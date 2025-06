Podstawiony właściciel nie przekonał sądu

Były prezes Rosnieftu Eduard Chudainatow próbował dowodzić Amerykanom, że to on jest właścicielem jachtu. 8 kwietnia 2025 r. Chudainatow złożył do sądu pismo z prośbą o wstrzymanie wykonania postanowienia o konfiskacie jachtu do czasu rozpatrzenia jego apelacji. Złożył wniosek o wydanie nakazu zakazującego sprzedaży jachtu za kwotę niższą niż 230 mln dolarów do czasu zakończenia procesu, argumentując, że wystawienie jednostki na aukcji spowodowałoby zaniżenie jej wartości. Tak właśnie stało się w Gibraltarze z jachtem innego objętego sankcjami rosyjskiego bogacza - Dmitrija Pumpianskiego, który został sprzedany za połowę szacowanej wartości. Jednakże sędzia Dale Ho odrzucił te argumenty. Sędzia stwierdził, że wstrzymanie sprzedaży byłoby szkodliwe dla Stanów Zjednoczonych i interesu publicznego, ponieważ utrzymanie jachtu kosztuje 850 tys. dolarów miesięcznie czyli ponad 30 mln dolarów przez okres trzech lat.

Sędzia Ho orzekł wcześniej, że istnieją „uzasadnione podstawy, by sądzić”, iż Chudajnatow był jedynie nominalnym (podstawionym) właścicielem Amadei i że nie miał prawa kwestionować konfiskaty. Sąd przypomniał również, że sam Chudainatow jest objęty sankcjami i nie stawia się osobiście na przesłuchanie w tej sprawie. W swojej decyzji sędzia zauważył, że jeśli cena sprzedaży okaże się niższa, będzie to oznaczać jedynie, że godziwa wartość " Amadei” nie odbiega od wyceny dokonanej przez wnioskodawców.

Departament Sprawiedliwości USA szacuje, że jacht Keriomowa jest wart nawet 300 mln dolarów. Jeśli zostanie sprzedany, będzie to pierwszy duży sukces rządu USA w walce z rosyjskimi oligarchami. Według doniesień „New York Timesa” dotąd skonfiskowano łącznie 5,4 mln dolarów z majątku oligarchy Konstantina Małofiejewa, a także pół miliona dolarów pochodzących ze sprzedaży tokarki.

Administracja Joe Bidena zapowiadała przekazanie uzyskanych z aukcji „Amadei" pieniędzy na wsparcie Ukrainy. Co zrobi Donald Trump nie wiadomo.