Unii Europejskiej zarabiający na tzw. złotych wizach dla Rosjan, bez refleksji sprzedający im obywatelstwo, ziemię, hotele czy winnice. Rosjanie tak bardzo opanowali Cypr i jego gospodarkę, że nawet na etykietach żywności informacje były po rosyjsku, a nie tylko po grecku i angielsku. I był to jedyny taki kraj w UE.

Reklama
Reklama

Rosyjski exodus z Cypru do ZEA

Wojna i sankcje wygoniły z Cypru rosyjski kapitał. Według Jegorowa, podczas gdy w 2021 r. 80 proc. transakcji i 70 proc. obrotów handlowych Rosjan dotyczyło krajów zachodnich, obecnie to około 20 proc. Pozostała część to biznesy z krajami „przyjaznymi”, czyli tymi, dla których wojna Putina jest okazją do zarobienia na handlu z Rosją.

„Cyprem” czasu wojny stały się dla rosyjskich bogaczy Emiraty. Dla wielu rosyjskich miliarderów, którzy nie mają już wstępu na teren Wspólnoty, arabskie kalifaty od ponad trzech lat są „nowym domem”, obok Szwajcarii i Turcji.

Jak przypomina „The Moscow Times”, w portach Zjednoczonych Emiratów Arabskich można dziś zobaczyć kilkanaście superjachtów należących do rosyjskich właścicieli: 118-metrowy Motor Yacht A należący do Andrieja Melniczenko (który otrzymał już obywatelstwo ZEA), 140-metrowy Ocean Victory należący do Wiktora Rasznikowa, 104-metrowy Quantum Blue należący do Siergieja Galickiego, 99-metrowy Madam GU, związany z rodziną Andrieja Skocza, oraz 85-metrowy Pacific X należący do Leonida Michelsona (Novatek) – to tylko kilka przykładów.

Czytaj więcej

Jacht Amadea
Biznes
Oligarcha stracił superjacht. Złoty fortepian odpłynął w siną dal

Oligarchowie ci są objęci sankcjami, ale w ZEA cieszą się pełnią praw, inwestują w nieruchomości, prowadzą biznesy. Dopóki służą Putinowi wiernie, szef rosyjskiego fiskusa nie zagląda im na konta. Kapitał może do ZEA z Rosji odpływać…

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Azja Zjednoczone Emiraty Arabskie Zawody ZEA sankcje Oligarchowie Rosjanie

W wywiadzie dla „Wiedomosti” Daniił Jegorow, szef Federalnej Służby Podatkowej Rosji, poinformował, że rosyjscy rezydenci przelali z Rosji do ZEA około 1 biliona rubli, czyli 12,72 mld dol. (według obecnego kursu wymiany). Rosyjski fiskus otrzymał tę informację z systemu automatycznej wymiany informacji finansowych ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Władze bagatelizują ten odpływ kapitału najbogatszych Rosjan, tłumacząc, że to „normalna praktyka”.

Zjednoczone Emiraty Arabskie zgarniają rosyjski kapitał

Pozostało jeszcze 87% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Amica ma spadek przychodów, ale poprawia zyski
Biznes
Amica ma spadek przychodów, ale poprawia zyski
Twoja gwiazda bliżej niż myślisz — Mercedes Van ProCenter
Materiał Promocyjny
Twoja gwiazda bliżej niż myślisz — Mercedes Van ProCenter
Bartłomiej Kawałek, autor podcastu „Twój Biznes”
Biznes
Ukraina negocjuje z USA, wojskowe Schengen i paliwa kopalne na COP30
Inwestycje w Polsce zwiększa m.in. Mercedes-Benz. Po fabryce silników i baterii elektrycznych w Jawo
Biznes
Gospodarcza pogoń trwa
Genewa, Szwajcaria
Biznes
Spór o przepisy antynikotynowe na szczycie WHO w Genewie
Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony
Materiał Promocyjny
Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony
Heritage Auctions sprzedało Superman #1 za 9,12 mln dolarów
Biznes
Superman #1 z pierwszego nakładu DC najdroższym komiksem w historii
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama