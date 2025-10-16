Departament Sprawiedliwości USA 10 września wystawił 106-metrowy jacht na licytację zamkniętą. Transakcja właśnie została sfinalizowana, dowiedział się Business Insider. Ani cena, ani nazwisko nabywcy nie zostały ujawnione.

Reklama Reklama

Ile wart był jacht Amadea oligarchy Sulejmana Kerimowa?

Jacht został zajęty na Fidżi w maju 2022 roku na wniosek Stanów Zjednoczonych w związku z sankcjami nałożonymi na Kerimowa, a następnie odholowany do San Diego. W czerwcu 2025 roku sąd federalny w Nowym Jorku zatwierdził sprzedaż Amadei.

Biały Dom oszacował wartość Amadei na maksymalnie 300 mln dolarów. Niezależna wycena obniżyła ją do 230 mln dolarów. Władze USA chciały sprzedać Amadeę jak najszybciej. Utrzymanie Amadei kosztowało amerykańskich podatników ponad 30 mln dolarów w ciągu trzech lat.

Zbudowany przez niemiecką stocznię Lürssen, jacht jest kwintesencją przepychu à la rosyjski oligarcha: sześć pokładów, basen, dwa jacuzzi, lądowisko dla helikopterów, kino, sala konferencyjna, siłownia, piwniczka na wino, akwarium z homarami; kajuty w złocie i kryształach.